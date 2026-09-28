Día del Empleado de Comercio en Jujuy: cómo es la atención hoy

Negocios sin atención el lunes por el Día del Empleados de Comercio (imagen de archivo)

Este lunes 28 de septiembre la actividad comercial en Jujuy funciona de manera reducida por la celebración del Día del Empleado de Comercio . La jornada de descanso alcanza a los trabajadores mercantiles y repercute especialmente en supermercados, grandes cadenas, centros comerciales y negocios del centro de San Salvador de Jujuy .

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La conmemoración está establecida originalmente para el 26 de septiembre por la Ley 26.541, pero este año fue trasladada al lunes 28 a partir de un acuerdo entre la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) y las cámaras empresarias del sector.

Desde el Centro de Empleados de Comercio de Jujuy habían anticipado que la intención es que los trabajadores puedan gozar efectivamente de su jornada de descanso y estimaron que más del 90% de la actividad comercial podría quedar paralizada durante este lunes.

Los supermercados permanecen cerrados durante toda la jornada , debido a que sus trabajadores están comprendidos dentro de la actividad mercantil. El cierre también alcanza de manera general a grandes cadenas, casas de electrodomésticos y centros de compras , mientras que en el centro de San Salvador de Jujuy el movimiento es considerablemente menor al de un lunes habitual.

En sectores como la peatonal Belgrano y las principales calles comerciales del casco céntrico, gran parte de los negocios decidió no abrir sus puertas.

En el caso de los shoppings y centros comerciales, la actividad de los locales comerciales se encuentra alcanzada por la jornada de descanso de los empleados mercantiles, por lo que la atención se ve fuertemente reducida. La situación puede variar en aquellos servicios que no estén comprendidos por el convenio mercantil.

Qué locales pueden abrir

El Día del Empleado de Comercio no implica una prohibición para que un establecimiento abra sus puertas. Los comercios pequeños y de cercanía pueden funcionar cuando son atendidos directamente por sus propietarios o familiares.

También puede haber negocios que decidan abrir con empleados. Sin embargo, para los trabajadores comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo 130/75, prestar tareas durante esta jornada no es obligatorio.

Por este motivo, durante este lunes pueden encontrarse algunos almacenes, kioscos y pequeños negocios barriales abiertos, especialmente aquellos que son atendidos por sus propios dueños.

Qué pasa si un empleado de comercio trabaja este lunes

La jornada tiene para los trabajadores mercantiles los mismos alcances que un feriado nacional. Esto significa que el empleado no está obligado a concurrir a su lugar de trabajo y, si no presta tareas, mantiene su remuneración habitual.

En caso de trabajar, corresponde un recargo del 100% sobre la remuneración habitual de la jornada, es decir, el pago equivalente previsto para un feriado.

Además, el acuerdo establece que el lunes 28 no puede utilizarse como franco compensatorio del descanso semanal.

La actividad comercial habitual en Jujuy se retomará desde el martes 29 de septiembre, luego de una jornada marcada por el cierre de supermercados y grandes establecimientos y una atención considerablemente menor en el centro capitalino.