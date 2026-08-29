sábado 29 de agosto de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
29 de agosto de 2026 - 12:49
Hockey.

¡LAS LEONAS SON CAMPEONAS DEL MUNDO!

La Selección Argentina se consagró en Amstelveen tras igualar 1-1 en el tiempo reglamentario y vencer 3-1 en los shootouts. Sofía Cairo convirtió el tanto definitivo.

+ Seguir en
Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Foto: AP Photo/Patrick Post

Foto: AP Photo/Patrick Post

Foto: AP Photo/Patrick Post

Foto: AP Photo/Patrick Post

Las Leonas se consagraron campeonas del Mundial de Hockey 2026 este sábado en Amstelveen, Países Bajos, tras vencer al seleccionado local por 3-1 en los shootouts. La definición llegó luego del empate 1-1 durante los 60 minutos reglamentarios y le permitió a la Selección Argentina volver a conquistar la Copa del Mundo después de 16 años.

Lee además
las leonas sumaron su tercera estrella: los tres titulos de argentina fueron ante paises bajos
Hockey.

Las Leonas sumaron su tercera estrella: los tres títulos de Argentina fueron ante Países Bajos
Las Leonas.
Hockey.

Las Leonas van por el título mundial ante Países Bajos: horario, TV y formaciones

La final se disputó en el estadio Wagener de Amstelveen, donde el seleccionado neerlandés consiguió ponerse en ventaja a través de un córner corto. Jansen aprovechó la oportunidad y marcó el 1-0 ante Argentina.

Las Leonas buscaron la igualdad y dominaron el juego durante distintos pasajes del encuentro, generando varias oportunidades para convertir. Finalmente, María José Granatto consiguió el empate y llevó el marcador al 1-1.

Las Leonas se impusieron en los shootouts

Con la igualdad al término de los 60 minutos reglamentarios, el título mundial debió definirse mediante los shootouts. Allí, la Selección Argentina sacó a relucir su carácter y consiguió imponerse por 3-1 ante Países Bajos.

Tras un penal errado por el seleccionado neerlandés, Sofía Cairo tuvo la posibilidad de sentenciar la definición. La argentina convirtió el tanto definitivo para establecer el 3-1 y desatar la celebración de Las Leonas en tierras neerlandesas.

De esta manera, Argentina volvió a conquistar la Copa del Mundo de Hockey después de 16 años de sequía y se consagró campeona del Mundial 2026.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Las Leonas sumaron su tercera estrella: los tres títulos de Argentina fueron ante Países Bajos

Las Leonas van por el título mundial ante Países Bajos: horario, TV y formaciones

Las Leonas vencieron a Australia y están en la final del Mundial de Hockey 2026

Mundial de Hockey: cuándo vuelven a jugar Las Leonas y Los Leones

Las Leonas superaron a Escocia y se metieron en la próxima fase del Mundial

Lo que se lee ahora
Los Pumas juegan en Jujuy (Archivo)
Deportes.

Los Pumas vs. Australia en Jujuy: horario, formaciones, entradas y todo lo que hay que saber

Por  Claudio Serra

Las más leídas

Construirán en Cerro Las Rosas una cruz de 24 metros dealtura video
Jujuy.

Construirán en Cerro Las Rosas una cruz de 24 metros de altura

Los Pumas juegan en Jujuy (Archivo)
Deportes.

Los Pumas vs. Australia en Jujuy: horario, formaciones, entradas y todo lo que hay que saber

Cómo sigue el tiempo en Jujuy 
Jujuy.

Cómo va a estar el tiempo en Jujuy durante los últimos días de agosto

Pelea en una elección reina.
FNE.

San Pedro de Jujuy: padres de alumnos se pelearon en una elección de representante

Los Leones perdieron 2-1 ante Alemania por las semifinales del Mundial de Hockey
Deportes.

Los Leones perdieron 2-1 ante Alemania por las semifinales del Mundial de Hockey

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel