lunes 01 de septiembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
1 de septiembre de 2025 - 11:32
Atención.

¿Se dice setiembre o septiembre? La palabra de la Real Academia Española

Por qué escuchamos dos formas distintas para el mismo mes y cuál es la correcta según la lengua española. Se dice septiembre o setiembre.

Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Diccionario de la RAE.

Diccionario de la RAE.

En el ámbito hispanohablante, es común escuchar tanto setiembre como septiembre para referirse al noveno mes del año. Sin embargo, ¿cuál es la forma correcta? ¿Es una cuestión de región, de uso coloquial o existe una normativa oficial?

Lee además
Todos los estrenos de películas y series en septiembre de 2025.
Streaming.

Netflix: los estrenos de septiembre de 2025
Calendario de pagos ANSES de septiembre 2025.
Economía.

ANSES: montos jubilaciones, pensiones y asignaciones septiembre 2025

La palabra de la Real Academia Española

Según la Real Academia Española (RAE), ambas variantes son correctas. La forma tradicional y etimológica es septiembre, derivada del latín September, mientras que setiembre es una variante que ha surgido por la relajación de la pronunciación de la p en algunas zonas hispanohablantes.

Aunque septiembre es la forma mayoritaria y preferida en registros formales y en el habla culta, setiembre es de uso común en países como Perú, Uruguay, Paraguay y Costa Rica.

La variación setiembre refleja una pronunciación espontánea habitual, donde la p se omite o se pronuncia suavemente . Esta simplificación también se observa en otras palabras con el grupo consonántico pt, como séptimo, que en algunas regiones se dice sétimo.

Diccionario de la RAE
Diccionario de la RAE.

Diccionario de la RAE.

Conclusión

Ambas formas, setiembre y septiembre, son correctas y aceptadas por la RAE. La elección entre una u otra depende del contexto, el registro y la región. En situaciones formales o en textos académicos, es recomendable utilizar septiembre. En el habla cotidiana o en contextos informales, setiembre es perfectamente válida.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Netflix: los estrenos de septiembre de 2025

ANSES: montos jubilaciones, pensiones y asignaciones septiembre 2025

Inicia el cronograma de pagos: cuándo cobran los estatales en septiembre 2025

Uno por uno, todos los aumentos que se aplicarán en Septiembre 2025

Quiniela de Tucumán: resultados y números ganadores de hoy, lunes 1 de septiembre

Lo que se lee ahora
Detienen a la madre de un bebé de dos meses internado con falta de higiene extrema.
Policiales.

Detienen a la mamá de un bebé internado por falta de higiene extrema

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Detienen a la madre de un bebé de dos meses internado con falta de higiene extrema.
Policiales.

Detienen a la mamá de un bebé internado por falta de higiene extrema

Investigación en el caso Matias Jurado (Archivo) video
Crimen.

La relación de Matías Jurado con sus hijos y los sospechosos recorridos en colectivo

Casa de Matía Jurado, el presunto asesino serial de Jujuy.  
Crimen.

Qué dijo la ex novia de Matías Jurado, el presunto asesino serial de Jujuy

Matías Jurado. video
Caso.

Un sobreviviente del presunto asesino serial de Jujuy reveló cómo captaba a sus víctimas

El lunes 1 de septiembre empieza el cronograma de pagos en Jujuy.
Confirmado.

Inicia el cronograma de pagos: cuándo cobran los estatales en septiembre 2025

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel