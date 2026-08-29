Las Leonas van por el título mundial ante Países Bajos: horario, TV y formaciones

Las Leonas enfrentarán a Países Bajos este sábado 29 de agosto, desde las 11, en el Wagener Stadium de Amstelveen, por la final del Mundial de Hockey femenino 2026.
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Argentina enfrentará este sábado a las neerlandesas en la final del Mundial de Hockey 2026. El partido comenzará a las 11 y se jugará en Amstelveen.
Las Leonas enfrentarán a Países Bajos este sábado 29 de agosto, desde las 11, en el Wagener Stadium de Amstelveen, por la final del Mundial de Hockey femenino 2026.
La Selección Argentina llega invicta al partido decisivo después de completar una gran campaña y buscará conquistar el tercer título mundial de su historia.
Las Leonas terminaron primeras tanto en la primera como en la segunda fase. En el Grupo B vencieron 3-2 a Alemania y 2-0 a Escocia, mientras que empataron 1-1 frente a Estados Unidos.
En la siguiente instancia derrotaron 3-0 a España e igualaron con Bélgica. Ya en semifinales, Argentina se impuso 1-0 ante Australia, gracias al gol de Julieta Jankunas durante el último cuarto.
Las neerlandesas llegan con puntaje perfecto. Vencieron a Chile, Australia y Japón en la primera fase, y posteriormente superaron a India y China. En semifinales derrotaron 1-0 a Bélgica y ahora buscarán conquistar su décimo campeonato mundial.
El antecedente inmediato entre ambos seleccionados en una final mundialista se produjo en 2022, cuando Países Bajos venció 3-1 a Argentina y se quedó con el título.
Argentina: Cristina Cosentino; Agustina Gorzelany, Juana Castellaro, Valentina Raposo, Sofía Toccalino; Sofía Cairó, Agostina Alonso, Eugenia Trinchinetti; María José Granatto, Sofía Cairó y Zoe Díaz. DT: Fernando Ferrara.
El listado difundido de la probable formación argentina incluye dos veces a Sofía Cairó.
Países Bajos: Anne Veenendaal; Sanne Koolen, Renée van Laarhoven, Laura Nunnink, Yibbi Jansen; Xan de Waard, Felice Albers, Laura McLeod; Freeke Moes, Frédérique Matla y Joosje Burg. DT: Paul van Ass.
Las Leonas vs. Países Bajos
Sábado 29 de agosto
11:00
Wagener Stadium
ESPN 2 y Disney+ Premium
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