Después de 6 años vuelve el Secundario Nº50 de Tres Pozos a la FNE

Los chicos del Secundario Nº 50 de Tres Pozos, vuelven este año a la FNE después de 6 años. La última vez que participaron fue en el 2019 y se llevaron el primer premio en categoría carruaje.

Carruaje del Secundario Nº 50 de Tres Pozos año 2019 Carruaje del Secundario Nº 50 de Tres Pozos año 2019 Con mucha alegría, entusiasmo y nervios, la promo 2025 llegó ayer por la tarde a Ciudad Cultural con su carruaje para formar parte de esta nueva edición de la Fiesta Nacional de los Estudiantes.

Una de las carroceras destacó que esto fue posible gracias a la participación de los chicos de tercer año, ya que ellos fueron los impulsores de este nuevo proyecto y quienes lograron que todo el establecimiento se sume para llegar en tiempo y forma para participar de la FNE 2025.

3 POZOS Segundo día de traslado de las carrozas y carruajes Este miércoles 17 de septiembre es la segunda jornada en la que se va a estar realizando el traslado de las últimas carrozas al predio de Ciudad Cultural.

Cabe recordar que en este caso el ingreso se hará de 9 a 16hs por lo que a las 18hs comienza el desfile Bienvenido Primavera y ya tienen que estar todos los colegios en Alto Padilla. Los recorridos por donde irán las carrozas son varios, como la Ruta Provincial 1, Ruta Nacional 66, Ruta Nacional 9, así como también Avenida Santibáñez, Airampo y los diferentes accesos a Ciudad Cultural en la capital jujeña. Grupos y ordenamiento de las carrozas Grupo A Escuela de Educación Técnica N° 1 "General Savio" de Palpalá - Carroza técnica

Centro Polivalente de Arte "Profesor Luis Martínez" - Carroza

Colegio Cristiano Evangélico Che Il - Carruaje

Colegio Martín Pescador - Carruaje

Colegio del Salvador - Carroza

Escuela Provincial de Artes N° 1 "Medardo Pantoja" - Carruaje

Colegio Santa Teresita - Carruaje

Escuela de Educación Técnica N° 1 de Monterrico - Carroza técnica

Colegio Blaise Pascal - Carruaje

Escuela Provincial de Comercio N° 3 "José Manuel Estrada" - Carruaje

Colegio Nacional N° 1 "Teodoro Sánchez de Bustamante" - Carroza

Colegio Nacional N° 2 "Éxodo Jujeño" - Carruaje

Colegio FASTA San Alberto Magno - Carroza

Colegio Secundario N° 33 de Villa Jardín de Reyes - Carruaje

Colegio Santa Bárbara - Carruaje

Escuela de Educación Técnica N° 1 "Luis Michaud" de El Carmen - Carroza técnica

Colegio N° 1 "Virgen de Punta Corral" de Volcán - Carruaje

Colegio Secundario N° 54 - Carruaje

Bachillerato Provincial N° 6 - Carroza

Colegio Secundario N° 1 "Crucero ARA General Belgrano" - Carruaje

Escuela Provincial Agrotécnica N° 1 de El Brete, Palpalá - Carroza

Colegio Secundario N° 6 de Alto Comedero - Carruaje

Colegio Polimodal N° 3 - Carruaje

Escuela de Educación Técnica N° 2 "Prof. Jesús Raúl Salazar" - Carroza técnica

Colegio Secundario N° 2 "Francisca T. de Rocha Solórzano" - Carruaje

Colegio Pablo Pizzurno - Carruaje

Bachillerato Provincial N° 2 "Gobernador Jorge Villafañe" - Carroza

Colegio Nuevo Horizonte N° 2 de Monterrico - Carruaje

Escuela de Comercio N° 2 "Malvinas Argentinas" - Carroza

Colegio Privado Jean Piaget - Carruaje

Colegio Polimodal N° 2 de Abra Pampa - Carruaje

Escuela de Educación Técnica N° 2 "Coronel Álvarez Prado" de San Pedro - Carroza técnica

Colegio Nuevo Horizonte N° 1 - Carroza

Colegio Privado Los Olivos de San Pedro - Carruaje (1° vez que participa)

Bachillerato Provincial N° 3 de Monterrico - Carroza

Escuela Provincial Agrotécnica N° 7 "Ricardo Hueda" de Perico - Carruaje

Bachillerato Provincial N° 21 - Carroza

Secundario N° 39 "Dr. César A. Scaro" - Carruaje (1° vez que participa)

ARENI Grupo B Escuela de Educación Técnica N° 1 "General Manuel Belgrano" de Maimará - Carroza técnica

Complejo Educativo José Hernández - Carroza

Escuela Municipal N° 1 "Maestra Marina Vilte" - Carruaje

Colegio Privado Nueva Siembra - Carruaje

Colegio Nuestra Señora del Huerto - Carroza

Colegio Modelo Palpalá - Carruaje

Colegio Remedios de Escalada - Carruaje

Escuela Técnica Provincial N° 1 "Aristóbulo Vargas Velmonte" - Carroza técnica

Colegio Secundario N° 43 - Carruaje

Colegio Los Lapachos - Carruaje

Escuela de Comercio N° 1 "José Antonio Casas" - Carroza

Colegio Parroquial de El Carmen - Carruaje

Escuela de Comercio N° 1 "José Manuel Estrada" de Perico - Carroza

EMDEI - Carruaje

Colegio Mayor Jujuy - Carruaje

Escuela de Minas "Dr. Horacio Carrillo" - Carroza técnica

Colegio Nacional N° 2 "Armada Argentina" - Carruaje

Colegio Antonio María Gianelli - Carruaje

Escuela de Comercio N° 2 "Dr. Manuel Belgrano" de Palpalá - Carroza

Bachillerato Provincial N° 19 de Yala - Carruaje

Colegio Secundario N° 32 "René Favaloro" - Carroza

Colegio Secundario N° 35 de Los Alisos - Carruaje

Colegio Secundario N° 59 "Olga Márquez de Arédez" - Carruaje

Escuela de Educación Técnica N° 11 "Escolástico Zegada" - Carroza técnica

IPSEL - Carruaje

Escuela Normal "República de Bolivia" de Humahuaca - Carruaje

Escuela Normal Superior "Juan Ignacio Gorriti" - Carroza

Colegio Canónigo Gorriti - Carruaje

Escuela Provincial de Comercio N° 1 "Carlos Eusebio Ibarra" - Carroza

Colegio Secundario N° 62 "San Juan Bautista de La Salle" - Carruaje

Bachillerato Provincial N° 16 "Paso de Jama" - Carruaje

Escuela de Educación Técnica N° 1 "Humberto Samuel Luna" de Perico - Carroza técnica

Bachillerato Provincial N° 24 de Lozano - Carroza

Asociación Todos Juntos - Carruaje

Centro Polivalente de Arte N° 2 de San Pedro - Carroza

Bachillerato N° 12 "Avelino Bazán" de El Aguilar - Carruaje (1° vez que participa)

Colegio Secundario N° 50 de Santuario de Tres Pozos - Carruaje

Escuela Técnica N° 2 "Dr. Horacio Guzmán" de San Pedro - Carroza (1° vez que participa)

Escuela Técnica Provincial N° 2 de Olaroz - Carroza técnica

Colegio Privado Nueva Generación - Carruaje

