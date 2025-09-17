miércoles 17 de septiembre de 2025

17 de septiembre de 2025 - 08:46
Pura emoción.

Después de 6 años vuelve el Secundario Nº50 de Tres Pozos a la FNE

La última vez que el Secundario Nº50 de Tres Pozos participó de la FNE fue en el 2019 y sacaron el primer premio con su carruaje.

Por  María Florencia Etchart
Después de 6 años vuelve el Secundario Nº50 de Tres Pozos a la FNE

Los chicos del Secundario Nº 50 de Tres Pozos, vuelven este año a la FNE después de 6 años. La última vez que participaron fue en el 2019 y se llevaron el primer premio en categoría carruaje.

Carruaje del Secundario Nº 50 de Tres Pozos año 2019
Con mucha alegría, entusiasmo y nervios, la promo 2025 llegó ayer por la tarde a Ciudad Cultural con su carruaje para formar parte de esta nueva edición de la Fiesta Nacional de los Estudiantes.

Una de las carroceras destacó que esto fue posible gracias a la participación de los chicos de tercer año, ya que ellos fueron los impulsores de este nuevo proyecto y quienes lograron que todo el establecimiento se sume para llegar en tiempo y forma para participar de la FNE 2025.

3 POZOS

Segundo día de traslado de las carrozas y carruajes

Este miércoles 17 de septiembre es la segunda jornada en la que se va a estar realizando el traslado de las últimas carrozas al predio de Ciudad Cultural.

Cabe recordar que en este caso el ingreso se hará de 9 a 16hs por lo que a las 18hs comienza el desfile Bienvenido Primavera y ya tienen que estar todos los colegios en Alto Padilla.

Los recorridos por donde irán las carrozas son varios, como la Ruta Provincial 1, Ruta Nacional 66, Ruta Nacional 9, así como también Avenida Santibáñez, Airampo y los diferentes accesos a Ciudad Cultural en la capital jujeña.

Grupos y ordenamiento de las carrozas

Grupo A

  • Escuela de Educación Técnica N° 1 "General Savio" de Palpalá - Carroza técnica
  • Centro Polivalente de Arte "Profesor Luis Martínez" - Carroza
  • Colegio Cristiano Evangélico Che Il - Carruaje
  • Colegio Martín Pescador - Carruaje
  • Colegio del Salvador - Carroza
  • Escuela Provincial de Artes N° 1 "Medardo Pantoja" - Carruaje
  • Colegio Santa Teresita - Carruaje
  • Escuela de Educación Técnica N° 1 de Monterrico - Carroza técnica
  • Colegio Blaise Pascal - Carruaje
  • Escuela Provincial de Comercio N° 3 "José Manuel Estrada" - Carruaje
  • Colegio Nacional N° 1 "Teodoro Sánchez de Bustamante" - Carroza
  • Colegio Nacional N° 2 "Éxodo Jujeño" - Carruaje
  • Colegio FASTA San Alberto Magno - Carroza
  • Colegio Secundario N° 33 de Villa Jardín de Reyes - Carruaje
  • Colegio Santa Bárbara - Carruaje
  • Escuela de Educación Técnica N° 1 "Luis Michaud" de El Carmen - Carroza técnica
  • Colegio N° 1 "Virgen de Punta Corral" de Volcán - Carruaje
  • Colegio Secundario N° 54 - Carruaje
  • Bachillerato Provincial N° 6 - Carroza
  • Colegio Secundario N° 1 "Crucero ARA General Belgrano" - Carruaje
  • Escuela Provincial Agrotécnica N° 1 de El Brete, Palpalá - Carroza
  • Colegio Secundario N° 6 de Alto Comedero - Carruaje
  • Escuela de Educación Técnica N° 2 "Prof. Jesús Raúl Salazar" - Carroza técnica
  • Colegio Secundario N° 2 "Francisca T. de Rocha Solórzano" - Carruaje
  • Colegio Pablo Pizzurno - Carruaje
  • Bachillerato Provincial N° 2 "Gobernador Jorge Villafañe" - Carroza
  • Colegio Nuevo Horizonte N° 2 de Monterrico - Carruaje
  • Escuela de Comercio N° 2 "Malvinas Argentinas" - Carroza
  • Colegio Privado Jean Piaget - Carruaje
  • Colegio Polimodal N° 2 de Abra Pampa - Carruaje
  • Escuela de Educación Técnica N° 2 "Coronel Álvarez Prado" de San Pedro - Carroza técnica
  • Colegio Nuevo Horizonte N° 1 - Carroza
  • Colegio Privado Los Olivos de San Pedro - Carruaje (1° vez que participa)
  • Bachillerato Provincial N° 3 de Monterrico - Carroza
  • Colegio Secundario N° 54 - Carruaje
  • Escuela Provincial Agrotécnica N° 7 "Ricardo Hueda" de Perico - Carruaje
  • Bachillerato Provincial N° 21 - Carroza
  • Secundario N° 39 "Dr. César A. Scaro" - Carruaje (1° vez que participa)
  • ARENI

Grupo B

  • Escuela de Educación Técnica N° 1 "General Manuel Belgrano" de Maimará - Carroza técnica
  • Complejo Educativo José Hernández - Carroza
  • Escuela Municipal N° 1 "Maestra Marina Vilte" - Carruaje
  • Colegio Privado Nueva Siembra - Carruaje
  • Colegio Nuestra Señora del Huerto - Carroza
  • Colegio Modelo Palpalá - Carruaje
  • Colegio Remedios de Escalada - Carruaje
  • Escuela Técnica Provincial N° 1 "Aristóbulo Vargas Velmonte" - Carroza técnica
  • Colegio Secundario N° 43 - Carruaje
  • Colegio Los Lapachos - Carruaje
  • Escuela de Comercio N° 1 "José Antonio Casas" - Carroza
  • Colegio Parroquial de El Carmen - Carruaje
  • Escuela de Comercio N° 1 "José Manuel Estrada" de Perico - Carroza
  • EMDEI - Carruaje
  • Colegio Mayor Jujuy - Carruaje
  • Escuela de Minas "Dr. Horacio Carrillo" - Carroza técnica
  • Colegio Nacional N° 2 "Armada Argentina" - Carruaje
  • Colegio Antonio María Gianelli - Carruaje
  • Escuela de Comercio N° 2 "Dr. Manuel Belgrano" de Palpalá - Carroza
  • Bachillerato Provincial N° 19 de Yala - Carruaje
  • Colegio Secundario N° 32 "René Favaloro" - Carroza
  • Colegio Secundario N° 35 de Los Alisos - Carruaje
  • Colegio Secundario N° 59 "Olga Márquez de Arédez" - Carruaje
  • Escuela de Educación Técnica N° 11 "Escolástico Zegada" - Carroza técnica
  • IPSEL - Carruaje
  • Escuela Normal "República de Bolivia" de Humahuaca - Carruaje
  • Escuela Normal Superior "Juan Ignacio Gorriti" - Carroza
  • Colegio Canónigo Gorriti - Carruaje
  • Escuela Provincial de Comercio N° 1 "Carlos Eusebio Ibarra" - Carroza
  • Colegio Secundario N° 62 "San Juan Bautista de La Salle" - Carruaje
  • Bachillerato Provincial N° 16 "Paso de Jama" - Carruaje
  • Escuela de Educación Técnica N° 1 "Humberto Samuel Luna" de Perico - Carroza técnica
  • Bachillerato Provincial N° 24 de Lozano - Carroza
  • Asociación Todos Juntos - Carruaje
  • Centro Polivalente de Arte N° 2 de San Pedro - Carroza
  • Bachillerato N° 12 "Avelino Bazán" de El Aguilar - Carruaje (1° vez que participa)
  • Colegio Secundario N° 50 de Santuario de Tres Pozos - Carruaje
  • Escuela Técnica N° 2 "Dr. Horacio Guzmán" de San Pedro - Carroza (1° vez que participa)
  • Escuela Técnica Provincial N° 2 de Olaroz - Carroza técnica
  • Colegio Privado Nueva Generación - Carruaje

