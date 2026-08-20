Conmemoración del Éxodo Jujeño: música, danza y costumbres jujeñas en Plaza Belgrano

En el marco de un nuevo aniversario del Éxodo Jujeño , la Municipalidad de San Salvador de Jujuy realizó este jueves 20 de agosto una nueva edición de “ Tiempo de Tradición ”, una propuesta cultural que reunió música en vivo, folklore y distintas expresiones vinculadas con las costumbres de la provincia .

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La actividad se desarrolló en la Glorieta de Plaza Belgrano, con acceso libre y gratuito . Durante la jornada hubo mateadas junto a instituciones gauchas, clases abiertas de folklore, presentaciones de ballets y grupos musicales.

El objetivo fue reunir en un mismo espacio diferentes manifestaciones de la cultura local y acercar al público tradiciones vinculadas con la música, la danza, la vestimenta y la gastronomía jujeña.

Eugenia Puca, integrante del Centro Gaucho La Capilla , explicó que “Tiempo de Tradición” lleva una década realizándose y que las actividades continúan durante todo el año. “Es un evento que se realiza hace diez años . Se hace una vez al mes durante todo el año”, contó. Además, explicó que en diciembre, durante la última edición anual, se elige a la nueva paisana de Tiempo de Tradición.

Uno de los ejes centrales de la iniciativa es mantener vivas las prácticas y costumbres transmitidas a través de las generaciones. “Lo importante es conservar nuestras costumbres y tradiciones. Particularmente, en mi mesa traigo todo lo que nosotros hacemos en el campo”, señaló Puca.

En su puesto se pudieron encontrar distintas preparaciones típicas. “Traigo pan de campo, bollos con chicharrón, pan de anís, tortas fritas y buñuelos. Los elaboro yo para compartir con toda la gente”, relató. También destacó la importancia de la vestimenta tradicional y, especialmente, del poncho de la provincia: “El poncho jujeño nos identifica en todos lados. El poncho marrón está muy bien visto en todos lados”.

Tradiciones que pasan de generación en generación

Karen Nicole Figueroa, de la Agrupación Gaucha General San Martín de Los Paños, remarcó la importancia de que las nuevas generaciones continúen participando de estas actividades. “Esto va de generación en generación, entonces hay que dar el ejemplo”, expresó.

La agrupación participó de la jornada con productos tradicionales como bollos, tortas fritas y mate. Según contó Figueroa, la respuesta de quienes se acercaron fue positiva: “No nos quedó nada. Parece que la gente lo disfrutó mucho”. Además, adelantó algunas de las próximas actividades que realizarán. Este domingo 23 de agosto tendrán una propuesta vinculada al Éxodo Jujeño, de 14 a 22 horas, mientras que el 13 de septiembre desarrollarán la fiesta patronal en honor a la Virgen del Milagro.

Conmemoración del Éxodo Jujeño: música, danza y costumbres jujeñas en Plaza Belgrano

Que fue el Éxodo Jujeño

El Éxodo Jujeño fue un acontecimiento histórico de gran trascendencia en la Guerra de la Independencia. Tuvo lugar el 23 de agosto de 1812, cuando el general Manuel Belgrano, al mando del Ejército del Norte, ordenó a la población abandonar la ciudad de San Salvador de Jujuy y emprender una retirada hacia Tucumán.

La medida formó parte de una estrategia militar conocida como “tierra arrasada”, que consistió en destruir cosechas, casas, corrales y cualquier recurso que pudiera ser aprovechado por las tropas realistas que avanzaban desde el Alto Perú.