Marcelo Gallardo fue presentando en Ecuador: "Es un desafío enorme"

Marcelo Gallardo fue presentado como nuevo entrenador de la selección de Ecuador. “ Es un desafío de vida y deportivo ”, dijo el ex técnico de River Plate. El próximo lunes comenzara su trabajo con el plantel.

“Después de semejante presentación, simplemente agradecer a todos los presentes . A los medios, al consejo directivo, a la gente que trabaja en la FEF, a su presidente que hace un tiempo se puso en contacto con mi contexto. En ese momento no estaba en la condición humana para semejante desafío", afirmo el Muñeco.

Sobre porque decidió aceptar la propuesta , Gallardo dijo que "primero se dio un contacto con lo humano, pregunté mucho con quien voy a tener el honor de trabajar , pero este último mes pudimos descubriéndonos, viendo la calidad humana para resolver distintas calidades de vida. Es un desafío de vida no es simplemente algo deportivo, venir a un país que me recibieron de la manera que lo hicieron, con ese afecto y esa ilusión que cada gente que me acompaña es un desafío de vida, y así lo quiero expresar. Está oportunidad, que no es solamente un desafío deportivo, es de vida, me pone ante un desafío distinto a lo que estaba acostumbrado".

"Me pone ante una gente que está en el día a día y nos carguemos con esa ilusión que tenemos todos. Agradecer ante todo esta enorme posibilidad de un desafío de vida y deportivo. Venir a conocer una nueva cultura, nueva gente y un nuevo pueblo. Trataremos de que nos carguemos juntos de ilusión”, destacó.

Marcelo Gallardo fue presentando en Ecuador

“Principalmente creo que inicia un proceso, más allá de las ideas y convicciones que tengamos, es ir conociéndonos. Intentar que esta nueva etapa de lo que se viene observando de la selección ecuatoriana y la gran calidad de futbolistas que tiene esta generación, será clave tratar de sostenerlo e ir mejorando, potenciando lo que queremos desarrollar. Que sea un equipo que nos represente a nosotros y todo el pueblo ecuatoriano, esa va a ser la búsqueda. Este proceso intentará ir conociéndonos, hoy llegué al país, mañana tendremos la primera gira. Es un proceso largo que por suerte nos tiene con tiempo para desarrollarnos e involucrarnos con la idea y la formación de juveniles"

Su opinión sobre los jugadores ecuatorianos, aseguró que "para describir la fortaleza del jugador ecuatoriano tengo que conocerlo primero. Trabajaremos juntos, tengo visto al futbolista ecuatoriano y sus virtudes, hay que ir conociéndonos y también que ellos entiendan que un entrenador viene a ayudarlos a seguir creciendo. Estoy convencido que tiene muchos futbolistas con potencial y de poder seguir mejorando, con presencia en las principales ligas y si no lo están, lograrlo para potenciar al seleccionado nacional. Sin perder de vista que es un proceso que recién inicia.

"Creo que hay mucho talento como para seguir acompañando para seguir potenciando. Las características de los futbolistas te dice que están para la necesidad de ir un escalón arriba. Hay que tener convencimiento para entender que se puede ir y pelear con cualquier potencia”, sentenció.

“Ecuador tiene calidad y materia prima para lograrlo. Es cuestión de ir mentalizándose que se puede tener equipos competitivos ante cualquier selección. Hay que posicionarlo en ese lugar, si traccionamos todos hacia ese sentido va a ser más fácil. Todo el pueblo ecuatoriano ve talentos que siguen surgiendo y llenando otras ligas en el mundo y creen que se puede. Para eso vinimos a ayudar en los momentos que nos toque, también cuando no estemos en el día a día, intentaremos estar y tirar para ese lado. Cuando haya fecha FIFA y cuando no, aportar al acondicionamiento deportivo y el lado humano que es muy importante".

Si idea de juego

“Si no hay idea o estilo, no hay nada. Ese es mi pensamiento. Pero también hay características de futbolistas que van marcando esas condiciones. Hay mucho talento para seguir acompañando y potenciando. Y las características de los futbolistas indican que estan con esa necesidad de ir un escalón más arriba. El talento y el convencimiento te lleva a esos lugares para competir contra cualquier potencia del fútbol mundial. El Ecuador tiene esos niveles para lograrlo con su materia. Hay que mentalizarse que se puede armar un equipo competitivo ante cualquier selección. Así será mucho más fácil que traccionemos todos en el mismo sentido para dar ese salto de calidad”.

Sobre su convocatoria a futbolistas, Gallardo dijo que "vamos a respetar las convocatorias mundialistas que venían en el proceso. Obviamente hay lesiones y cuestiones que no se puede, iremos viendo con otros futbolistas del interior o exterior del país. Pero en principio es conocernos, darles la chance a la mayoría de los jugadores que representaron al país en el último mundial y nuestro trabajo comienza ahí, viendo esos futbolistas, aquellos que vienen de atrás, esos jóvenes que quieren tener presencias, iremos viéndolo y que sepan hacia donde queremos ir y la exigencia que tiene esta selección. En ese proceso intentaremos ser justos".

"No puedo hacer juicio de valor. Recién ahora puedo conocer cuáles son las características u las virtudes y los defectos de los delanteros, iremos analizando y trabajando en base a eso, explorando las mejores alternativas para cubrir esos déficit. Esto es trabajo y un proceso que recién arranca y el día lunes en Seúl cuando se dé el primer contacto, iremos trabajándolo. Tanto en la liga local como en el extranjero, iremos observando la calidad y cantidad de futbolistas en el radar para hacer futuras convocatorias y en base a eso iremos buscando elegir de la mejor manera posible y los partidos nos darán una mejor mirada de eso"

Sobre la ausencia de Biscay, subrayó que "Matías es un compañero, un hermano de la vida. Una persona que ha iniciado allá por 2011 con nacional de Montevideo nuestra experiencia, hoy no está por cuestiones personales y hay que respetarlo, esperemos con mucho deseo que pueda sumarse", indicó.

¿Cuándo y dónde será el debut de Gallardo en Ecuador?

El estreno del Muñeco Gallardo en la selección de Ecuador se dará en el marco de una gira programada por Asia. El primer rival será Corea del Sur, el próximo jueves 24 de septiembre, a las 8 (hora de Argentina), en Suwon. Luego, el equipo se trasladará a Japón para un cuadrangular: se medirá contra el combinado el local, en Yokohama, el 1 de octubre (7.10 de la mañana). Y el 5, según gane o pierda, irá ante el vencedor/perdedor de Panamá vs Nueva Zelanda.