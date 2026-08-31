Rivadavia de El Carmen se consagró campeón nacional de handball y logró el ascenso

El Club Sportivo Rivadavia de El Carmen se consagró campeón del Torneo Nacional de Clubes de Handball Fase 1 en la categoría juveniles, luego de superar por 32 a 28 al Club Vargas de La Rioja .

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Con el título, el equipo jujeño consiguió además el ascenso al Nacional C . La definición se disputó en la cancha del Club Gorriti, ante un importante marco de público que acompañó una final intensa y pareja durante buena parte del encuentro.

El partido comenzó con mucho ritmo y sin grandes diferencias entre ambos equipos . Con el correr de los minutos, los dirigidos por Sebastián Segovia lograron tomar una leve ventaja a partir de un juego dinámico y la efectividad en los contraataques.

Rivadavia consiguió sostener esa diferencia durante el resto del encuentro y controló los momentos decisivos para cerrar el partido por 32 a 28. La victoria le permitió al conjunto de El Carmen quedarse con el campeonato y conseguir el ascenso al Nacional C, coronando tres jornadas de competencia.

Rivadavia de El Carmen se consagró campeón nacional de handball

Tres días de handball en Jujuy

El torneo reunió a equipos de Jujuy, Salta y La Rioja y permitió que los clubes de la provincia pudieran medirse ante conjuntos de otras jurisdicciones. En la rama femenina participaron el Club Social y Deportivo Universitario “23 de Agosto”, CIAF, Club VEA, Pellegrini de Salta, Club Magnus de Salta y Club Vargas de La Rioja.

En masculino compitieron Club Sportivo Rivadavia de El Carmen, CIAF, Club Magnus de Salta y Club Vargas de La Rioja. La competencia dejó como principal resultado para el handball jujeño el campeonato conseguido por Rivadavia y su clasificación a una nueva categoría nacional.

¿Cómo se juega al handball?

Es un deporte en el que se usa una pelota, se juega con las manos en todo momento para realizar las jugadas, sean ofensivas o defensivas. Es supervisado por un árbitro, hay dos equipos de siete jugadores cada uno, siete suplentes.

Es un juego en el que la pelota deberá sobrepasar la portería del oponente con el propósito de que cuente como gol. El único que puede usar los pies es el arquero y en acción defensiva dentro de su área correspondiente, afueras de su área se aplica las mismas reglas de juego que cualquier jugador tradicional.