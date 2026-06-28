domingo 28 de junio de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
28 de junio de 2026 - 13:58
Espectáculos.

El desgarrador mensaje del hijo de Ernestina Pais: "Sos eterna"

Benicio Guyot despidió a su mamá Ernestina Pais con una emotiva carta en redes sociales que conmovió a miles de personas.

+ Seguir en
Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Ernestina Pais y su hijo.

Ernestina Pais y su hijo.

La muerte de Ernestina Pais continúa generando una profunda conmoción en el mundo del espectáculo. A dos días del trágico accidente ferroviario que terminó con su vida, su hijo Benicio Guyot compartió un emotivo mensaje en redes sociales para despedir a la conductora.

Lee además
Federica, hermana de Ernestina Pais, llegó muy conmovida.
Espectáculos.

Despidieron los restos de Ernestina Pais tras una ceremonia privada
muerte de ernestina pais: que dice el informe preliminar de la autopsia video
Sociedad.

Muerte de Ernestina Pais: qué dice el informe preliminar de la autopsia

El joven de 22 años publicó una fotografía de su infancia junto a su madre y escribió una extensa carta en la que recordó momentos compartidos, expresó el dolor por la pérdida y destacó las cualidades que más admiraba de ella.

La publicación rápidamente se viralizó y recibió miles de mensajes de apoyo, tanto de personas cercanas a la familia como de seguidores de la actriz y conductora.

Vista aérea del accidente de Ernestina Pais

Vista aérea del accidente de Ernestina Pais

"Tus 'te amo' los voy a tener siempre"

En el comienzo de su despedida, Benicio reflejó el profundo vacío que dejó la partida de Ernestina.

"Hay cosas que me encantaría decirte que se las llevará la eternidad. Hay momentos dentro de mí que mi cerebro jamás olvidará" "Hay cosas que me encantaría decirte que se las llevará la eternidad. Hay momentos dentro de mí que mi cerebro jamás olvidará"

Luego recordó una de las costumbres que más extrañará. "Tus 'te amo' pegajosos y constantes los voy a tener siempre muy cerquita. Creo que no hubo un solo día donde no haya escuchado, con esa voz tan peculiar que tenías, un 'te amo, hijo'", expresó.

"Yo era tu todo y vos el mío también"

En otro tramo de la carta, el joven habló del vínculo que mantenían madre e hijo y reconoció que muchas veces le costó expresar sus sentimientos.

"Nunca pretendiste ser algo que no eras. Siempre tuviste pasión por todo lo que hiciste" "Nunca pretendiste ser algo que no eras. Siempre tuviste pasión por todo lo que hiciste"

Después llegó una de las frases más conmovedoras del mensaje. "Yo era tu todo y, aunque me costaba admitírtelo y quizá nunca lo hice, vos el mío también", escribió.

Benicio también recordó el compromiso de su madre con sus ideales y su forma de vivir.

"Eras muy clara con tus ideales, deseos y metas. Tus rebeldías tenían propósito porque siempre luchaste por hacer que todo lo que tocaras mejorara", expresó.

Murió Ernestina Pais.
Murió Ernestina Pais.

Murió Ernestina Pais.

El impacto de una despedida pública

El joven también describió cómo vive el duelo en medio de la enorme repercusión que tuvo la muerte de Ernestina. "Tu ida no es como una común. Me aparecés en la tele, en las noticias, en los foros. Escapar de esta pérdida va a ser difícil", manifestó.

Sin embargo, aseguró que los mensajes de cariño recibidos le permitieron descubrir la huella que su madre dejó en muchas personas.

"La cantidad de mensajes que me llegaron me sorprendió. Me habla gente que no conozco solo para decirme que las risas y los momentos hermosos que les hiciste vivir les quedaron. Que tu impacto fue real", escribió.

"Sos, fuiste y serás eterna"

En el cierre del texto, Benicio eligió recordar a Ernestina a través de aquellos gestos que la definían.

"Con esa sonrisa de cachete a cachete que podía iluminar hasta la habitación más oscura, te voy a recordar. Con esa carcajada que se escuchaba desde la otra punta de la casa, te voy a recordar. Con esas ansias de verme bien a pesar de todos mis errores, te voy a recordar. Con esa niña que vivía en tu interior, te voy a recordar", expresó.

Finalmente, resumió su despedida en una frase que conmovió a miles de personas.

"Sos, fuiste y serás eterna. Te amo, mamá" "Sos, fuiste y serás eterna. Te amo, mamá"

La publicación recibió cientos de mensajes de acompañamiento de colegas y amigos de Ernestina Pais. Entre quienes reaccionaron se encuentran Guillermina Valdés, Rocío Igarzábal, Fede Popgold, Pepe Ochoa, Nazarena Vélez y Andrea Taboada, además de miles de usuarios que enviaron sus condolencias a la familia.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Despidieron los restos de Ernestina Pais tras una ceremonia privada

Muerte de Ernestina Pais: qué dice el informe preliminar de la autopsia

Una carrera marcada por la TV, la radio y el teatro: quién era Ernestina Pais

Murió Ernestina Pais en un grave accidente

Florencia Peña habló sobre la versión de los 200 millones que le reclamaría a Nicolás Occhiato

Lo que se lee ahora
Federica, hermana de Ernestina Pais, llegó muy conmovida.
Espectáculos.

Despidieron los restos de Ernestina Pais tras una ceremonia privada

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

Croacia venció a Ghana y dio un paso clave hacia 16avos de final del Mundial 2026
Deportes.

Croacia venció a Ghana y dio un paso clave hacia 16avos de final del Mundial 2026

Mundial 2026: Argentina le ganó a Jordania y terminó con puntaje perfecto
Deportes.

Mundial 2026: Argentina le ganó a Jordania y terminó con puntaje perfecto

Se definieron los cruces de los 16avos de final del Mundial 2026.
Deportes.

Mundial 2026: así se juegan los cruces de 16avos de final

El jujeño que recorre el mundo a bordo de la Fragata Libertad
Jujuy.

Quién es el jujeño que recorre el mundo a bordo de la Fragata Libertad

Manuel Adorni 
País.

Manuel Adorni renunció a la jefatura de Gabinete

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel