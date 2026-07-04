Seguí el minuto a minuto del Mundial 2026 este sábado 4 de julio

El Mundial 2026 no para y cada vez se acorta más la brecha para conocer al nuevo campeón del mundo. Hoy se juegan los dos primeros partidos de los 8vos de final y la pelota sigue rodando.
"Lo hacen de corazón", dijo Messi sobre la Selección Argentina
Luego del encuentro, Messi habló con la prensa y destacó el esfuerzo que realiza todo el grupo para acompañarlo en una nueva Copa del Mundo.
“Sé que hacen un esfuerzo extra por mí y lo hacen de corazón, porque lo sienten y no es forzado”, expresó el capitán argentino.