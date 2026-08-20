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20 de agosto de 2026 - 20:12
Ruta 34.

Ezequiel Atauche sobre la Ruta 34: "Estamos dando continuidad a una obra clave para nuestra provincia"

El senador Ezequiel Atauche adelantó el desembolso, por parte del Gobierno Nacional, para la reactivación de las obras de la Ruta 34.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Ruta nacional 34

El senador nacional por Jujuy de La Libertad Avanza, Ezequiel Atauche, destacó el desembolso de más de $9.000 millones por parte del Gobierno Nacional destinado a la empresa responsable de la ejecución de las obras sobre la Ruta Nacional 34, una vía estratégica para la conectividad y el desarrollo productivo de la región del Ramal jujeño.

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Con el compromiso del presidente Javier Milei, Jujuy obtiene respuestas concretas con la reactivación de la Ruta 34”, dijo Atauche y sostuvo que “estamos dando continuidad a una obra clave para nuestra provincia y para todos los que transitan y producen en la zona”.

El legislador remarcó que la intervención sobre esta importante vía nacional permitirá mejorar las condiciones de circulación y fortalecer la seguridad vial, “va a mejorar ampliamente el flujo del tránsito y las condiciones de seguridad vial. Una ruta en mejores condiciones significa más conectividad y mejores oportunidades para todos los jujeños”, señaló.

Impacto en las actividades productivas

Ezequiel Atauche destacó también el impacto que la obra tendrá sobre las actividades productivas y comerciales de la región del Ramal, “la Ruta 34 es fundamental para nuestros productores, comerciantes y para toda la actividad económica de la zona”.

“Mejorar esta vía significa facilitar el traslado de la producción, fortalecer la integración logística y generar mejores condiciones para quienes trabajan e invierten en Jujuy”, afirmó.

El senador nacional sostuvo que “esta es la Argentina que estamos construyendo, un país que vuelve a poner en marcha obras estratégicas, que acompaña a quienes producen y que busca generar las condiciones necesarias para que el sector privado pueda crecer y generar empleo”, expresó.

Por último dijo que “cada mejora en la Ruta 34 representa más oportunidades para los jujeños. Vamos a seguir trabajando para que los recursos nacionales se traduzcan en obras concretas y en mejores condiciones para producir, trabajar y vivir en Jujuy”.

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