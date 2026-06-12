El pueblo de Entre Ríos que mezcla termas, historia y naturaleza.

En el litoral argentino , Villa Elisa se afianza como uno de los destinos ideales que integran descanso y naturaleza sin la necesidad de viajar tanto. Perfecta para unas escapadas de fin de semana largo o incluso para romper con la rutina, este pueblo entrerriano propone una experiencia completa , con complejos termales y amplios espacios verdes.

Villa Elisa se sitúa en la zona centro-este de la provincia de Entre Ríos , dentro del departamento Colón . Su emplazamiento es estratégico sobre la Autovía Nacional 14 , a la altura del kilómetro 155 , a unos 15 kilómetros del río Uruguay y aproximadamente 32 kilómetros de la ciudad de Colón .

Esta ubicación la convierte en un enclave conveniente para complementar la visita con otros atractivos de la región , como el cercano Parque Nacional El Palmar , ubicado a unos 50 kilómetros , reconocido por sus amplios palmares y sus paisajes característicos del litoral argentino .

Desde la Ciudad de Buenos Aires se puede llegar en auto en aproximadamente cuatro horas, tomando la Ruta Nacional 14.

Qué puedo hacer en Villa Elisa, Entre Ríos

El principal ícono de Villa Elisa está representado por sus aguas termales. El complejo Termas Villa Elisa se extiende a lo largo de 41 hectáreas y se ubica entre los centros termales más completos de la Argentina.

El predio dispone de diez piletas con diferentes temperaturas y finalidades, junto con servicios de alojamiento, opciones gastronómicas, spa y diversas actividades recreativas. Además, el espacio cuenta con amplias áreas verdes con sombra natural y un lago artificial que ocupa aproximadamente cuatro hectáreas.

Para quienes desean incorporar un componente histórico a la visita, una parada imprescindible es la Estancia Museo El Porvenir. Villa Elisa fue fundada en 1890 por inmigrantes de origen suizo, francés e italiano, y en esta antigua residencia del siglo XIX —que perteneció a Héctor de Elía, considerado el fundador de la ciudad— es posible recorrer sus instalaciones y descubrir objetos, relatos y testimonios que reconstruyen los primeros años de la localidad.

Villa Elisa, un paraíso del bienestar en Entre Ríos.

Asimismo, las visitas guiadas ofrecen una perspectiva más profunda sobre la conformación de la identidad del lugar y su desarrollo a lo largo del tiempo. El museo puede visitarse de miércoles a lunes, en el horario de 10 a 13 y de 17 a 20:30 horas, mientras que los martes permanece cerrado.

Si la intención es disfrutar de la naturaleza en su forma más auténtica, el Balneario Municipal El Rocha aparece como una opción ideal.

Se encuentra a unos 9 kilómetros del casco céntrico, sobre la Ruta 130 en el kilómetro 7, y cuenta con un arroyo alimentado por vertientes de poca profundidad, enmarcado por un entorno natural autóctono que invita a pasar la jornada sin apuros ni horarios. El espacio permanece abierto de 8:00 a 24:00 horas durante la temporada que va del 1 de noviembre al 31 de marzo.

El Balneario Municipal de Villa Elisa.

Cómo llegar a Villa Elisa, Entre Ríos

Desde la Ciudad de Buenos Aires, el acceso en auto demanda cerca de cuatro horas de viaje, siguiendo la Ruta Nacional 14. Se trata de un recorrido directo y sencillo, lo que lo convierte en una opción práctica para planificar una escapada sin grandes complicaciones logísticas.

En cuanto al transporte en ómnibus de larga distancia, desde la terminal de Retiro se pueden conseguir pasajes con tarifas que parten desde los 30.000 pesos.

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Con una oferta que mezcla descanso, patrimonio histórico y actividades al aire libre, Villa Elisa se posiciona como una alternativa de escapada cercana, pero con la sensación de un viaje más extenso: ese punto justo de equilibrio que muchos habitantes del Área Metropolitana de Buenos Aires buscan cuando necesitan desconectarse de la rutina sin alejarse demasiado.