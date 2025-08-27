Cronograma de pagos en Jujuy: cuándo cobran los municipales en septiembre 2025

Servicios municipales en San Salvador de Jujuy (Foto ilustrativa)

El Gobierno provincial dio a conocer de manera oficial el cronograma de pagos correspondiente al mes de agosto 2025, que se desarrollará entre el lunes 1 y el jueves 4 de septiembre. La medida alcanza a todos los sectores de la administración pública y establece las fechas en que cada área podrá acceder a la acreditación de sus haberes.

En este marco, se informó que los trabajadores municipales recibirán su pago el martes 2 de septiembre, jornada en la que también se completará el turno la Administración Central, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Desarrollo Humano.

Cronograma de pagos de los empleados de la Administración Pública Haberes correspondientes al mes de agosto 2025 Lunes 1 de septiembre

Veteranos de Guerra de Malvinas

Policía de la Provincia

Servicio Penitenciario

Organismos Autárquicos

Martes 2 de septiembre Municipios

Administración Central

Ministerio de Salud

Ministerio de Desarrollo Humano Miércoles 3 de septiembre Educación Nivel Inicial y Primario

Educación Nivel Secundario y Superior Jueves 4 de septiembre Organismos Descentralizados

Poder Judicial

Poder Legislativo

Auditoría General

Funcionarios Cronograma de pagos El lunes 1 de septiembre empieza el cronograma de pagos en Jujuy

