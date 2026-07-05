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5 de julio de 2026 - 10:57
Sociedad.

Quién es Leo Maiello, el psicólogo que llega a Jujuy

La culpa, los mandatos y las decisiones personales son parte de una charla que combina historias reales, canciones, humor y reflexión de la mano de Leo Maiello.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Leo Maiello presenta “Yo, sin culpa” en el Teatro Mitre

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Maiello es psicólogo, músico y comunicador. Su propuesta busca sacar la psicología del lenguaje estrictamente académico para llevarla a un terreno cotidiano, directo y cercano. A través de historias reales y situaciones reconocibles, invita al público a preguntarse cuánto de lo que siente, decide o evita está condicionado por la culpa y por mandatos que muchas veces se incorporan desde la infancia.

Una pregunta incómoda: ¿por qué sentimos culpa?

Sentir culpa por decir que no. Por terminar una relación. Por elegir un camino diferente al que otros esperaban. Por desear algo propio. Por equivocarse, cambiar de opinión o priorizarse.

Esas escenas forman parte del universo de “Yo, sin culpa”, una charla que pone bajo la lupa las creencias y los mecanismos cotidianos que llevan a muchas personas a castigarse aun cuando no hicieron nada malo.

Maiello plantea que parte de esa culpa puede estar vinculada con mandatos culturales, familiares, sociales o religiosos que acompañan a las personas desde pequeñas. El espectáculo no busca ofrecer respuestas cerradas, sino abrir preguntas y permitir que cada asistente reconozca sus propios patrones.

No es una clase ni un espectáculo tradicional

“Yo, sin culpa” no se presenta como una clase de psicología, tampoco como un show convencional de stand up ni como una obra teatral clásica. Es una conversación en vivo en la que las palabras, la música y el humor se combinan para abordar temas profundos sin volverlos lejanos o inaccesibles.

La música ocupa un lugar especial dentro de la propuesta. No aparece solamente como un intervalo, sino como otra manera de acompañar emociones, reforzar ideas y darle una identidad personal al encuentro.

La intención es que el público pueda verse reflejado, reírse de algunas situaciones, emocionarse con otras y salir del teatro pensando en aquello que carga desde hace tiempo sin saber muy bien por qué.

Una invitación a dejar de castigarnos

La culpa puede funcionar como una señal cuando permite reconocer un error y reparar un daño. El problema aparece cuando se convierte en una forma permanente de vivir: cuando cada decisión genera miedo, cuando poner límites parece una traición o cuando elegir el bienestar propio se siente como un acto egoísta.

Desde ese lugar, Leo Maiello propone una charla sobre los vínculos, las elecciones y el derecho a construir una vida menos condicionada por la mirada ajena.

No se trata de salir del teatro sin culpa para siempre. La invitación es más humana: comprender de dónde viene, reconocer cuándo ayuda y cuándo lastima, y empezar a dejar de castigarnos por ser quienes somos.

Fecha, horario y entradas

  • Espectáculo: “Leo Maiello – Yo, sin culpa”.
  • Día: viernes 31 de julio.
  • Horario: 21.
  • Lugar: Sala Mayor del Teatro Mitre.
  • Duración aproximada: 80 minutos.
  • Entradas: disponibles en Autoentrada y en la boletería del Teatro Mitre.

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