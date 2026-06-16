martes 16 de junio de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
16 de junio de 2026 - 07:07
19

Mundial 2026: Escocia defiende la cima del Grupo C ante Marruecos

Palpitamos la previa del choque entre Escocia y Marruecos. Cuándo, dónde y a qué hora juegan.

+ Seguir en
Mundial 2026: Escocia defiende la cima del Grupo C ante Marruecos
BsAs (DataFactory)

El cotejo entre Escocia y Marruecos, por la fecha 2 del grupo C del Mundial, se jugará el próximo viernes 19 de junio, a partir de las 19:00 (hora Argentina), en el estadio Boston.

Lee además
mundial 2026: estudiantes de jujuy alentaron a argentina desde las alturas video
Jujuy.

Mundial 2026: estudiantes de Jujuy alentaron a Argentina desde las alturas
Lucas Cavallero - Árbitro
Deportes.

Lucas Cavallero dirigirá por primera vez en el 2026 a Gimnasia de Jujuy

El Grupo C entra en una etapa decisiva con un enfrentamiento que puede empezar a definir su destino. Escocia intentará consolidar el liderato y quedar a un paso de los octavos de final, mientras que Marruecos buscará ratificar las buenas sensaciones dejadas en su debut.

Escocia regresó a una Copa del Mundo después de 28 años de ausencia y lo hizo con una victoria por 1-0 sobre Haití. Los escoceses dominaron el encuentro desde el inicio y encontraron la diferencia a los 27 minutos, cuando John McGinn sacó un remate que se desvió levemente antes de terminar en la red. El triunfo les permitió sumar tres puntos fundamentales y ubicarse en lo más alto del Grupo C.

Enfrente estará un Marruecos conducido por Mohamed Ouahbi que llega fortalecido tras sorprender a Brasil en su debut. Los africanos rescataron un valioso empate 1-1 ante uno de los grandes candidatos al título. Ismael Saibari abrió el marcador a los 20 minutos con una brillante acción individual, aunque Vinícius Júnior igualó poco después.

Escocia y Marruecos volverán a verse las caras en una Copa del Mundo 28 años después de su único antecedente, que también tuvo lugar en una fase de grupos mundialista. Aquel 22 de junio, los marroquíes se impusieron 3-0 en Francia 1998.

Formato del Mundial 2026

La 23ª edición del certamen es la más extensa desde la creación del torneo en Uruguay 1930, con 48 participantes por primera vez en la historia.

Las selecciones están repartidas en 12 grupos de cuatro equipos. Los dos primeros de cada zona, junto con los ocho mejores terceros, accederán a los dieciseisavos de final, instancia desde la que comenzarán los cruces de eliminación directa rumbo al título.

De los ocho mejores terceros clasificados, cinco enfrentarán a los líderes de los grupos E, G, I, K y L. Los otros tres tendrán como rivales a los primeros de las zonas A, B y D, donde estarán sembrados los anfitriones México, Canadá y Estados Unidos.


Fecha y rival de Escocia en el próximo partido del Mundial
  • Grupo C - Fecha 3: vs Brasil: 24 de junio - 19:00 (hora Argentina)
Fecha y rival de Marruecos en el próximo partido del Mundial
  • Grupo C - Fecha 3: vs Haití: 24 de junio - 19:00 (hora Argentina)
Horario Escocia y Marruecos, según país
  • Argentina: 19:00 horas
  • Colombia y Perú: 17:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 18:00 horas

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Mundial 2026: estudiantes de Jujuy alentaron a Argentina desde las alturas

Lucas Cavallero dirigirá por primera vez en el 2026 a Gimnasia de Jujuy

La Selección Argentina debuta hoy en el Mundial 2026

Mundial 2026: Irán y Nueva Zelanda igualaron 2 a 2

Mundial 2026: Uruguay empató con Arabia Saudita en su debut mundialista

Lo que se lee ahora
La Selección Argentina debuta en el Mundial 2026.
Deportes.

La Selección Argentina debuta hoy en el Mundial 2026

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

Imputaron al adolescente por la muerte de un hombre en Palpalá y esperará el avance de la causa en libertad
Justicia.

Imputaron al adolescente por la muerte de un hombre en Palpalá y esperará el avance de la causa en libertad

Hospital Pablo Soria.
Policiales.

Incendio en el Penal de Gorriti: cómo están los presos que se quemaron en una celda

Tobías se recupera. video
Empatía.

"El ángel donante llegó": Tobías recibió el corazón que tanto esperaba

Choques en las rutas de Jujuy (Imagen ilustrativa realizada con IA) video
Policial.

Un adolescente murió y hubo 44 actas por alcoholemia en la rutas de Jujuy

El inesperado mensaje que recibió Julián Álvarez de parte de Tom Holland. 
Mundial 2026.

El inesperado mensaje que recibió Julián Álvarez de parte de Tom Holland

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel