sábado 04 de julio de 2026
4 de julio de 2026 - 10:28
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Seguí el minuto a minuto del Mundial 2026 este sábado 4 de julio

Hoy comienzan los 8vos de final en el Mundial 2026 y hay dos partidos para el infarto. Canadá y Marruecos por un lado, y más tarde Paraguay juega con Francia.

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María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
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El Mundial 2026 no para y cada vez se acorta más la brecha para conocer al nuevo campeón del mundo. Hoy se juegan los dos primeros partidos de los 8vos de final y la pelota sigue rodando.

Desde las 14.00, Canadá se enfrentará a Marruecos en el estadio de Houston, mientras que a partir de las 18.00, Paraguay buscará dar el golpe ante Francia en Filadelfia, en busca de un lugar entre los ocho mejores seleccionados del certamen.

"Lo hacen de corazón", dijo Messi sobre la Selección Argentina

Luego del encuentro, Messi habló con la prensa y destacó el esfuerzo que realiza todo el grupo para acompañarlo en una nueva Copa del Mundo.

“Sé que hacen un esfuerzo extra por mí y lo hacen de corazón, porque lo sienten y no es forzado”, expresó el capitán argentino.

Lionel Messi

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Argentina ya piensa en Egipto y entrenará en Miami

La Selección Argentina dejó atrás la clasificación a los octavos de final del Mundial 2026 y comenzó a enfocarse en su próximo desafío. Luego de la ajustada victoria por 3 a 2 frente a Cabo Verde, el plantel dirigido por Lionel Scaloni permanecerá en Miami para continuar con los entrenamientos antes de viajar a Atlanta, donde enfrentará a Egipto por un lugar en los cuartos de final.

Lionel Scaloni - DT del la Selección Argentina

Lionel Scaloni - DT del la Selección Argentina

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Así quedaron definidos los octavos de final

El Mundial 2026 entró en su etapa decisiva. Tras completarse la inédita ronda de 16avos de final, ya quedaron confirmados los 16 seleccionados que siguen en carrera por el título y el cuadro de octavos de final, con cruces que prometen grandes emociones en Estados Unidos, México y Canadá.

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