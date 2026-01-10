Purmamarca y Tilcara de fiesta con el Encuentro de Copleros y el Enero Tilcareño

A poco más de un mes para carnaval, la agenda cultural quebradeña llega este sábado con dos eventos relevantes como el Enero Tilcareño y el Encuentro de copleros, uno en Tilcara y el otro en Purmamarca, que haran explotar a la Quebrada.

Agenda Cultural. Encuentro de copleros y Enero Tilcareño: actividades, cuánto sale llegar y cómo estará el tiempo este sábado

El 41° Encuentro de Copleros en Purmamarca arranca a las 12 horas con el tradicional topamiento en la Plaza 9 de Julio, sigue a las 13 horas con el almuerzo comunitario para los copleros y copleras participantes, para que de 15 a 20 horas se haga el encuentro central.

El acto de apertura se hizo este viernes 9 en las escalinatas del Viejo Algarrobo de Purmamarca donde se proyectó “El Fluir del Alma”, un cortometraje documental que recorre el 40º Encuentro de Copleros de Purmamarca a través de las voces y los cantos de quienes mantienen viva la tradición ancestral de la copla. Un aporte de jóvenes cineastas y realizadores audiovisuales que se sumaron a esta tradición quebradeña. Contará con el acompañamiento del Cine Móvil del Instituto de Artes Audiovisuales de Jujuy (IAAJ) y parte del equipo de realización.

copleros.jpg Encuentro de Copleros - Foto de archivo: Todo Jujuy

Enero Tilcareño

Con distintas actividades desde el 3 de enero Tilcara se prepara para recibir una nueva edición de este tradicional Enero Tilcareño que se anticipa con danza, música, gastronomía y mucha alegría, la proximidad de los carnavales quebradeños.

La apertura oficial de este importante festival se realizará este sábado con distintas actividades en la plaza Coronel Álvarez Prado, también se realizará el Homenaje a la Copa en el Espacio “El Hornito” y el XV Festival de Pialada y Gran Fogón Criollo en el Camping Peña Encantada, además de fiesta electrónica en Cerro Chico.

El programa completo lo encontrás aquí:

Programa Enero tilcareño 2026 Programa Enero tilcareño 2026

Cómo llegar hasta Purmamarca y Tilcara y cómo estará el tiempo este fin de semana

Para este sábado 10 de enero el servicio meteorológico nacional pronostica tanto para Tilcara como para Purmamarca una mínima de 7° y una máxima de 21°, mayormente nublado por la mañana, y por la tarde y la noche con un rango de 10 y 40% de posibilidad de tormentas aisladas. No sería la primera vez que en la Quebrada llueve, por lo que recomiendan llevar abrigo, rompeviento, piloto y/o paraguas.

Sobre cómo llegar y cuánto sale, las empresas de colectivos de media distancia están cobrando saliendo de San Salvador, para Purmamarca $8300 y para tilcara $8800, también desde la Vieja terminal salen taxis compartidos cuyos precios se equiparan al del colectivo.