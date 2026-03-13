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13 de marzo de 2026 - 16:15
País.

Medicina prepaga: el Gobierno dio de baja 10 empresas: qué pasará con los usuarios

El Gobierno nacional dispuso la baja de 10 empresas de medicina prepaga que figuraban en los registros oficiales, pero que no presentaban actividad.

Por  Judith Girón
Medicina prepaga: el Gobierno dio de baja 10 empresas

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Con esta medida, ya son 162 las compañías eliminadas del Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga durante la actual gestión del presidente Javier Milei. El objetivo, según explicaron desde el organismo, es ordenar el padrón y garantizar que solo permanezcan registradas las entidades que cumplen con los requisitos legales.

La decisión se basa en la normativa vigente que regula el funcionamiento del sector, la cual exige a las empresas presentar balances, declaraciones juradas, información sobre sus planes de cobertura y documentación contable actualizada. Estos requisitos buscan asegurar transparencia, solvencia y calidad en los servicios de salud.

Desde el organismo aclararon que la medida no afecta a los usuarios, ya que las empresas dadas de baja no tenían afiliados activos, ni estructura operativa, ni habían presentado la información mínima requerida para mantener su inscripción.

El Gobierno dio de baja 10 empresas de Medicina prepaga: cuáles son:

  • And the Yellow Too S.A.

  • Asociación Española de Socorros Mutuos – Villa Constitución

  • Asociación Mutual de Trabajadores Municipales de Rosario

  • Círculo Médico de Bragado

  • Círculo Médico de San Luis

  • ECSA Salud

  • Mutual Odontológica Argentina

  • Obra Social de la Federación de Cámaras y Centros Comerciales Zonales de la República Argentina

  • Policlínico Lomas Medicina Prepaga S.A.

  • Protección Médica SRL

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Ya son 162 las compañías eliminadas del Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga

Ya son 162 las compañías eliminadas del Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga

Desde el Gobierno explicaron que el objetivo es que el registro refleje únicamente empresas que acrediten actividad real, afiliados y cumplimiento de las exigencias legales, en un intento por mejorar el funcionamiento y la transparencia del sistema de medicina privada en el país.

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