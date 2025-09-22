lunes 22 de septiembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
22 de septiembre de 2025 - 10:18
Calendario.

Feriados: ¿Qué pasará con el 12 de octubre?

El Ejecutivo informó cómo se manejará el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, que este año cae domingo 12 de octubre: ¿se trasladará a un día hábil?

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Qué pasa con el feriado del 12 de octubre de 2025.

Qué pasa con el feriado del 12 de octubre de 2025.

El Gobierno de Javier Milei anunció la próxima extensión del calendario de feriados con un nuevo fin de semana largo en todo el país. Según se publicó este lunes en el Boletín Oficial, el viernes 10 de octubre será declarado día no laborable, otorgando así un día adicional de descanso a los argentinos.

Lee además
Calendario de feriados
Calendario.

Oficializaron el traslado del feriado del domingo 12 de octubre: cuándo será
Qué pasará con el feriado del 12 de octubre: esto es lo que dice el nuevo decreto del Gobierno.
Calendario.

¿Cuándo cae el Feriado del 12 de octubre de 2025?

La medida se oficializó mediante la Resolución 139/2025, que establece que el feriado por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, originalmente previsto para el domingo 12 de octubre, se adelanta al último día hábil previo, generando un fin de semana prolongado.

Qué pasa con el feriado del 12 de octubre de 2025.

El documento, firmado por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, indica en su primer artículo: “Trasládase el feriado nacional del día 12 de octubre "Día del Respeto a la Diversidad Cultural" correspondiente al año 2025, al día viernes 10 de octubre del mismo año”.

Con esta medida, el Gobierno busca impulsar la actividad turística en un período estratégico del año, intentando favorecer la recuperación del sector frente a la competencia de destinos internacionales y la disminución de reservas.

La resolución se enmarca en los cambios implementados la semana pasada sobre los feriados trasladables que coincidan con fines de semana. Mediante el Decreto 614/2025, publicado el jueves anterior, se estableció que las fechas festivas que caigan en sábado o domingo podrán trasladarse al lunes siguiente o al viernes previo, según lo determine la Jefatura de Gabinete de Ministros, autoridad encargada de aplicar la Ley 27.399.

La decisión surge de las modificaciones realizadas la semana anterior sobre los feriados trasladables.

Estimular la demanda turística interna

En los considerandos del decreto publicado este lunes, se indica que la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes, junto a la Dirección Nacional de Desarrollo y Promoción, sostuvieron que adelantar el feriado representa una oportunidad para estimular el turismo interno y favorecer a sectores clave como la gastronomía, el transporte y el comercio local.

La disposición busca dar un respiro a la industria turística, que ya había solicitado este tipo de modificaciones en varias ocasiones. Según el calendario vigente, tras el feriado del viernes 15 de agosto, el próximo fin de semana largo no se produciría hasta finales de noviembre, en un contexto de disminución de la demanda turística interna.

feriados calendario

Los feriados que vienen: cómo sigue el calendario

El decreto difundido hoy se inscribe dentro de la nueva política del Gobierno respecto a los feriados trasladables que caen en fines de semana, indicando que estas fechas pueden adelantarse al viernes previo o posponerse al lunes siguiente, según convenga para maximizar su impacto socioeconómico. El calendario de feriados mantiene vigente la celebración del Día de la Soberanía Nacional.

El listado de los feriados que quedan en 2025.

En este marco, el viernes 21 de noviembre fue declarado día no laborable con fines turísticos, precediendo al feriado nacional del lunes 24 de noviembre, originalmente programado para el 20 de noviembre, pero también trasladado con el objetivo de fomentar el turismo y facilitar actividades económicas y culturales.

Con esta estrategia, el Gobierno pretende impulsar la economía interna, aprovechando los períodos de descanso prolongado para estimular el consumo y promover la actividad en los sectores directamente vinculados al turismo dentro del país.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Oficializaron el traslado del feriado del domingo 12 de octubre: cuándo será

¿Cuándo cae el Feriado del 12 de octubre de 2025?

¿Qué país declaró feriado nacional tras clasificar al Mundial 2026 después de 16 años?

Quiniela de Tucumán: resultados y números ganadores de hoy, jueves 18 de septiembre

39 apostadores ganaron más de 8 millones en el Quini 6

Lo que se lee ahora
Programa Hogar.
Atención.

Programa Hogar Mi ANSES: fechas de cobro y montos en septiembre 2025

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

Agenda completa de la FNE 2025.
¡Cuenta regresiva!

La agenda completa de la FNE 2025: todas las fechas de la Fiesta Nacional de los Estudiantes

Programa Hogar.
Atención.

Programa Hogar Mi ANSES: fechas de cobro y montos en septiembre 2025

FNE 2025: Facundo Flores Lamote es el nuevo Paje 10 Provincial video
Gran noche.

FNE 2025: Facundo Flores Lamothe es el nuevo Paje 10 Provincial

FNE 2025: Los tremendos looks de los chicos en la elección del Paje 10 video
¡La rompieron!

FNE 2025: Los tremendos looks de los chicos en la elección del Paje 10

Martina Rauschenberger, representante de la FNE 2024.
Una por una.

Las candidatas para la Elección Nacional de la FNE 2025

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel