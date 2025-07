Abrupta caída de la tasa de natalidad en Argentina ¿Qué pasa en Jujuy?

En Argentina, la natalidad tuvo una caída histórica en la última décad a , que se explica en gran parte por la disminución de la tasa de fecundidad adolescente, donde formar una familia con hijos ya no es el plan . Sin embargo esto no es la única razón, ya que las limitaciones económicas, desigualdades laborales y económicas y falta de una pareja estable son otros de los motivos que llevan a tener menos hijos en Argentina.

Según un estudio de Voices, WIN y UADE, en Argentina, cinco de cada diez mujeres de 18 a 24 años no considera la maternidad para sus planes futuros. En coincidencia con el informe de UNFPA, responden que no desean tener hijos, que no cuentan con la capacidad económica para mantenerlos, que no se consideran preparadas para ser madres y ponen el foco en el desarrollo de su vida profesional y la preferencia por enfocarse en su vida o su vida con su pareja.