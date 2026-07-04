Mundial 2026: Argentina y Egipto definen un lugar entre los ocho mejores

El próximo martes 7 de julio, a partir de las 13:00 (hora Argentina), Egipto enfrenta a Argentina en el estadio Atlanta, por el duelo correspondiente a la llave 7 del Mundial.
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El próximo martes 7 de julio, a partir de las 13:00 (hora Argentina), Egipto enfrenta a Argentina en el estadio Atlanta, por el duelo correspondiente a la llave 7 del Mundial.
El equipo dirigido por Lionel Scaloni, defensor del título, buscará confirmar su favoritismo ante los de Hossam Hassan, que llegan ilusionados con dar el gran batacazo. Ambos equipos llegan invictos a los octavos de final.
Argentina selló su clasificación tras imponerse por 3-2 al debutante Cabo Verde en un partido de alta intensidad. El seleccionado africano reaccionó en dos oportunidades para igualar el marcador y obligó a disputar un alargue, donde la Albiceleste terminó inclinando la balanza para meterse entre los 16 mejores.
Campeón en 1978, 1986 y 2022, el seleccionado sudamericano persigue un objetivo reservado para muy pocos: conquistar dos Copas del Mundo consecutivas. Solo Italia y Brasil lograron defender con éxito el título, un desafío que ahora busca alcanzar el conjunto de Scaloni.
Egipto también necesitó llegar hasta el límite para avanzar de ronda. Tras igualar 1-1 con Australia en los 120 minutos, los Faraones mostraron mayor efectividad desde los doce pasos y se impusieron por 4-2 en la tanda de penales para asegurar su lugar en los octavos de final.
El equipo africano ya está escribiendo la página más importante de su historia mundialista. No solo superó la fase de grupos por primera vez, sino que además alcanzó los octavos de final sin conocer la derrota, consolidándose como una de las sorpresas de la competencia.
Será el primer cruce mundialista entre Argentina y Egipto. Los dos únicos antecedentes oficiales favorecen a la Albiceleste: un categórico 6-0 en las semifinales de los Juegos Olímpicos de 1928 y un 2-0 en un amistoso disputado en 2008.
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FUENTE: BsAs (DataFactory)
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