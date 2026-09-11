El pilar histórico de Lionel Scaloni que dejará la Selección Argentina en 2027

Mientras siguen las dudas en torno a la continuidad de Lionel Scaloni al frente de la Selección Argentina , en las últimas horas trascendió una importante baja dentro del cuerpo técnico que ya se manejaba como un hecho entre quienes trabajan en el predio de AFA: Walter Samuel dejará su función como histórico ayudante de campo de la Mayor .

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Al igual que ocurre con el Gringo , el vínculo contractual del Muro también vence el próximo 30 de diciembre . El presidente Claudio Tapia ya fue informado de que Samuel no seguirá formando parte de la Selección en 2027 , independientemente de cuál sea la determinación que adopte el entrenador principal.

Luego de ocho años de trabajo junto a la Selección Argentina , llegará a su cierre su exitoso recorrido dentro del cuerpo técnico nacional. Su salida tendrá el perfil bajo que siempre lo acompañó, incluso desde sus tiempos como defensor central , y se producirá con cuatro trofeos conquistados : el Mundial de Qatar 2022 , las Copas América de 2021 y 2024 y la Finalissima 2022 .

Aunque no consiguió consagrarse en esas competencias, también formó parte de procesos que terminaron con un tercer lugar en la Copa América 2019 y con el subcampeonato en el Mundial de Norteamérica 2026 .

A sus 48 años y con una extensa trayectoria en el fútbol internacional —incluida la experiencia de haber vivido desde adentro situaciones únicas, como permanecer en un corralito durante una final del Mundial—, Samuel considera que llegó el momento de dejar de ocupar el lugar de colaborador de Scaloni para dar el salto y trabajar como entrenador a su mismo nivel.

En ese sentido, su etapa como asistente de la Selección Argentina llegará a su fin para comenzar un nuevo desafío como DT en Europa. Durante los próximos meses continuará con su preparación y formación profesional, con la mira puesta en asumir la conducción de un equipo a partir del año próximo.

Respecto de Pablo Aimar y Roberto Ayala, los otros dos integrantes del cuerpo de colaboradores de la Albiceleste, todavía no está definido cuál será su destino durante la próxima temporada.

Ambos continúan vinculados al proyecto que estructura la Selección Argentina, aunque, si Scaloni decide seguir al frente del equipo, deberán analizar qué camino tomar en el corto plazo y cómo proyectar sus respectivas carreras.