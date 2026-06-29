El psicólogo Leo Maiello se presenta en Jujuy el viernes 31 de julio a las 21 horas en el Teatro Mitre con “Yo, Sin Culpa” , una charla en vivo que mezcla psicología, música, humor y mucha reflexión.

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Las entradas ya están a la venta en ventas.autoentrada.com, https://ventas.autoentrada.com/events/leo-maiello-yo-sin-culpa-31326-31726-212220 ; y también en las boleterías del Teatro Mitre en la calle Alvear 1009 de San Salvador de Jujuy .

Yo, Sin Culpa

“Yo, sin culpa” no es una clase, no es un show de stand up, no es teatro tradicional: es una conversación honesta en tiempo real, un espacio seguro donde el público se reconoce, se conmueve y, tal vez, sale un poco más liviano.

A través de historias reales y patrones que repetimos, el espectáculo desarma creencias, expone mecanismos cotidianos y revela cómo aprendimos a culparnos por amar, por desear, por equivocarnos, por elegir… incluso por existir.

La música le da un complemento interesante que acompaña y le da un matiz personal al encuentro. Una invitación a dejar de castigarnos por ser quienes somos.

¿Quién es Leo Maiello?

Es un psicólogo argentino que está revolucionando la forma de hablar sobre vínculos y emociones. Forma parte de una nueva generación de psicólogos que salen del consultorio para llevar la reflexión al escenario, llegando a miles de personas de una manera auténtica y transformadora. Leo no viene a dar teoría, viene a abrir preguntas. Acompaña procesos, interpela, y crea un espacio donde cada persona puede verse reflejada y repensar sus relaciones.

Leo Maiello presenta en Jujuy su unipersonal "Yo, Sin Culpa" Leo Maiello presenta en Jujuy su unipersonal “Yo, Sin Culpa”

Luego del éxito de su primer unipersonal que dio origen al libro "Te quiero, hasta ahí", esta vez presenta su nueva charla en teatros, "Yo, sin culpa". Una experiencia que combina psicología, música y puesta en escena, tomando como eje central la culpa, para invitar al público a reflexionar, emocionarse y repensar sus vínculos desde un lugar completamente distinto.