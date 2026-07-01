Felipe Viola será el árbitro de Gimnasia de Jujuy vs Midland: el antecedente con el Lobo

Felipe Viola será el árbitro del partido entre Gimnasia de Jujuy y Midland por la Fecha 19 de la Primera Nacional. El encuentro marcará el regreso del torneo después del parate y el comienzo de la segunda rueda para ambos equipos.

La terna arbitral se completará con Maximiliano Castelli como asistente 1 y Ramón Ortiz como asistente 2. Nicolás Kresta será el cuarto árbitro.

En lo que va de la temporada 2026, Felipe Viola no dirigió partidos de Gimnasia de Jujuy ni de Midland.

Su último antecedente con el Lobo fue en 2025, frente a Chacarita. En aquella oportunidad, el equipo jujeño ganó 2-0 en el Estadio 23 de Agosto, con goles de Joaquín Trasante y Nicolás Cháves, en contra. Después de este partido, el conjunto Albiceleste clasificó al Reducido donde se cruzó en primera instancia con San Miguel.

Felipe Viola árbitro

Una expulsión en el primer tiempo

La incidencia de Viola fue importante en aquel encuentro, ya que a los 16 minutos del primer tiempo expulsó a Alejandro Rébola, jugador de Chacarita.

Además, hubo dos amonestados: Diego Fores López en Gimnasia de Jujuy y Nicolás Avellaneda en el conjunto visitante.

Embed - Gimnasia (J) 2-0 Chacarita | Primera Nacional | Fecha 34 (Zona B)

Las estadísticas de Felipe Viola

En lo que va de la Primera Nacional, el árbitro dirigió 14 partidos y mostró 88 tarjetas amarillas, con una incidencia de 6,29 por encuentro. También sacó cinco tarjetas rojas, con una media de 0,36 por partido.

ESTADÍSTICAS DE FELIPE VIOLA

Cuándo juegan Gimnasia de Jujuy vs Midland

El partido entre Midland y Gimnasia de Jujuy se jugará en el estadio “Raúl Roberto Sabureau” este domingo 5 de julio, desde las 16 horas. Se trata del partido correspondiente a la Fecha 19 de la Primera Nacional, luego del fin de semana de descanso en el torneo.

El equipo de Hernán Pellerano llega siendo el único líder de la Zona B, mientras que Midland se ubica en sexta posición con 26 puntos.

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Cómo sigue el fixture de Gimnasia de Jujuy en la segunda rueda