Así fue el nuevo rumbo de los actores de Game of Thrones: de dragones a superhéroes

Cuando Game of Thrones concluyó en 2019, dejó una huella imborrable en la televisión global . La serie basada en los libros de George R. R. Martin no solo reforzó la posición de HBO como líder en contenidos originales , sino que también elevó la fantasía a un lugar destacado dentro del prime time internacional .

A lo largo de sus ocho temporadas , la ficción combinó tramas políticas intrincadas , violencia intensa y personajes profundos , logrando enganchar a audiencias de todo el mundo .

El final de la serie no logró contentar a todos los seguidores , aunque su influencia cultural quedó fuera de toda discusión. A su vez, Game of Thrones funcionó como trampolín y refuerzo de la carrera de muchos de sus actores . Según un análisis de The Times , las trayectorias de los intérpretes principales reflejan cómo progresaron profesionalmente después de despedirse de Poniente .

Emilia Clarke alcanzó reconocimiento mundial gracias a su papel como Daenerys Targaryen , la astuta y carismática líder de Poniente . Su actuación la proyectó a la fama internacional , aunque coincidió con un momento delicado en lo personal: sufrió una ruptura de aneurisma cerebral al comienzo de la filmación . A pesar de esta adversidad , logró consolidar su trayectoria y diversificar su carrera en cine , televisión y teatro .

Después de su paso por Game of Thrones, Emilia Clarke continuó su carrera en la pantalla grande con películas como Solo: A Star Wars Story y la comedia romántica navideña Last Christmas.

En televisión, se sumó al elenco de la serie de Marvel, Secret Invasion, mientras que en teatro destacó con la versión de La gaviota de Chéjov, dirigida por Jamie Lloyd. Próximamente, será la protagonista del thriller de espionaje Ponies, compartiendo pantalla con Haley Lu Richardson.

Kit Harington

Kit Harington se convirtió en un nombre reconocido a nivel internacional gracias a su papel de Jon Snow, un guerrero íntegro en medio de conspiraciones y traiciones.

Este personaje lo posicionó como una de las figuras principales de la producción y le permitió establecer conexiones laborales y personales, incluyendo su relación amorosa con Rose Leslie, quien interpretaba a Ygritte. La pareja contrajo matrimonio en 2018, generando gran atención de la prensa.

Después de que la serie concluyera en 2019, Harington atravesó momentos difíciles en lo personal, ingresó a un centro de rehabilitación y, en 2024, compartió públicamente que había sido diagnosticado con TDAH. Su regreso a roles de relevancia llegó con la película de Marvel Eternals, donde asumió el papel del Caballero Negro.

Hoy forma parte del elenco de Industry, el drama de la BBC, interpretando a Henry Muck, el director ejecutivo, consolidando así su evolución hacia personajes más maduros y complejos dentro de la televisión actual.

Peter Dinklage

Peter Dinklage alcanzó fama mundial gracias a su interpretación de Tyrion Lannister, el ingenioso y encantador estratega de Game of Thrones. Desde su nacimiento con acondroplasia, enfrentó numerosos obstáculos para conseguir roles importantes, llegando incluso a desempeñarse como procesador de datos.

Su primer papel de relevancia llegó a los 34 años con The Station Agent, y más tarde, a los 42, logró reconocimiento internacional con la popular serie de fantasía.

Tras el cierre de Game of Thrones, Dinklage continuó desarrollando su carrera tanto en cine como en teatro, participando en el musical Cyrano y en la precuela de Los Juegos del Hambre. También prestó su voz al personaje del Dr. Dillamond en la versión cinematográfica del musical Wicked.

Lena Headey

Lena Headey se ganó un lugar destacado en la cultura popular gracias a su interpretación de Cersei Lannister, la antagonista principal de Game of Thrones, un personaje astuto y lleno de matices que la convirtió en una de las figuras más emblemáticas de la serie.

Antes de alcanzar esa notoriedad, Headey ya contaba con una sólida carrera en la televisión británica, con apariciones en producciones como Soldier Soldier, Band of Gold y Kavanagh QC. En 2009 protagonizó Terminator: The Sarah Connor Chronicles, y paralelamente desarrolló una trayectoria en cine, participando en películas reconocidas como Los hermanos Grimm y 300.

Tras concluir su trayectoria en Game of Thrones, en 2020 decidió dar un paso hacia la producción y estableció su propia compañía, expandiendo su influencia creativa dentro del mundo audiovisual. En 2022 se confirmó que haría su debut como directora con el thriller Violet, adaptación de la novela de S. J. I. Holliday. Actualmente, se encuentra inmersa en el desarrollo de The Abandons, una serie estadounidense que combina el género western con el drama.

Richard Madden

Richard Madden alcanzó reconocimiento global gracias a su interpretación de Robb Stark, el primogénito de Ned Stark (Sean Bean), un personaje que encarna honor y coraje dentro de la serie. Este rol lo posicionó como uno de los actores jóvenes más destacados de Gran Bretaña y llamó la atención de la industria del entretenimiento a nivel internacional.

Tras la conclusión de la serie, Madden asumió el papel principal en La Cenicienta, dirigida por Kenneth Branagh, consolidando su presencia en el cine comercial. Más adelante, brilló en la serie El guardaespaldas, un thriller político que lo convirtió en un rostro familiar para audiencias de todo el mundo y despertó rumores sobre su posible candidatura para interpretar a James Bond.

No obstante, decidió explorar otras oportunidades y actualmente forma parte del elenco de Citadel, la serie de Prime Video, donde refuerza su trayectoria dentro del género de acción y espionaje en televisión.

Sophie Turner

Sophie Turner tenía apenas 13 años cuando asumió el rol de Sansa Stark, la joven sucesora de Winterfell. Originaria de Chesterton, la actriz tuvo que adaptarse rápidamente a la exposición mediática, especialmente durante su relación con el cantante estadounidense Joe Jonas. Su participación en esta saga de fantasía épica marcó el inicio de una carrera constante y en crecimiento tanto en la pantalla grande como en la televisión.

Tras la conclusión de la serie, fortaleció su carrera con roles en X-Men y en producciones televisivas como The Staircase. También asumió el papel principal en Joan, dando vida a la astuta ladrona de joyas Joan Harrington, y actualmente encabeza la serie Steal en Prime Video. Próximamente interpretará a Lara Croft en una nueva producción televisiva creada por Phoebe Waller-Bridge.

Maisie Williams

Maisie Williams llamó la atención del público a los 12 años al ponerse en la piel de Arya Stark, uno de los personajes más icónicos de la serie, elegida entre más de 300 aspirantes británicas. La evolución de Arya, de niña valiente a asesina experta, consolidó a Williams como una joven actriz con un talento destacado y una presencia impactante en pantalla.

Tras concluir la serie, amplió sus horizontes profesionales al fundar Daisie, una red social diseñada para conectar a artistas y creadores. En su carrera cinematográfica y televisiva participó en Los Nuevos Mutantes y en la serie Pistol, dirigida por Danny Boyle.

Próximamente asumirá el rol principal en Practical Magic 2, la secuela del clásico cinematográfico de 1998. Su trayectoria refleja un equilibrio constante entre cine, televisión y proyectos creativos, consolidándola como una figura destacada en producciones juveniles y dentro del universo de la fantasía.

Nikolaj Coster-Waldau

Nikolaj Coster-Waldau construyó su trayectoria actoral con papeles secundarios tanto en Europa como en Estados Unidos antes de dar vida a Jaime Lannister, el antagonista de Game of Thrones conocido por su vínculo con Cersei y por la complejidad de su evolución ética.

Sobre su rol, en varias entrevistas señaló: “¿qué más se puede pedir de Jaime? Como actor, no podría pedir un papel mejor”. Tras la finalización de la serie, continuó participando en producciones cinematográficas danesas, creó la productora Ill Kippers y asumió compromisos humanitarios como embajador de buena voluntad de la ONU.

En 2025 interpretó a Guillermo el Conquistador en el drama histórico de la BBC King & Conqueror, consolidando su reputación como un actor capaz de liderar proyectos de gran envergadura tanto en cine como en televisión.