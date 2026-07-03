Mundial 2026: Messi llegó a los 30 partidos en los Mundiales

Argentina vs. Jordania por el Mundial 2026

Lionel Messi volvió a escribir una nueva página en la historia del fútbol. Con su presencia en el encuentro de la selección argentina frente a Cabo Verde por los dieciseisavos de final del Mundial 2026, el capitán albiceleste alcanzó los 30 partidos disputados en Copas del Mundo, ampliando el récord histórico de presencias en la máxima competencia de la FIFA.

El rosarino hizo su debut mundialista el 16 de junio de 2006, cuando ingresó en la goleada 6-0 sobre Serbia y Montenegro en Alemania. Desde entonces, disputó seis ediciones consecutivas de la Copa del Mundo, atravesando distintas etapas de su carrera hasta convertirse en el futbolista con más encuentros jugados en la historia del certamen.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Todo Jujuy (@diariotodojujuy) Los 30 partidos de Lionel Messi en los Mundiales - Alemania 2006 (3 partidos)

*16 de junio: Serbia y Montenegro (6-0)

* 21 de junio: Países Bajos (0-0) * 24 de junio: México (2-1) Sudáfrica 2010 (5 partidos) * 12 de junio: Nigeria (1-0) * 17 de junio: Corea del Sur (4-1) * 22 de junio: Grecia (2-0) * 27 de junio: México (3-1) * 3 de julio: Alemania (0-4) Brasil 2014 (7 partidos) * 15 de junio: Bosnia y Herzegovina (2-1) * 21 de junio: Irán (1-0) * 25 de junio: Nigeria (3-2) * 1 de julio: Suiza (1-0) * 5 de julio: Bélgica (1-0) * 9 de julio: Países Bajos (0-0, victoria por penales) * 13 de julio: Alemania (0-1) * Rusia 2018 (4 partidos) * 16 de junio: Islandia (1-1) * 21 de junio: Croacia (0-3) * 26 de junio: Nigeria (2-1) * 30 de junio: Francia (3-4) Qatar 2022 (7 partidos) * 22 de noviembre: Arabia Saudita (1-2) * 26 de noviembre: México (2-0) * 30 de noviembre: Polonia (2-0) * 3 de diciembre: Australia (2-1) * 9 de diciembre: Países Bajos (2-2, victoria por penales) * 13 de diciembre: Croacia (3-0) * 18 de diciembre: Francia (3-3, victoria por penales y título mundial) Mundial 2026 (4 partidos) * 17 de junio: Argelia (3-0) * 22 de junio: Austria (2-0) * 28 de junio: Jordania (3-1) * 3 de julio: Cabo Verde (dieciseisavos de final) Ranking histórico de presencias en Mundiales Lionel Messi (Argentina): 30 partidos (en curso, Mundial 2026). Cristiano Ronaldo (Portugal): 26 partidos (también en actividad durante el Mundial 2026). Lothar Matthäus (Alemania): 25 partidos. Miroslav Klose (Alemania): 24 partidos. Paolo Maldini (Italia): 23 partidos. Manuel Neuer (Alemania): 23 partidos. Luka Modri (Croacia): 23 partidos. Diego Maradona (Argentina): 21 partidos. Uwe Seeler (Alemania): 21 partidos. Wadysaw muda (Polonia): 21 partidos.

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