lunes 28 de septiembre de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
28 de septiembre de 2026 - 11:04
Jujuy.

Día del Empleado de Comercio en Jujuy: cómo es la atención hoy

El Día del Empleado de Comercio modificó la atención en Jujuy. La mayoría de las grandes cadenas de supermercados permanecen cerradas durante la jornada.

+ Seguir en
Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Negocios sin atención el lunes por el Día del Empleados de Comercio (imagen de archivo)

Negocios sin atención el lunes por el Día del Empleados de Comercio (imagen de archivo)

Lee además
las tasas municipales tienen que tener una contraprestacion: gonzales cuestiono los cobros a comercios y empresas jujenas
Jujuy.

"Las tasas municipales tienen que tener una contraprestación": Gonzáles cuestionó los cobros a comercios y empresas jujeñas
Cronograma de pagos Jujuy.
Jujuy.

Cronograma de pago de sueldos a estatales de Jujuy

La conmemoración está establecida originalmente para el 26 de septiembre por la Ley 26.541, pero este año fue trasladada al lunes 28 a partir de un acuerdo entre la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) y las cámaras empresarias del sector.

Desde el Centro de Empleados de Comercio de Jujuy habían anticipado que la intención es que los trabajadores puedan gozar efectivamente de su jornada de descanso y estimaron que más del 90% de la actividad comercial podría quedar paralizada durante este lunes.

Qué comercios están cerrados este lunes en Jujuy

Los supermercados permanecen cerrados durante toda la jornada, debido a que sus trabajadores están comprendidos dentro de la actividad mercantil. El cierre también alcanza de manera general a grandes cadenas, casas de electrodomésticos y centros de compras, mientras que en el centro de San Salvador de Jujuy el movimiento es considerablemente menor al de un lunes habitual.

En sectores como la peatonal Belgrano y las principales calles comerciales del casco céntrico, gran parte de los negocios decidió no abrir sus puertas.

En el caso de los shoppings y centros comerciales, la actividad de los locales comerciales se encuentra alcanzada por la jornada de descanso de los empleados mercantiles, por lo que la atención se ve fuertemente reducida. La situación puede variar en aquellos servicios que no estén comprendidos por el convenio mercantil.

Qué locales pueden abrir

El Día del Empleado de Comercio no implica una prohibición para que un establecimiento abra sus puertas. Los comercios pequeños y de cercanía pueden funcionar cuando son atendidos directamente por sus propietarios o familiares.

También puede haber negocios que decidan abrir con empleados. Sin embargo, para los trabajadores comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo 130/75, prestar tareas durante esta jornada no es obligatorio.

Por este motivo, durante este lunes pueden encontrarse algunos almacenes, kioscos y pequeños negocios barriales abiertos, especialmente aquellos que son atendidos por sus propios dueños.

Qué pasa si un empleado de comercio trabaja este lunes

La jornada tiene para los trabajadores mercantiles los mismos alcances que un feriado nacional. Esto significa que el empleado no está obligado a concurrir a su lugar de trabajo y, si no presta tareas, mantiene su remuneración habitual.

En caso de trabajar, corresponde un recargo del 100% sobre la remuneración habitual de la jornada, es decir, el pago equivalente previsto para un feriado.

Además, el acuerdo establece que el lunes 28 no puede utilizarse como franco compensatorio del descanso semanal.

La actividad comercial habitual en Jujuy se retomará desde el martes 29 de septiembre, luego de una jornada marcada por el cierre de supermercados y grandes establecimientos y una atención considerablemente menor en el centro capitalino.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

"Las tasas municipales tienen que tener una contraprestación": Gonzáles cuestionó los cobros a comercios y empresas jujeñas

Cronograma de pago de sueldos a estatales de Jujuy

Tragedia en avenida Bolivia: "La carroza cayó con todo su peso sobre él", dijeron desde la Policía

"Tango para Tres" llega a Jujuy con Arnaldo André y Marta González

"La cena de los tontos" llega a Jujuy con tres figuras de amplia trayectoria

Lo que se lee ahora
Alerta amarilla por lluvias en Jujuy 
Jujuy.

Rige alerta amarilla por fuertes tormentas para Jujuy: cuándo y qué zonas

Por  Maria Eugenia Burgos

Las más leídas

Este domingo la máxima en San Salvador de Jujuy rondó los 36°C. (Foto ilustrativa)
SMN.

Jujuy pasó los 36°C: cuándo bajan las temperaturas y llegan las lluvias

Tragedia en avenida Bolivia: murió un hombre de 29 años en el traslado de una carroza
Jujuy.

Tragedia en avenida Bolivia: murió un hombre de 29 años en el traslado de una carroza

Alerta amarilla por lluvias en Jujuy 
Jujuy.

Rige alerta amarilla por fuertes tormentas para Jujuy: cuándo y qué zonas

Accidente en av. Bolivia: un joven perdió la vida tras ser aplastado por la carroza 
Jujuy.

Accidente en av. Bolivia: un hombre resultó herido durante el traslado de una carroza

A pocas horas que Mauro Icardi blanqueara su infidelidad con la China Suárez en París, la empresaria eligió mostrar una parte de su intimidad con la niña que tuvo con el futbolista
Espectáculos.

Qué hizo Wanda Nara después de que Mauro Icardi confirmara la infidelidad con la China

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel