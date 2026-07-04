Franco Colapinto largará 19° en Silverstone tras una fuerte salida de pista

El argentino Franco Colapinto sufrió una fuerte salida de pista durante la clasificación del Gran Premio de Gran Bretaña y quedó eliminado en la Q1. El piloto de Alpine perdió el control del auto en las curvas rápidas de Silverstone y largará desde el puesto 19 en la carrera del domingo.

Deportes. Franco Colapinto en el GP de Austria: la agenda de práctica del viernes

Colapinto había comenzado la jornada con una buena actuación en la carrera Sprint, en la que finalizó 12° luego de avanzar cinco posiciones durante la largada. Sin embargo, la clasificación terminó de manera anticipada para el argentino.

En su primer intento de la Q1, registró un tiempo de 1:31.321 y quedó cerca del límite para acceder a la siguiente instancia. Durante esa vuelta perdió algunas décimas al pasar por encima del piano en la entrada de la curva 14, conocida como Chapel.

Para su segundo intento, el piloto de 23 años colocó neumáticos nuevos y comenzó a mejorar considerablemente su registro. Marcó los dos primeros sectores en verde y algunos parciales en violeta, lo que indicaba que estaba completando una vuelta competitiva.

La situación cambió al llegar a Becketts. El Alpine perdió estabilidad entre las curvas 11 y 12, se deslizó de cola y terminó sobre el pasto. Colapinto pudo recuperar el control fuera de los límites de pista y evitó impactar contra las barreras.

[IMAGEN: Franco Colapinto durante la clasificación del Gran Premio de Gran Bretaña en Silverstone]

Franco Colapinto largará 19° después de perder el control de su Alpine durante la clasificación en Silverstone.

“Perdí el control por completo”

Tras el incidente, Colapinto expresó su sorpresa por radio. “He perdido el control por completo. He perdido totalmente la tracción trasera”, señaló mientras regresaba a los boxes.

Su ingeniero de carrera, Stuart Barlow, le explicó que se habían registrado cambios en la dirección del viento, aunque sin variaciones consideradas demasiado fuertes.

Más tarde, el argentino analizó lo sucedido y reconoció que todavía no encontraba una explicación clara. Según detalló, en la vuelta anterior había sufrido falta de adherencia en la parte delantera, mientras que en el siguiente intento perdió repentinamente la parte trasera.

“Doblé y apenas doblé perdí muy de golpe la parte de atrás. Esa vuelta no tuve nada de grip trasero. No entiendo bien el porqué”, sostuvo Colapinto, quien anticipó que el equipo revisará los datos del monoplaza para determinar qué ocurrió.

La frustración quedó reflejada cuando llegó a los boxes. Una vez detenido el auto, el argentino se tomó la cabeza en varias oportunidades y luego intentó apartar una cámara de la transmisión que lo enfocaba dentro del box de Alpine.

Colapinto tendrá una carrera difícil desde el fondo

Será la primera vez durante la temporada 2026 que Colapinto quede eliminado en la Q1. Hasta este fin de semana, sus peores posiciones habían sido tres 16° puestos conseguidos en Australia, Austria y la clasificación Sprint de China.

Silverstone es un circuito con antecedentes positivos y negativos para el argentino. Allí ganó una carrera de Fórmula 3 en 2023, estuvo cerca del podio en Fórmula 2 y condujo por primera vez un auto de Fórmula 1 durante una práctica con Williams en 2024.

Sin embargo, en 2025 también sufrió una salida de pista durante la clasificación. En aquella oportunidad, pisó excesivamente un piano en la última curva y golpeó levemente la parte trasera del auto contra el muro.

El panorama para Alpine será complejo. Colapinto partirá 19°, mientras que Pierre Gasly largará 15° luego de quedar eliminado en la Q2 y recibir una penalización de tres posiciones.

La carrera principal del Gran Premio de Gran Bretaña comenzará este domingo a las 11, hora argentina, y contará con un total de 52 vueltas. Todas las novedades pueden seguirse en la cobertura de Fórmula 1 de TodoJujuy.