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11 de noviembre de 2026 - 16:50
Mundo.

Pelea bajo el agua: un instructor acusó a tres buzos de intentar ahogarlo

El violento episodio ocurrió a 15 metros de profundidad en las Maldivas. Las imágenes del enfrentamiento se viralizaron en redes sociales.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Pelea bajo el agua: un instructor acusó a tres buzos de intentar ahogarlo.

Pelea bajo el agua: un instructor acusó a tres buzos de intentar ahogarlo.

Una pelea entre varios practicantes de buceo a aproximadamente 15 metros bajo el agua (50 pies), en un arrecife de las Maldivas, fue captado por una cámara y motivó la apertura de actuaciones por parte de organismos oficiales y compañías vinculadas con la actividad.

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El incidente tuvo lugar el 28 de octubre en el sitio conocido como Kuda Rah Thila. Allí, el instructor Xiao Du aseguró que otros buzos que participaban de la inmersión trataron de retirarle el regulador, el dispositivo fundamental que le permite recibir oxígeno desde su equipo de respiración.

De acuerdo con la información publicada por Daily Mail, Du no estaba trabajando en ese momento, sino que había ingresado al agua para realizar una inmersión recreativa junto a un amigo. En declaraciones a la prensa local, explicó que había una gran cantidad de personas en el sector y que, en determinado momento, tres individuos se aproximaron a ellos.

Según la versión del instructor, uno de los buzos apareció por debajo de él y lo empujó. Cuando intentó tomar distancia, las aletas del otro hombre lo alcanzaron y lo golpearon, motivo por el cual procuró quitárselas de encima. Ese intercambio desencadenó un enfrentamiento físico entre ambos.

El episodio pudo tener consecuencias graves, dado que tanto la máscara como el regulador constituyen equipos indispensables para mantener la visibilidad, la orientación y el suministro de aire bajo el agua.

El video muestra forcejeos durante la inmersión

En los registros audiovisuales que circularon por las plataformas digitales también aparece otro individuo, señalado por Du como un instructor de la zona, que lo sujeta de uno de sus brazos. En medio del forcejeo, el buzo intenta apartarse y dirige sus aletas hacia el hombre que lo retiene, mientras que un tercer participante parece extender una mano en dirección a su cara.

Por otra parte, las secuencias publicadas no alcanzan para reconstruir con certeza el origen de la disputa ni para atribuir responsabilidades a los involucrados. No obstante, Du aseguró que uno de los hombres intentó quitarle el regulador y que consiguió liberarse antes de regresar a la superficie.

Después de regresar a la superficie, Du protagonizó un nuevo intercambio con varias personas desde una embarcación. En un segundo video se oye cómo discute con un hombre que se encontraba a bordo de otra lancha, ubicada a poca distancia. “Ustedes vinieron hacia mí y me sujetaron”, manifestó, de acuerdo con la traducción difundida por Daily Mail.

El instructor también realizó un señalamiento de especial gravedad al describir lo ocurrido debajo del agua. “Intentaron quitarme la boquilla. Intentaron matarme bajo el agua, los tres. Tres personas contra mí”, afirmó en el registro audiovisual. Por el momento, estas declaraciones corresponden a su relato de lo sucedido y deberán ser contrastadas en el marco de la investigación que las autoridades anticiparon que llevarán adelante.

Maldives Legend Fleet suspendió a uno de sus guías

La compañía Maldives Legend Fleet, responsable de la embarcación en la que se trasladaban Du y su acompañante, reconoció que se produjo un altercado entre personas que se encontraban a bordo de uno de sus barcos y un instructor relacionado con otra nave, que fue identificada como Infinity X.

A través de una declaración pública, la firma indicó que estaba al tanto de las imágenes que comenzaron a circular en las redes sociales y se refirió a sus protocolos de prevención. “La seguridad en el buceo siempre ha sido nuestra principal prioridad”, expresó la empresa.

Desde la firma aseguraron que tomaron conocimiento de las versiones aportadas por sus clientes, pero se abstuvieron de brindar precisiones adicionales debido a que el episodio se encuentra bajo investigación de las autoridades. Por otro lado, el director de Ventas y Marketing de la empresa ratificó que uno de los instructores que trabajaba para la compañía fue apartado de sus funciones tras el incidente.

De acuerdo con la explicación del directivo, la disputa se desencadenó luego de un altercado entre un integrante de la tripulación de la otra embarcación y uno de los pasajeros que viajaba con Maldives Legend Fleet.

Posteriormente, el personal de buceo perteneciente a la compañía tomó intervención en el episodio. “Reconocemos que posteriormente se formularon acusaciones graves sobre la conducta de nuestro profesional”, manifestó el directivo en declaraciones a Daily Mail.

El representante también remarcó que tanto las denuncias como los distintos aspectos del incidente deben ser sometidos a “un examen cuidadoso e imparcial”. Sin embargo, la firma no precisó la duración de la medida disciplinaria ni dio a conocer quién es el empleado que fue suspendido.

La asociación náutica pidió una investigación sin conclusiones anticipadas

La Asociación Nacional de Navegación de las Maldivas (NBAM) comunicó que puso en marcha averiguaciones para esclarecer el incidente y manifestó su inquietud por lo ocurrido, en el que estuvieron involucrados trabajadores de los servicios de buceo relacionados con las compañías Maldives Legend Fleet e Infinity X.

Desde el organismo calificaron el caso como “un asunto grave que requiere una investigación imparcial y exhaustiva”. Además, remarcaron que las posibles irregularidades, actos de negligencia o incumplimientos deberán establecerse a partir de las pruebas y recibir el tratamiento correspondiente de acuerdo con la legislación vigente en las Maldivas.

La NBAM convocó a la Policía de Maldivas, al Ministerio de Turismo y a distintas instituciones competentes para que intervengan en el esclarecimiento del episodio. Al mismo tiempo, instó a mantener la cautela ante los relatos que comenzaron a circular por las redes sociales y pidió evitar juicios anticipados hasta que se difundan las conclusiones de las pesquisas.

El territorio de las Maldivas comprende 1.192 formaciones insulares de origen coralino, emplazadas en el océano Índico y extendidas a lo largo de aproximadamente 800 kilómetros en las proximidades de la línea ecuatorial.

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Este destino recibe visitantes de distintas partes del mundo, especialmente interesados en las actividades submarinas, que habitualmente se desarrollan mediante excursiones organizadas por hoteles y barcos preparados para ese tipo de experiencias.

Por el momento, ni los organismos oficiales ni las empresas involucradas precisaron en qué fecha comunicarán novedades sobre el desarrollo de las averiguaciones.

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