Las Leonas van por el título mundial ante Países Bajos: horario, TV y formaciones

Las Leonas.

Las Leonas enfrentarán a Países Bajos este sábado 29 de agosto, desde las 11, en el Wagener Stadium de Amstelveen, por la final del Mundial de Hockey femenino 2026.

La Selección Argentina llega invicta al partido decisivo después de completar una gran campaña y buscará conquistar el tercer título mundial de su historia.

Cómo llega Argentina Las Leonas terminaron primeras tanto en la primera como en la segunda fase. En el Grupo B vencieron 3-2 a Alemania y 2-0 a Escocia, mientras que empataron 1-1 frente a Estados Unidos.

En la siguiente instancia derrotaron 3-0 a España e igualaron con Bélgica. Ya en semifinales, Argentina se impuso 1-0 ante Australia, gracias al gol de Julieta Jankunas durante el último cuarto.

Países Bajos, el rival por el título Las neerlandesas llegan con puntaje perfecto. Vencieron a Chile, Australia y Japón en la primera fase, y posteriormente superaron a India y China. En semifinales derrotaron 1-0 a Bélgica y ahora buscarán conquistar su décimo campeonato mundial. Las Leonas en la final del Mundial de Hockey 2026. El antecedente inmediato entre ambos seleccionados en una final mundialista se produjo en 2022, cuando Países Bajos venció 3-1 a Argentina y se quedó con el título. Probables formaciones Argentina: Cristina Cosentino; Agustina Gorzelany, Juana Castellaro, Valentina Raposo, Sofía Toccalino; Sofía Cairó, Agostina Alonso, Eugenia Trinchinetti; María José Granatto, Sofía Cairó y Zoe Díaz. DT: Fernando Ferrara. El listado difundido de la probable formación argentina incluye dos veces a Sofía Cairó. Países Bajos: Anne Veenendaal; Sanne Koolen, Renée van Laarhoven, Laura Nunnink, Yibbi Jansen; Xan de Waard, Felice Albers, Laura McLeod; Freeke Moes, Frédérique Matla y Joosje Burg. DT: Paul van Ass. Horario y dónde ver la final Las Leonas vs. Países Bajos Sábado 29 de agosto 11:00 Wagener Stadium ESPN 2 y Disney+ Premium

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