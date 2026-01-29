El Gobierno dio de baja a 13 empresas de medicina prepaga por incumplimientos legales

La Superintendencia de Servicios de Salud dispuso el inicio del procedimiento de baja para 13 empresas de medicina prepaga que no completaron los requisitos exigidos por la normativa vigente para operar dentro del sistema de salud privado.

La medida se conoció a través de un edicto publicado este miércoles en el Boletín Oficial , donde el organismo informó el rechazo de las solicitudes de inscripción definitiva y la anulación de los registros provisorios otorgados a las entidades alcanzadas.

Según se detalló en el texto oficial, las empresas involucradas no finalizaron el proceso administrativo previsto por la Ley 26.682, que regula la actividad de la medicina prepaga en la Argentina.

El edicto fue firmado por Silvia Noemí Viazzi, secretaria general de la Superintendencia de Servicios de Salud, y constituye una notificación formal tanto para las empresas como para los usuarios afiliados.

Desde el organismo explicaron que la decisión alcanza a entidades que mantenían trámites pendientes o registros de carácter provisorio, sin cumplir con la totalidad de la documentación requerida.

La publicación en el Boletín Oficial habilita las instancias administrativas correspondientes y busca garantizar el acceso a la información por parte de los afiliados.

Las empresas alcanzadas por la medida

Las firmas incluidas en este proceso de baja son Codime S.A., Mapfre Salud S.A., Sociedad Médica Universitaria S.A., Carra Salud S.A., Huinca Salud y Rescate Centro S.A.

También figuran Emergencia Río Cuarto (Aspurc), Emergencias Médicas Punilla S.A., Grupo Gerenciador G4 S.A., Emergencia Cardio Asistencial S.A., Pangea S.A., la Obra Social del Personal de la Industria Lechera (Atilra) y Armiento S.A., perteneciente al Grupo A Mano.

Todas estas entidades formaban parte del registro de prestadores bajo modalidades provisorias o con solicitudes de habilitación en curso.

El marco legal y los requisitos exigidos

La Ley 26.682 establece que las empresas de medicina prepaga deben presentar información respaldatoria sobre su actividad, situación financiera y padrón de afiliados, entre otros requisitos formales.

La Superintendencia de Servicios de Salud señaló que el incumplimiento de estos pasos impide la habilitación definitiva dentro del sistema regulado.

El proceso de revisión del padrón apunta a verificar que las entidades cumplan con las condiciones necesarias para brindar cobertura médica en el ámbito privado.

Bajas previas y actualización del registro

Estas 13 bajas se suman a otras decisiones adoptadas durante el inicio de 2026. El pasado 20 de enero, ya se había dispuesto la exclusión de cuatro empresas más.

Con esta nueva medida, el total de entidades dadas de baja en lo que va del año asciende a 27, según los registros oficiales del organismo de control. El proceso forma parte de una revisión más amplia del sistema de prestadores habilitados.

Desde la Superintendencia de Servicios de Salud indicaron que la difusión oficial de estas medidas busca informar a los usuarios y mantener actualizado el registro de prestadores.

El procedimiento administrativo se enmarca en un proceso de revisión iniciado en 2024, orientado a depurar y ordenar la nómina de empresas habilitadas.

El objetivo declarado del proceso es reforzar el control y la transparencia dentro del sistema de medicina prepaga.