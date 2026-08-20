jueves 20 de agosto de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
20 de agosto de 2026 - 19:26
Jujuy.

Conmemoración del Éxodo Jujeño: música, danza y costumbres jujeñas en Plaza Belgrano

La propuesta cultural por el Éxodo Jujeño se realizó en Plaza Belgrano con folklore, mateadas y gastronomía tradicional de instituciones gauchas.

+ Seguir en
Conmemoración del Éxodo Jujeño: música, danza y costumbres jujeñas en Plaza Belgrano

Conmemoración del Éxodo Jujeño: música, danza y costumbres jujeñas en Plaza Belgrano

En el marco de un nuevo aniversario del Éxodo Jujeño, la Municipalidad de San Salvador de Jujuy realizó este jueves 20 de agosto una nueva edición de “ Tiempo de Tradición”, una propuesta cultural que reunió música en vivo, folklore y distintas expresiones vinculadas con las costumbres de la provincia.

Lee además
alumnos de la escuela 23 de agosto de cuyaya preparan una noche especial por el exodo jujeno video
Velada.

Alumnos de la Escuela "23 de Agosto" de Cuyaya preparan una noche especial por el Éxodo Jujeño
Evento en Plaza Belgrano por el Éxodo Jujeño.
Tradición.

Éxodo Jujeño: este jueves habrá mateada y música en vivo en Plaza Belgrano

La actividad se desarrolló en la Glorieta de Plaza Belgrano, con acceso libre y gratuito. Durante la jornada hubo mateadas junto a instituciones gauchas, clases abiertas de folklore, presentaciones de ballets y grupos musicales.

El objetivo fue reunir en un mismo espacio diferentes manifestaciones de la cultura local y acercar al público tradiciones vinculadas con la música, la danza, la vestimenta y la gastronomía jujeña.

Conmemoración del Éxodo Jujeño: música, danza y costumbres jujeñas en Plaza Belgrano

Conmemoración del Éxodo Jujeño: música, danza y costumbres jujeñas en Plaza Belgrano

Una propuesta que lleva diez años

Eugenia Puca, integrante del Centro Gaucho La Capilla, explicó que “Tiempo de Tradición” lleva una década realizándose y que las actividades continúan durante todo el año. “Es un evento que se realiza hace diez años. Se hace una vez al mes durante todo el año”, contó. Además, explicó que en diciembre, durante la última edición anual, se elige a la nueva paisana de Tiempo de Tradición.

Uno de los ejes centrales de la iniciativa es mantener vivas las prácticas y costumbres transmitidas a través de las generaciones. “Lo importante es conservar nuestras costumbres y tradiciones. Particularmente, en mi mesa traigo todo lo que nosotros hacemos en el campo”, señaló Puca.

En su puesto se pudieron encontrar distintas preparaciones típicas. “Traigo pan de campo, bollos con chicharrón, pan de anís, tortas fritas y buñuelos. Los elaboro yo para compartir con toda la gente”, relató. También destacó la importancia de la vestimenta tradicional y, especialmente, del poncho de la provincia: “El poncho jujeño nos identifica en todos lados. El poncho marrón está muy bien visto en todos lados”.

Tradiciones que pasan de generación en generación

Karen Nicole Figueroa, de la Agrupación Gaucha General San Martín de Los Paños, remarcó la importancia de que las nuevas generaciones continúen participando de estas actividades. “Esto va de generación en generación, entonces hay que dar el ejemplo”, expresó.

La agrupación participó de la jornada con productos tradicionales como bollos, tortas fritas y mate. Según contó Figueroa, la respuesta de quienes se acercaron fue positiva: “No nos quedó nada. Parece que la gente lo disfrutó mucho”. Además, adelantó algunas de las próximas actividades que realizarán. Este domingo 23 de agosto tendrán una propuesta vinculada al Éxodo Jujeño, de 14 a 22 horas, mientras que el 13 de septiembre desarrollarán la fiesta patronal en honor a la Virgen del Milagro.

Conmemoración del Éxodo Jujeño: música, danza y costumbres jujeñas en Plaza Belgrano

Conmemoración del Éxodo Jujeño: música, danza y costumbres jujeñas en Plaza Belgrano

Que fue el Éxodo Jujeño

El Éxodo Jujeño fue un acontecimiento histórico de gran trascendencia en la Guerra de la Independencia. Tuvo lugar el 23 de agosto de 1812, cuando el general Manuel Belgrano, al mando del Ejército del Norte, ordenó a la población abandonar la ciudad de San Salvador de Jujuy y emprender una retirada hacia Tucumán.

La medida formó parte de una estrategia militar conocida como “tierra arrasada”, que consistió en destruir cosechas, casas, corrales y cualquier recurso que pudiera ser aprovechado por las tropas realistas que avanzaban desde el Alto Perú.

Conmemoración del Éxodo Jujeño: música, danza y costumbres jujeñas en Plaza Belgrano

Conmemoración del Éxodo Jujeño: música, danza y costumbres jujeñas en Plaza Belgrano

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Alumnos de la Escuela "23 de Agosto" de Cuyaya preparan una noche especial por el Éxodo Jujeño

Éxodo Jujeño: este jueves habrá mateada y música en vivo en Plaza Belgrano

Éxodo Jujeño: este finde habrá cambios en el tránsito por la Marcha Evocativa y el desfile

Felipe Pigna en Política a las Brasas: "El Éxodo Jujeño fue una tarea realmente impresionante"

Éxodo Jujeño 2026: horarios, recorrido y todo lo que hay que saber

Lo que se lee ahora
Se viene la Expo Educativa (Archivo) 
Educación.

Empezó la Expo Educativa 2026 para conocer la oferta académica de Jujuy

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Acoso escolar (foto ilustrativa). video
Prevención.

Fallo histórico por acoso escolar en Jujuy: la Justicia dictó medidas de protección para una adolescente

Ruta Nacional 52 en la Cuesta de Lipán. video
Jujuy.

Cuesta de Lipán: ¿qué significa y cómo es frenar con el motor?

Camiones en el Paso de Jama. video
Jujuy.

Camioneros varados en el Paso de Jama: "Nos estamos quedando sin comida"

Se viene la Expo Educativa (Archivo) 
Educación.

Empezó la Expo Educativa 2026 para conocer la oferta académica de Jujuy

Sismo en Perú.
Alerta.

Fuerte sismo de magnitud 7,2 sacudió el sur de Perú

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel