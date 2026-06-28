El desgarrador mensaje del hijo de Ernestina Pais: "Sos eterna"

La muerte de Ernestina Pais continúa generando una profunda conmoción en el mundo del espectáculo. A dos días del trágico accidente ferroviario que terminó con su vida, su hijo Benicio Guyot compartió un emotivo mensaje en redes sociales para despedir a la conductora.

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El joven de 22 años publicó una fotografía de su infancia junto a su madre y escribió una extensa carta en la que recordó momentos compartidos, expresó el dolor por la pérdida y destacó las cualidades que más admiraba de ella.

La publicación rápidamente se viralizó y recibió miles de mensajes de apoyo, tanto de personas cercanas a la familia como de seguidores de la actriz y conductora.

Vista aérea del accidente de Ernestina Pais Vista aérea del accidente de Ernestina Pais

"Tus 'te amo' los voy a tener siempre"

En el comienzo de su despedida, Benicio reflejó el profundo vacío que dejó la partida de Ernestina.

"Hay cosas que me encantaría decirte que se las llevará la eternidad. Hay momentos dentro de mí que mi cerebro jamás olvidará" "Hay cosas que me encantaría decirte que se las llevará la eternidad. Hay momentos dentro de mí que mi cerebro jamás olvidará"

Luego recordó una de las costumbres que más extrañará. "Tus 'te amo' pegajosos y constantes los voy a tener siempre muy cerquita. Creo que no hubo un solo día donde no haya escuchado, con esa voz tan peculiar que tenías, un 'te amo, hijo'", expresó.

"Yo era tu todo y vos el mío también"

En otro tramo de la carta, el joven habló del vínculo que mantenían madre e hijo y reconoció que muchas veces le costó expresar sus sentimientos.

"Nunca pretendiste ser algo que no eras. Siempre tuviste pasión por todo lo que hiciste" "Nunca pretendiste ser algo que no eras. Siempre tuviste pasión por todo lo que hiciste"

Después llegó una de las frases más conmovedoras del mensaje. "Yo era tu todo y, aunque me costaba admitírtelo y quizá nunca lo hice, vos el mío también", escribió.

Benicio también recordó el compromiso de su madre con sus ideales y su forma de vivir.

"Eras muy clara con tus ideales, deseos y metas. Tus rebeldías tenían propósito porque siempre luchaste por hacer que todo lo que tocaras mejorara", expresó.

Murió Ernestina Pais. Murió Ernestina Pais.

El impacto de una despedida pública

El joven también describió cómo vive el duelo en medio de la enorme repercusión que tuvo la muerte de Ernestina. "Tu ida no es como una común. Me aparecés en la tele, en las noticias, en los foros. Escapar de esta pérdida va a ser difícil", manifestó.

Sin embargo, aseguró que los mensajes de cariño recibidos le permitieron descubrir la huella que su madre dejó en muchas personas.

"La cantidad de mensajes que me llegaron me sorprendió. Me habla gente que no conozco solo para decirme que las risas y los momentos hermosos que les hiciste vivir les quedaron. Que tu impacto fue real", escribió.

"Sos, fuiste y serás eterna"

En el cierre del texto, Benicio eligió recordar a Ernestina a través de aquellos gestos que la definían.

"Con esa sonrisa de cachete a cachete que podía iluminar hasta la habitación más oscura, te voy a recordar. Con esa carcajada que se escuchaba desde la otra punta de la casa, te voy a recordar. Con esas ansias de verme bien a pesar de todos mis errores, te voy a recordar. Con esa niña que vivía en tu interior, te voy a recordar", expresó.

Finalmente, resumió su despedida en una frase que conmovió a miles de personas.

"Sos, fuiste y serás eterna. Te amo, mamá" "Sos, fuiste y serás eterna. Te amo, mamá"

La publicación recibió cientos de mensajes de acompañamiento de colegas y amigos de Ernestina Pais. Entre quienes reaccionaron se encuentran Guillermina Valdés, Rocío Igarzábal, Fede Popgold, Pepe Ochoa, Nazarena Vélez y Andrea Taboada, además de miles de usuarios que enviaron sus condolencias a la familia.