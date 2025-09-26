Para cuándo se traslada el Día del Empleado de Comercio

El sindicato con mayor cantidad de afiliados en Argentina conmemora cada 26 de septiembre el Día del Empleado de Comercio . Sin embargo, para 2025 , la celebración se pospone al lunes 29 , de acuerdo con una disposición de la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (Faecys) .

Esta modificación busca generar un fin de semana largo para los trabajadores del sector. Esto se determinó mediante una comunicación oficial difundida por la federación de empleados de comercio .

“Atento a lo ratificado por la ley 26.541 que ha instituido el 26 de septiembre como el día del Empleado de Comercio , la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios y las Cámaras Empresarias de Comercio han acordado, en uso de su autonomía colectiva, trasladar la conmemoración del día del Empleado de Comercio al lunes 29 de septiembre del corriente año, para que ese día los trabajadores tengan su reconocimiento con todos los alcances de la Ley mencionada ", señala el texto.

Cada 26 de septiembre se celebra el Día del Empleado de Comercio.

Por qué se celebra hoy el Día del Empleado de Comercio

El origen de la fecha se remonta al 26 de septiembre de 1934, cuando se sancionó la ley n.º 11.729, que regulaba las condiciones laborales en el sector mercantil. Estos avances fueron fruto del trabajo impulsado por la Federación Argentina de Empleados de Comercio durante la presidencia de Agustín Pedro Justo, logrando mejoras como derechos laborales ampliados, licencias por enfermedad y accidentes, así como indemnizaciones por despido, entre otros beneficios.

La fecha se oficializó el 10 de diciembre de 2009 con la sanción de la ley n.º 26.541, que estableció que los empleados de comercio no deben trabajar ese día, equiparándolo a un feriado nacional en todos los aspectos legales. En caso de que los empleadores requieran la presencia de sus trabajadores durante esta jornada, deberán abonarles el doble del salario habitual según lo establece la Ley de Contrato de Trabajo.

Los empleados de comercio gozarán de su día de descanso el lunes 29 de septiembre.

Para quiénes es feriado el Día del Empleado de Comercio

El Día del Empleado de Comercio se reconoce como un feriado laboral para quienes trabajan en este sector. La celebración fue promovida por la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (Faecys), junto con las cámaras empresariales correspondientes, con el propósito de otorgar un día de descanso a los trabajadores. En 2025, al trasladarse la fecha al lunes, los empleados podrán disfrutar de un fin de semana largo según el área en la que se desempeñen.

Esta jornada tiene un efecto directo en la actividad comercial del país, ya que el lunes 29 de septiembre muchos comercios y cadenas de supermercados de todo el territorio permanecerán cerrados durante 24 horas.

Cómo se abona la jornada si un empleado de comercio debe trabajar en el feriado.

Cómo se les paga a quienes deban trabajar en el Día del Empleado de Comercio

Al tratarse de un día de descanso obligatorio para los trabajadores del comercio, el Día del Empleado de Comercio se rige por las mismas normas que protegen el descanso dominical. Esto implica que, en caso de que un empleado preste servicios durante esta jornada, la empresa está obligada a abonarle el doble de su salario habitual correspondiente a una jornada normal de trabajo.