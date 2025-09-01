Oficializaron el traslado del feriado del domingo 12 de octubre: cuándo será

Calendario de feriados

A través de la resolución 139/2025, el Gobierno de Javier Milei, oficializó el traslado del feriado del domingo 12 de octubre, conocido como Día del Respeto a la Diversidad Cultural, al viernes 10. La medida se tomó en búsqueda de impulsar la actividad turística.

El texto publicado este lunes 1 de septiembre, lleva la firma de Guillermo Francos, y se basa en la nueva normativa que permite mover los feriados que caen sábado o domingo.

Calendario 2025: ¿cuándo es el próximo feriado después del 25 de mayo? Cuándo es el próximo fin de semana largo en 2025 Detalles del traslado del feriado El traslado del feriado al viernes 10 de octubre se realizó luego de una recomendación por parte de la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes, que argumentó la conveniencia de estimular la demanda turística interna y favorecer a sectores estratégicos de la economía.

De esta manera, el fin de semana largo de octubre será desde el viernes 10 hasta el domingo 12, con el objetivo de que más personas puedan aprovechar el descanso y al mismo tiempo, se reactive el movimiento en destinos turísticos y comercios locales.

Próximos feriados y fines de semana largos Viernes 21 de noviembre : día no laborable con fines turísticos.

: día no laborable con fines turísticos. Lunes 24 de noviembre : Día de la Soberanía Nacional (originalmente el 20 de noviembre).

: Día de la Soberanía Nacional (originalmente el 20 de noviembre). Lunes 8 de diciembre : Día de la Inmaculada Concepción de María, feriado inamovible.

: Día de la Inmaculada Concepción de María, feriado inamovible. Jueves 25 de diciembre: Navidad, también inamovible.

