¿Cuándo cae el Feriado del 12 de octubre de 2025?

Qué pasará con el feriado del 12 de octubre: esto es lo que dice el nuevo decreto del Gobierno.

El Gobierno decidió mover el feriado del 12 de octubre , Día del Respeto a la Diversidad Cultural , al viernes 10 , generando así un nuevo fin de semana largo para los argentinos. La medida se oficializó este lunes 1° de septiembre mediante un decreto publicado en el Boletín Oficial.

La decisión tiene lugar tras la implementación de un criterio que permite reprogramar los feriados trasladables que caigan en días del fin de semana .

Según la resolución 139 publicada en el Boletín Oficial , el feriado del 12 de octubre , que en 2025 coincide con domingo , se adelantará al viernes anterior .

Así, el viernes 10 de octubre se convertirá en un día no laborable , conformando un fin de semana largo de tres jornadas durante la segunda semana del mes .

Esta disposición se realiza en virtud del decreto 614, publicado el jueves 28 de agosto, que establece un nuevo mecanismo para reprogramar los feriados nacionales que caigan en sábado o domingo. La norma permite que cualquier feriado trasladable que coincida con el fin de semana se pase “al lunes inmediato posterior o al último viernes inmediato anterior”.

Se deberá esperar hasta el Día del Respeto a la Diversidad Cultural para contar con un período de descanso prolongado.

La medida se implementó para corregir un vacío en la ley 27.399, que establece los feriados nacionales pero no contemplaba qué ocurriría cuando coincidieran con fines de semana. El Poder Ejecutivo consideró que no permitir la reprogramación iba en contra del propósito de la norma, que busca garantizar períodos de descanso prolongados.

El decreto oficial citó fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación como respaldo, asegurando que la reglamentación respete la intención del legislador sin modificar el contenido esencial de la ley.

Es importante señalar que el decreto no afecta los feriados inamovibles, ya que la disposición solo aplica a aquellos días reconocidos como trasladables según la legislación vigente. Por lo tanto, los feriados fijos seguirán celebrándose en su fecha original, sin opción de modificación.

El calendario 2025 de feriados en la Argentina.

Feriados restantes en 2025

De acuerdo con el calendario oficial, estos son los días feriados nacionales que restan en Argentina durante el año 2025:

Octubre

Viernes 10 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable)

El 12 de octubre conmemora el descubrimiento de América de la mano de Cristóbal Colón.

Noviembre

Viernes 21 de noviembre: día no laborable puente.

Lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (se trasladaría del jueves 20 de noviembre por ser un feriado trasladable).

Diciembre