De héroe a fenómeno viral: el arquero Vozinha rompió un récord y explotó en redes

Antes del inicio del Mundial 2026 , el neozelandés Tim Payne era considerado por muchos como el jugador más popular entre los menos conocidos, impulsado por una campaña viral en redes sociales que buscaba darle notoriedad. Sin embargo, esa condición parece haber cambiado con el desarrollo del torneo .

Quien captó ahora la atención global es el arquero caboverdiano Josimar Dias , conocido futbolísticamente como Vozinha , que se convirtió en una de las grandes revelaciones del certamen tras su destacada actuación frente a España.

Sus intervenciones bajo los tres palos fueron determinantes para que la FIFA lo distinguiera como la figura del encuentro , un reconocimiento histórico al tratarse del primer partido mundialista de su selección. Sin embargo, ese galardón no fue el único hecho llamativo de la jornada.

El experimentado arquero inició el encuentro con poco más de 50 mil seguidores en sus redes sociales. Horas después, esa cifra se disparó hasta alcanzar los 6,7 millones , una marca que continúa en ascenso y que ya lo ubica por encima de Tim Payne , quien acumula 5,8 millones de seguidores .

A lo largo del encuentro, Vozinha registró siete atajadas, incluidas tres intervenciones decisivas que evitaron el gol y permitieron conservar el arco invicto frente a una de las selecciones candidatas al título.

Vozinha, el portero de Cabo Verde, ya acumula más de 6 millones de seguidores.

Su actuación fue tan destacada que recibió elogios de figuras históricas del fútbol, entre ellas Thierry Henry. El exatacante francés destacó el impacto inmediato del arquero al afirmar: “Se ha convertido en la sensación de un Mundial en un solo partido”.

El arquero, un muro ante España

La selección española chocó constantemente con la resistencia del arquero caboverdiano. Las situaciones más peligrosas estuvieron en los pies de Ferran Torres, incluida una acción que terminó impactando en el travesaño después de que el guardameta redujera al mínimo los espacios para definir.

Vozinha mostró su mejor versión especialmente durante la primera mitad, cuando España generó sus llegadas más profundas y amenazantes. Sin embargo, el arquero mantuvo un nivel muy alto de principio a fin y se convirtió en una barrera prácticamente infranqueable a lo largo de todo el encuentro.

Sus paradas sirvieron para llevarse el reconocimiento de la FIFA, que le otorgó el MVP en el primer partido en un mundial de su selección.

Tras el pitazo final, en lo que fue su partido número 89 defendiendo los colores de su selección, Vozinha resumió la magnitud del momento con una reflexión sencilla: “Es el sueño de una vida estar aquí y ayudar a mi equipo. Trabajamos mucho para este momento”.

El arquero tomó dimensión del impacto que había generado apenas terminado el encuentro, durante una entrevista concedida a CazeTV. Fue allí donde le informaron en vivo el extraordinario crecimiento de su popularidad en redes sociales, una noticia que lo dejó visiblemente sorprendido.

Minutos más tarde, el arquero volcó sus emociones en una publicación en redes sociales. “¡Un sueño hecho realidad! Representar a Cabo Verde en el mayor escenario del fútbol mundial es un honor indescriptible. No tengo palabras… solo siento orgullo, gratitud y responsabilidad”, escribió.

La cuenta de Instagram de Vozinha suma ya 6,7 millones de seguidores.

El mensaje tuvo una repercusión masiva y ya acumula más de un millón y medio de "me gusta", reflejando el impacto que generó su actuación y la simpatía que despertó entre los aficionados de todo el mundo.

La historia de Vozinha, el arquero que es viral en redes

La actuación de Vozinha también le permitió inscribir su nombre en los libros de récords, al convertirse en el arquero de mayor edad en conservar el arco invicto en un partido de Copa del Mundo. Nacido en Mindelo el 3 de junio de 1986, construyó su trayectoria profesional lejos de la exposición mediática de las principales ligas del planeta.

Durante su infancia fue criado por sus abuelos, a quienes suele mencionar como pilares esenciales de su historia personal. En reconocimiento a ellos adoptó el sobrenombre de Vozinha —que en portugués significa “abuelita”—. “Dieron todo por mí y por mi vida”, expresó en una oportunidad al recordar el papel que tuvieron en su vida.

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A lo largo de su carrera pasó por clubes de Cabo Verde, Angola, Moldavia, Portugal, Chipre y Eslovaquia, hasta retornar al fútbol portugués. En la actualidad integra el plantel del GD Chaves, equipo que compite en la segunda categoría del país.

Durante la presente temporada participó en 19 encuentros del campeonato, recibió 23 tantos y logró finalizar seis partidos sin que su arco fuera vulnerado.