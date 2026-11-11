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11 de noviembre de 2026 - 19:01
Jujuy.

Se realizó la mateada gaucha: comidas tradicionales y una gran convocatoria en Alto Comedero

La Federación Gaucha Jujeña reunió a agrupaciones y familias en una jornada con gastronomía regional, música y actividades por la Semana de la Tradición.

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Federico Franco
Por  Federico Franco
Mateada gaucha por la Semana de la Tradición.

Mateada gaucha por la Semana de la Tradición.

Mateada gaucha por la Semana de la Tradición.

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Uno de los principales atractivos de la jornada son los puestos de comidas regionales, preparados por las representantes de las distintas agrupaciones. Además de ofrecer productos tradicionales, las participantes reciben al jurado encargado de evaluar las presentaciones.

Comidas regionales y una gran participación en la mateada gaucha

Mateada gaucha por la Semana de la Tradición.

Mateada gaucha por la Semana de la Tradición.

Candela Llanes, representante del Centro Gaucho Tradición, dialogó con Canal 4 sobre la convocatoria y los preparativos de su puesto. La joven de 21 años destacó la cantidad de personas que se acercaron para conocer y probar las elaboraciones.

“Masiva la cantidad de personas que se acercaron a mi puesto, estamos como pulpos repartiéndonos entre todas las personas”, contó.

Entre las comidas que prepararon mencionó anchi, empanadas, pastafrola, bollitos, bizcochuelos y dulces de cayote y naranja. La variedad de productos permitió que los asistentes eligieran entre distintas opciones dulces y saladas para acompañar la mateada.

Candela explicó que el jurado ya había recorrido su puesto y que, después de esa instancia, comenzaron a atender a los vecinos. También señaló que, debido a las altas temperaturas, el anchi fue una de las preparaciones más solicitadas.

Mateada gaucha por la Semana de la Tradición.

Mateada gaucha por la Semana de la Tradición.

Una joven que participa de las tradiciones gauchas desde los 8 años

Además de compartir su experiencia durante la mateada, Candela relató su trayectoria dentro de las actividades tradicionalistas de Jujuy. Aunque actualmente tiene 21 años, comenzó a participar cuando era una niña.

“Mi recorrido arranca desde que soy muy chiquita, desde los 8 años”, recordó. A lo largo de los años ocupó distintas representaciones dentro de su agrupación, entre ellas Florcita del Pago y Donosa de Institución. Actualmente participa como Flor del Pago y se prepara para las actividades previstas para el cierre de la Semana de la Tradición.

La joven destacó la experiencia de compartir con otras agrupaciones y aseguró que el encuentro superó sus expectativas. “Me llevo recuerdos muy lindos de este evento, la verdad que no esperaba que sea tan lindo”, manifestó.

La Semana de la Tradición continúa en Jujuy

La mateada gaucha forma parte de las actividades culturales organizadas para mantener vigentes las costumbres vinculadas con la vida de campo, la gastronomía regional y las agrupaciones tradicionalistas.

Para Candela, uno de los aspectos más importantes es que las familias puedan acercarse, conocer a los participantes y probar las comidas que preparan los centros gauchos.

“Es hermoso ver la concurrencia de las personas que les gusta estar acá, compartir con los candidatos, conocer más de lo que tenemos para ofrecer, que son comidas de campo, tradicionales”, expresó.

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