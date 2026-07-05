domingo 05 de julio de 2026
5 de julio de 2026 - 12:19
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Mundial 2026: lo que tenés que saber sobre los partidos de este domingo 5 de julio

Los octavos de final del Mundial 2026 continúan este domingo con dos partidazos: Brasil enfrenta a Noruega y México se mide con Inglaterra por un lugar en cuartos de final.

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Federico Franco
Por  Federico Franco
Los octavos de final.

Los octavos de final.

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Tras las clasificaciones de Marruecos y Francia que se verán las caras en cuartos de final, se vienen más encuentros "mata mata" por los octavos de final del Mundial 2026.

Hinchas mexicanos intentaron despertar a Inglaterra antes del duelo

La previa entre México e Inglaterra sumó un episodio llamativo durante la madrugada, cuando un grupo de hinchas mexicanos llegó al hotel donde se alojaba la selección inglesa con bombos, cánticos y fuegos artificiales. Pese al operativo de seguridad, los fanáticos lograron acercarse al lugar con la intención de interrumpir el descanso del plantel antes del partido por los octavos de final.

La Policía intervino para alejarlos y se registraron algunos momentos de tensión en las inmediaciones. El hecho volvió a generar debate sobre los límites del folclore futbolero, especialmente porque México ya había protagonizado una situación similar antes de enfrentar a Ecuador.

Nota completa en TodoJujuy.

Los cruces de octavos de final

México vs. Inglaterra

Más tarde será el turno de México e Inglaterra, en uno de los encuentros más atractivos de los octavos. El conjunto anfitrión buscará hacer valer el apoyo de su público para seguir haciendo historia, mientras que los ingleses intentarán imponer su jerarquía y avanzar de ronda.

Brasil vs. Noruega

La acción comenzará con el duelo entre Brasil y Noruega a las 17, un partido que promete grandes emociones con el poder ofensivo de la "Canarinha" frente a una selección noruega que llega entonada tras dar la sorpresa en la fase anterior. El ganador se meterá entre los ocho mejores del torneo y enfrentará en cuartos al vencedor de México e Inglaterra.

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