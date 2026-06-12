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12 de junio de 2026 - 13:55
FNE 2026

Sofía Tolaba fue elegida embajadora del Secundario N° 50 de Santuario de Tres Pozos

La estudiante encabezará a la institución en la Fiesta Nacional de los Estudiantes 2026. La elección reunió a cinco candidatas y a toda la comunidad educativa

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Agustina Medina
Por  Agustina Medina
Sofía Tolaba fue elegida embajadora del Secundario N° 50 de Santuario de Tres Pozos

Sofía Tolaba fue elegida embajadora del Secundario N° 50 de Santuario de Tres Pozos

La localidad de Tres Pozos vivió una noche especial este miércoles 11 de junio con la elección de la representante estudiantil del Secundario N° 50 "Santuario de Tres Pozos" para la Fiesta Nacional de los Estudiantes (FNE) 2026. El evento se desarrolló en el SUM del establecimiento educativo y contó con la participación de alumnos, docentes, familias y vecinos de la comunidad.

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Durante la velada, cinco jóvenes aspiraron a ser la nueva representante por el año 2026. Tras la presentación de las candidatas y las distintas actividades previstas para la jornada, el jurado dio a conocer los nombres de las estudiantes distinguidas para representar al colegio durante el presente año.

Sofía Tolaba representará al Secundario N° 50 en la FNE 2026

La estudiante Sofía Tolaba recibió la mayor distinción de la noche y se convirtió en la nueva embajadora del Secundario N° 50 "Santuario de Tres Pozos". De esta manera, llevará los colores de la institución en las distintas instancias de la Fiesta Nacional de los Estudiantes.

La elección forma parte del calendario de actividades de la FNE 2026, que ya comenzó a desarrollarse en numerosos establecimientos educativos de toda la provincia de Jujuy.

Las estudiantes electas

Además de la elección de la embajadora, la institución presentó a las jóvenes que representarán al colegio durante este año.

La primera princesa resultó Shaiel Sarapura, mientras que el atributo de segunda princesa quedó en manos de Vanina Chaves.

Por su parte, Antonela Sarapura recibió la banda de Miss Elegancia y Flor Cañari obtuvo la distinción de Miss Simpatía.

La nueva corte representará al establecimiento en actividades protocolares, encuentros estudiantiles y eventos vinculados a la Fiesta Nacional de los Estudiantes.

secundario n 50

Una celebración que reunió a toda la comunidad educativa

La elección convocó a estudiantes, familiares y docentes que acompañaron a las candidatas durante toda la jornada. La comunidad educativa participó activamente de una noche marcada por el entusiasmo, la música y el tradicional espíritu estudiantil que caracteriza a la provincia.

El acto también permitió destacar el compromiso de las jóvenes participantes, quienes representaron a sus cursos y compartieron una experiencia que forma parte de una de las tradiciones más importantes del calendario juvenil jujeño.

Con esta elección, el Secundario N° 50 de Santuario de Tres Pozos ya cuenta con su representante para la edición 2026 de la Fiesta Nacional de los Estudiantes, uno de los eventos culturales y estudiantiles más convocantes de Jujuy.

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