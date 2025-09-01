¿Qué provincias están en alerta por la tormenta de Santa Rosa?

El SMN emitió alertas por tormentas y viento para varias provincias durante la llegada de la Tormenta de Santa Rosa.

La llamada Tormenta de Santa Rosa alcanzó el país este domingo, trayendo consigo lluvias continuas, descargas eléctricas y ráfagas de viento que se mantendrán durante el lunes 1 de septiembre. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) difundió varias alertas amarillas por tormentas y vientos.

Dichas alertas comprenden desde la Provincia de Buenos Aires hasta el norte de Misiones , afectando también a distintas regiones del Litoral y el norte argentino. De acuerdo con el informe oficial actualizado este lunes, las provincias que permanecen bajo alerta por tormentas son: Buenos Aires, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Misiones y Chaco .

De manera simultánea, se activaron alertas por vientos para otras provincias, entre ellas Catamarca, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Salta y Tucumán .

Este lunes, los fenómenos más intensos se concentrarán en las regiones del Litoral . En Posadas , capital de Misiones , las precipitaciones comenzarán durante la madrugada y se mantendrán a lo largo del día, con probabilidades de lluvia que podrían llegar al 100% en la tarde . El pronóstico indica una mejora gradual a partir del martes , con cielos parcialmente nublados y temperaturas en aumento, alcanzando los 29°C por la tarde .

En Formosa, se espera un panorama similar: durante el lunes se registrarán tormentas y lluvias continuas, con una temperatura máxima estimada en 21°C. El informe del SMN detalló que las precipitaciones serán más intensas por la mañana, con lluvias aisladas hacia la tarde y la noche. Para el martes, se anticipa un día más cálido, con máximas que podrían alcanzar 32°C y sin riesgo de lluvias en horas nocturnas.

En Resistencia, capital del Chaco, también se pronostican tormentas desde la madrugada hasta la tarde del lunes, con temperaturas que se mantendrán por debajo de 20°C durante gran parte del día. Para el martes, se prevé otro día con lluvias, cielo mayormente nublado y una temperatura máxima aproximada de 27°C.

En Corrientes, se anticipan tormentas eléctricas y lluvias intensas durante la madrugada y la mañana, que se mantendrán de forma intermitente hasta la tarde. La capital provincial continúa bajo alerta meteorológica hasta la noche del lunes. Las precipitaciones persistirán el martes, aunque se espera una leve mejora hacia la noche.

En Santa Fe, el lunes arrancará con tormentas desde primeras horas de la madrugada, con una probabilidad de lluvia que puede alcanzar el 100%. Sin embargo, el frente tormentoso se desplazó con rapidez, lo que permitirá una mejora gradual del clima desde la mañana hasta la noche. Para el martes se prevé cielo estable y temperaturas máximas alrededor de 18°C.

En Entre Ríos, se espera que las condiciones adversas comiencen desde la madrugada. El lunes iniciará con lluvias intensas que continuarán hasta después del mediodía. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene la alerta amarilla durante gran parte de la jornada, aunque prevé una mejora del tiempo a partir del martes, con cielo parcialmente despejado y temperaturas agradables.

Por otra parte, varias provincias del norte y centro del país también se encuentran bajo alerta, aunque en este caso por vientos fuertes. Según el informe oficial, Catamarca, La Rioja y Salta permanecen bajo alerta amarilla, con riesgos de reducción de visibilidad, cambios bruscos de temperatura y ambiente seco. Además, el sector costero de la Provincia de Buenos Aires también se encuentra incluido en esta advertencia.

Cuándo se terminarán las lluvias en el AMBA

En la Zona Metropolitana de Buenos Aires, la tormenta se hará sentir con mayor intensidad durante la madrugada y la mañana del lunes. La temperatura máxima apenas alcanzará los 16°C, y las lluvias se concentrarán entre las 2 y las 10 de la mañana, cuando el cielo comenzará a despejarse.

Para el martes, se prevé un cielo mayormente nublado pero sin lluvias, con valores térmicos que oscilarán entre los 10°C y los 17°C. De cara al miércoles, se anticipa un incremento de temperatura, con máximas cercanas a los 20°C y cielo parcialmente despejado. El jueves será más fresco, con registros que irán de 7°C a 14°C.

De cara al viernes y sábado, el Servicio Meteorológico Nacional prevé días tranquilos, sin precipitaciones, con temperaturas mínimas cercanas a los 5°C y un cielo que oscilará entre parcialmente nublado y algo despejado.

La Tormenta de Santa Rosa, fenómeno que cada año anuncia el cambio de estación y genera expectativa por sus efectos, se presentó esta vez con lluvias intensas, fuertes descargas eléctricas y ráfagas de viento, dificultando la jornada del lunes. No obstante, según el SMN, el frente de mal tiempo comenzará a disiparse, dando lugar a un período de clima más estable en todo el país durante los próximos días.