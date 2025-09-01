¿Se dice setiembre o septiembre? La palabra de la Real Academia Española

Diccionario de la RAE.

En el ámbito hispanohablante, es común escuchar tanto setiembre como septiembre para referirse al noveno mes del año. Sin embargo, ¿cuál es la forma correcta? ¿Es una cuestión de región, de uso coloquial o existe una normativa oficial?

La palabra de la Real Academia Española Según la Real Academia Española (RAE), ambas variantes son correctas. La forma tradicional y etimológica es septiembre, derivada del latín September, mientras que setiembre es una variante que ha surgido por la relajación de la pronunciación de la p en algunas zonas hispanohablantes.

Aunque septiembre es la forma mayoritaria y preferida en registros formales y en el habla culta, setiembre es de uso común en países como Perú, Uruguay, Paraguay y Costa Rica.

La variación setiembre refleja una pronunciación espontánea habitual, donde la p se omite o se pronuncia suavemente . Esta simplificación también se observa en otras palabras con el grupo consonántico pt, como séptimo, que en algunas regiones se dice sétimo.

Diccionario de la RAE Diccionario de la RAE. Conclusión Ambas formas, setiembre y septiembre, son correctas y aceptadas por la RAE. La elección entre una u otra depende del contexto, el registro y la región. En situaciones formales o en textos académicos, es recomendable utilizar septiembre. En el habla cotidiana o en contextos informales, setiembre es perfectamente válida.

