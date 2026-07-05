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5 de julio de 2026 - 11:40
Fútbol.

Mundial 2026: Emocionado, Vozinha reveló la emotiva charla que tuvo con Lionel Messi

El arquero de Cabo Verde contó qué le dijo Lionel Messi después del partido por los 16avos de final del Mundial 2026.

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El experimentado arquero, de 40 años, reveló que fue el capitán argentino quien tomó la iniciativa al finalizar el partido.

"Se acercó y me dijo que había hecho un trabajo fantástico, que mi gente debía estar orgullosa de mí", contó Vozinha. El arquero explicó que esas palabras tuvieron un enorme significado por venir de uno de los mejores futbolistas de la historia.

Luego del elogio, Vozinha aprovechó el momento para pedirle a Messi un recuerdo del histórico encuentro. "Le pregunté si podíamos intercambiar camisetas y aceptó. Nunca olvidaré un momento como este", expresó el arquero, quien fue determinante para que Cabo Verde llevara al campeón del mundo hasta el tiempo suplementario con una actuación llena de atajadas.

Mundial 2026: el cruce entre Vozinha y Leonel Messi.

Mundial 2026: el cruce entre Vozinha y Leonel Messi.

Más allá de la eliminación, Cabo Verde cerró una participación histórica en su primer Mundial. El seleccionado africano superó la fase de grupos y puso en serios aprietos a Argentina, mientras que Vozinha fue reconocido como una de las grandes revelaciones del torneo.

Buenos números de Vozinha en el Mundial 2026

Durante el partido, el arquero realizó ocho atajadas y estiró la definición al tiempo extra. Su desempeño provocó la ovación de los más de 40 mil espectadores presentes en el Hard Rock Stadium de Miami. El guardameta también se refirió a la visibilidad internacional que alcanzó tras el torneo: su cuenta de Instagram pasó de 46.000 seguidores antes del Mundial a más de 22,5 millones después de enfrentar a Argentina, logrando incluso un récord al exarquero español Iker Casillas como el arquero con más seguidores del mundo.

El paso de Vozinha por el Mundial de 2026 incluyó cuatro partidos como titular, con actuaciones destacadas ante rivales como España y Arabia Saudita. El portero, que representó a Cabo Verde en 94 partidos internacionales desde 2012, acumuló un total de 18 atajadas en la competencia, incluyendo siete intervenciones decisivas en el empate ante los españoles y una portería imbatida frente a los saudíes.

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