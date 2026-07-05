Mundial 2026: lo que tenés que saber sobre los partidos de este domingo 5 de julio

Hinchas mexicanos intentaron despertar a Inglaterra antes del duelo

La previa entre México e Inglaterra sumó un episodio llamativo durante la madrugada, cuando un grupo de hinchas mexicanos llegó al hotel donde se alojaba la selección inglesa con bombos, cánticos y fuegos artificiales. Pese al operativo de seguridad, los fanáticos lograron acercarse al lugar con la intención de interrumpir el descanso del plantel antes del partido por los octavos de final.

La Policía intervino para alejarlos y se registraron algunos momentos de tensión en las inmediaciones. El hecho volvió a generar debate sobre los límites del folclore futbolero, especialmente porque México ya había protagonizado una situación similar antes de enfrentar a Ecuador.

Nota completa en TodoJujuy.