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2 de julio de 2026 - 10:36
Deportes.

Golpe para Alpine y Franco Colapinto en la Fórmula 1 por una decisión reglamentaria

Un ajuste técnico del reglamento dejará a la escudería francesa en desventaja frente a sus rivales durante lo que resta de la temporada. Los detalles.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
La mala noticia que recibió Alpine y Franco Colapinto en la Fórmula 1.

La mala noticia que recibió Alpine y Franco Colapinto en la Fórmula 1.

El equipo Alpine afrontará la segunda parte de la temporada 2026 de la Fórmula 1 con una desventaja derivada de su ubicación en el Campeonato Mundial de Constructores. La escudería francesa, donde compite el argentino Franco Colapinto, se encuentra actualmente en la quinta posición de la tabla.

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La escudería radicada en Enstone, Inglaterra, deberá afrontar una disminución del 25% en su tiempo destinado al desarrollo aerodinámico, producto directo de su avance en la clasificación de constructores: pasó de cerrar la temporada 2025 en el último lugar a ubicarse actualmente en el quinto puesto provisional.

Franco Colapinto y su Alpine A526 en Austria, donde el equipo francés no pudo sumar puntos por primera vez en el año.

Recalculo reglamentario y nuevo impacto en el desarrollo aerodinámico

Como consecuencia de esa mejora, el equipo queda obligado a reducir su utilización del túnel de viento, que desciende del 115% al 90% del tiempo permitido por la normativa.

La aerodinámica cumple un rol fundamental en el automovilismo, especialmente en los monoplazas como los de la Fórmula 1. De hecho, esta temporada los vehículos incorporan menos elementos aerodinámicos y únicamente se autorizaron los alerones delanteros móviles, que funcionan en conjunto con el trasero para optimizar la entrada de aire, mejorar la tracción y, en consecuencia, alcanzar mayores velocidades.

La reconfiguración de posiciones se determinó el 21 de junio, el lunes anterior al Gran Premio de Austria, jornada en la que se estableció una tabla intermedia del campeonato que funciona como referencia para asignar los hándicaps aerodinámicos de la segunda parte de la temporada, de acuerdo con lo publicado por el portal especializado Motorsport.

La columna de la izquierda indica el tiempo de desarrollo aerodinámico por equipo en porcentaje. La de la derecha señala las pruebas en el túnel de viento a partir del 1° de julio.

Este mecanismo está vigente desde 2021 y establece una lógica de compensación: limita las posibilidades de desarrollo de los equipos que se encuentran en las posiciones más altas, mientras que otorga mayor margen de evolución a aquellos que ocupan los puestos más rezagados.

El sistema contempla que los equipos ubicados entre la primera y la sexta posición sufran una reducción en su asignación de recursos de desarrollo. En cambio, aquellos que se encuentran desde el octavo lugar en adelante reciben un incremento, mientras que el conjunto que ocupa el séptimo puesto conserva el 100% del cupo asignado, sin modificaciones.

Un sistema de hándicaps que redistribuye el tiempo de trabajo

Según la clasificación vigente, Mercedes encabeza el campeonato mundial de constructores, por lo que será la escudería que enfrente las mayores restricciones de desarrollo aerodinámico en la segunda parte del año. En el otro extremo de la tabla aparece Aston Martin, último en la clasificación, que por esa condición resulta el principal favorecido por el sistema de distribución.

Alpine fue el equipo que más horas de desarrollo tuvo en 2025 por haber terminado último en el Campeonato Mundial de Constructores.

Williams y Aston Martin se encuentran entre las escuderías que más posiciones perdieron en comparación entre la clasificación final de 2025 y la nueva tabla utilizada para recalcular el hándicap. El equipo británico Williams había terminado la temporada anterior en el quinto lugar, mientras que actualmente ocupa el octavo puesto; en tanto, Aston Martin descendió del séptimo al décimo escalón.

Ese retroceso en la clasificación les permite contar con un mayor margen de desarrollo. En ese contexto, Williams incrementa su disponibilidad del 90% al 105%, mientras que Aston Martin eleva su cuota del 100% al 115% de tiempo permitido para el desarrollo.

También McLaren, actual campeón del mundo de constructores, obtendrá una mejora en su situación reglamentaria. Hasta el momento era el equipo con menor asignación de tiempo, fijada en el 70%, pero tras descender al tercer puesto podrá elevar ese porcentaje hasta el 80%.

Mercedes será el equipo que menos horas de desarrollo en el túnel de viento tendrá a partir de este miércoles.

El ajuste también impacta en Red Bull, que perdió la tercera posición y ahora se ubica en el cuarto lugar. Ese cambio le permite acceder a un aumento de cinco puntos porcentuales en su tiempo disponible de desarrollo para lo que resta de la temporada.

Movimientos en la tabla que modifican ventajas y desventajas

El caso más pronunciado en sentido contrario es el de Alpine. La escudería francesa había finalizado en la última posición del campeonato anterior, lo que le otorgaba una de las asignaciones más altas de tiempo de desarrollo, pero su salto al quinto puesto provisional reduce de manera significativa ese beneficio.

Además, Alpine atraviesa un momento complicado en pista: en el último Gran Premio no logró sumar puntos por primera vez en lo que va de la temporada. En Austria, tanto el monoplaza de Franco Colapinto como el de su compañero Pierre Gasly sufrieron una configuración poco efectiva y mostraron problemas de adherencia al asfalto, lo que afectó su rendimiento general.

Franco Colapinto - gran permio de Austria

En lo que respecta al piloto bonaerense, también sufrió inconvenientes vinculados a la falta de potencia. La reducción en las horas disponibles para el desarrollo aerodinámico podría convertirse en un factor determinante durante la segunda mitad del campeonato.

Por otro lado, entre las escuderías que lograron escalar posiciones se encuentran Ferrari, que avanzó del cuarto al segundo puesto; Mercedes, que pasó del segundo al primero; y Haas, que subió del octavo al séptimo. En todos los casos, esa mejora en la clasificación conlleva como contrapartida una menor disponibilidad de tiempo para el desarrollo aerodinámico.

Sin cambios en el reglamento y próxima actualización definida

Por su parte, Audi no experimentará modificaciones en su cuota asignada. La marca alemana tomó el lugar correspondiente al noveno puesto de Sauber y se mantiene en esa misma ubicación tras disputarse la primera parte del año.

franco colapinto
Presentaron el auto de Fórmula 1 que Franco Colapinto conducirá en Buenos Aires

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Del mismo modo, no se registrarán cambios en los valores asignados a Racing Bulls ni al equipo debutante Cadillac. La próxima revisión del sistema de hándicaps aerodinámicos se realizará tomando como referencia la clasificación final del Mundial 2026, con cierre el 31 de diciembre, y comenzará a regir desde el 1 de enero, aplicándose en la primera mitad de la temporada 2027.

La actividad de este fin de semana seguirá con la disputa de un clásico del calendario, el Gran Premio de Gran Bretaña, la única competencia que ha estado presente en los 77 campeonatos de la Fórmula 1 de manera ininterrumpida. La carrera se desarrollará en el Autódromo de Silverstone, escenario donde también tuvo lugar la primera competencia de la historia de la categoría el 13 de mayo de 1950.

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