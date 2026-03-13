Medicina prepaga: el Gobierno dio de baja 10 empresas: qué pasará con los usuarios

Medicina prepaga: el Gobierno dio de baja 10 empresas

El Gobierno nacional dispuso la baja de 10 empresas de medicina prepaga que figuraban en los registros oficiales, pero que no presentaban actividad. La decisión fue tomada por la Superintendencia de Servicios de Salud y forma parte de un proceso de revisión del sistema sanitario.

Con esta medida, ya son 162 las compañías eliminadas del Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga durante la actual gestión del presidente Javier Milei. El objetivo, según explicaron desde el organismo, es ordenar el padrón y garantizar que solo permanezcan registradas las entidades que cumplen con los requisitos legales.

La decisión se basa en la normativa vigente que regula el funcionamiento del sector, la cual exige a las empresas presentar balances, declaraciones juradas, información sobre sus planes de cobertura y documentación contable actualizada. Estos requisitos buscan asegurar transparencia, solvencia y calidad en los servicios de salud.

Desde el organismo aclararon que la medida no afecta a los usuarios, ya que las empresas dadas de baja no tenían afiliados activos, ni estructura operativa, ni habían presentado la información mínima requerida para mantener su inscripción.

El Gobierno dio de baja 10 empresas de Medicina prepaga: cuáles son: And the Yellow Too S.A.

Asociación Española de Socorros Mutuos – Villa Constitución

Asociación Mutual de Trabajadores Municipales de Rosario

Círculo Médico de Bragado

Círculo Médico de San Luis

ECSA Salud

Mutual Odontológica Argentina

Obra Social de la Federación de Cámaras y Centros Comerciales Zonales de la República Argentina

Policlínico Lomas Medicina Prepaga S.A.

Protección Médica SRL image Ya son 162 las compañías eliminadas del Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga Desde el Gobierno explicaron que el objetivo es que el registro refleje únicamente empresas que acrediten actividad real, afiliados y cumplimiento de las exigencias legales, en un intento por mejorar el funcionamiento y la transparencia del sistema de medicina privada en el país.

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