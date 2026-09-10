Los equipos del CIAF se preparan para los Nacionales de handball

El handball jujeño atraviesa una etapa de mucha actividad y CIAF Balonmano es uno de los equipos que se prepara para afrontar un calendario exigente. Su entrenador, Sergio Molina , destacó el movimiento que tuvo la disciplina en los últimos meses y la importancia de sostener la competencia tanto a nivel provincial como nacional.

Hace algunas semanas, el equipo participó del Nacional de Juveniles realizado en Jujuy , una competencia que reunió a distintos conjuntos de la provincia y que, según Molina, significó una oportunidad importante para seguir impulsando el crecimiento del deporte.

“Tener este torneo en nuestra provincia es muy importante para el desarrollo, para la difusión entre los deportes, para el crecimiento”, señaló el entrenador . Además de la experiencia nacional, CIAF sigue enfocado en el calendario de la Federación Jujeña, donde algunas categorías ya transitan instancias decisivas de semifinales.

El cierre del año tendrá varios compromisos importantes. En las próximas semanas se disputará el Nacional de Cadetes, Fase 1, en Salta . Luego, en octubre, llegará el Nacional de Adultos en La Rioja , mientras que en noviembre será el turno del Nacional de Menores en Tucumán . “Estamos afinando para afrontar los distintos torneos y sin descuidar lo que es el trabajo de la competencia local”, explicó Molina.

El entrenador remarcó que el objetivo es sostener el ritmo de trabajo hasta el final de la temporada. “Estamos con bastante movimiento, con bastante trabajo y tratando de cerrar el año de la mejor manera”, indicó.

Sin embargo, la planificación deportiva también está condicionada por el aspecto económico. Para poder viajar y participar de torneos nacionales, los equipos deben generar recursos y muchas veces elegir prioridades. “Muchas veces hay que priorizar, hay que elegir, hay que trabajar muchísimo para generar los recursos y poder afrontar las distintas competencias. Está muy dura la situación”, reconoció. A pesar de ese contexto, Molina sostuvo que la idea es cumplir con los compromisos deportivos siempre que sea posible, sin descuidar la competencia local.

La mirada sobre la nueva Federación de Handball

Molina también hizo un balance del primer año de la nueva estructura federativa y destacó principalmente la recuperación de un calendario regular. “Con muchos aciertos, por supuesto también con errores que se van corrigiendo y se van puliendo propios de esta primera gestión, pero lo más importante es que se está jugando”, afirmó.

Uno de los aspectos que valoró fue el inicio temprano de la competencia. Según explicó, durante años el calendario comenzaba muy tarde, mientras que en 2026 el Torneo Apertura arrancó en marzo.

“Eso genera el movimiento de los equipos, de los jugadores, de las instituciones. Creo que eso es lo más importante, que los chicos vuelvan a la cancha y tengan un sistema regular de competencia”, remarcó.

También destacó la participación de las selecciones jujeñas en el Argentino de Cadetes en Mendoza, donde aseguró que se realizó un buen trabajo. Para Molina, el desafío ahora será sostener lo conseguido y seguir mejorando la organización. “El año que viene hay que ir por más, pero estamos bien encaminados”, concluyó.