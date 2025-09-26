viernes 26 de septiembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
26 de septiembre de 2025 - 10:09
Calendario.

Para cuándo se traslada el Día del Empleado de Comercio

Los trabajadores de comercio tienen un día de descanso especial, con origen histórico, y quienes trabajen reciben un pago adicional.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Día del Empleado de Comercio.

Día del Empleado de Comercio.

El sindicato con mayor cantidad de afiliados en Argentina conmemora cada 26 de septiembre el Día del Empleado de Comercio. Sin embargo, para 2025, la celebración se pospone al lunes 29, de acuerdo con una disposición de la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (Faecys).

Lee además
Paraguay
Festejos.

¿Qué país declaró feriado nacional tras clasificar al Mundial 2026 después de 16 años?
Qué pasa con el feriado del 12 de octubre de 2025.
Calendario.

Feriados: ¿Qué pasará con el 12 de octubre?

Esta modificación busca generar un fin de semana largo para los trabajadores del sector. Esto se determinó mediante una comunicación oficial difundida por la federación de empleados de comercio.

Cada 26 de septiembre se celebra el Día del Empleado de Comercio.

“Atento a lo ratificado por la ley 26.541 que ha instituido el 26 de septiembre como el día del Empleado de Comercio, la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios y las Cámaras Empresarias de Comercio han acordado, en uso de su autonomía colectiva, trasladar la conmemoración del día del Empleado de Comercio al lunes 29 de septiembre del corriente año, para que ese día los trabajadores tengan su reconocimiento con todos los alcances de la Ley mencionada", señala el texto.

Cada 26 de septiembre se celebra el Día del Empleado de Comercio.

Por qué se celebra hoy el Día del Empleado de Comercio

El origen de la fecha se remonta al 26 de septiembre de 1934, cuando se sancionó la ley n.º 11.729, que regulaba las condiciones laborales en el sector mercantil. Estos avances fueron fruto del trabajo impulsado por la Federación Argentina de Empleados de Comercio durante la presidencia de Agustín Pedro Justo, logrando mejoras como derechos laborales ampliados, licencias por enfermedad y accidentes, así como indemnizaciones por despido, entre otros beneficios.

La fecha se oficializó el 10 de diciembre de 2009 con la sanción de la ley n.º 26.541, que estableció que los empleados de comercio no deben trabajar ese día, equiparándolo a un feriado nacional en todos los aspectos legales. En caso de que los empleadores requieran la presencia de sus trabajadores durante esta jornada, deberán abonarles el doble del salario habitual según lo establece la Ley de Contrato de Trabajo.

Los empleados de comercio gozarán de su día de descanso el lunes 29 de septiembre.

Para quiénes es feriado el Día del Empleado de Comercio

El Día del Empleado de Comercio se reconoce como un feriado laboral para quienes trabajan en este sector. La celebración fue promovida por la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (Faecys), junto con las cámaras empresariales correspondientes, con el propósito de otorgar un día de descanso a los trabajadores. En 2025, al trasladarse la fecha al lunes, los empleados podrán disfrutar de un fin de semana largo según el área en la que se desempeñen.

Esta jornada tiene un efecto directo en la actividad comercial del país, ya que el lunes 29 de septiembre muchos comercios y cadenas de supermercados de todo el territorio permanecerán cerrados durante 24 horas.

Cómo se abona la jornada si un empleado de comercio debe trabajar en el feriado.

Cómo se les paga a quienes deban trabajar en el Día del Empleado de Comercio

Al tratarse de un día de descanso obligatorio para los trabajadores del comercio, el Día del Empleado de Comercio se rige por las mismas normas que protegen el descanso dominical. Esto implica que, en caso de que un empleado preste servicios durante esta jornada, la empresa está obligada a abonarle el doble de su salario habitual correspondiente a una jornada normal de trabajo.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

¿Qué país declaró feriado nacional tras clasificar al Mundial 2026 después de 16 años?

Feriados: ¿Qué pasará con el 12 de octubre?

Confirmaron otro fin de semana largo en noviembre: todos los feriados que restan en 2025

Por qué la UCA cuestionó los datos de pobreza del Indec

Por qué este pueblo con solo 300 habitantes deslumbra con sus paisajes y tradiciones

Lo que se lee ahora
Una de las sedes de la UCA en Puerto Madero.
Sociedad.

Por qué la UCA cuestionó los datos de pobreza del Indec

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Triple femicidio en Florencio Varela: quién es Pequeño J, el jefe narco que estaría detrás de las muertes
Crimen.

Triple femicidio en Florencio Varela: quién es "Pequeño J", el jefe narco que estaría detrás de las muertes

Juan Carlos González tenía 60 años 
Investigación.

Confirmaron a la quinta víctima de Matías Jurado

Prohibirán los caños de escape ruidosos en San Salvador de Jujuy video
Convivencia.

Prohibirán los caños de escape ruidosos en San Salvador de Jujuy

Vindicacion de la Jueza Laura Lamas González
Investigación.

La jueza Laura Lamas González inició proceso de vindicación

Matías Jurado. video
Jujuy.

Caso Matías Jurado: confirmaron que está en condiciones de ser juzgado

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel