sábado 10 de enero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
10 de enero de 2026 - 08:52
Convocante.

Purmamarca y Tilcara de fiesta con el Encuentro de Copleros y el Enero Tilcareño

Este sábado Purmamarca y Tilcara serán sede del 41° Encuentro de Copleros y el 69° Enero Tilcareño, acontecimientos de gran convocatoria.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Encuentro de Coplero en Prumamarca (Archivo)

Encuentro de Coplero en Prumamarca (Archivo)

A poco más de un mes para carnaval, la agenda cultural quebradeña llega este sábado con dos eventos relevantes como el Enero Tilcareño y el Encuentro de copleros, uno en Tilcara y el otro en Purmamarca, que haran explotar a la Quebrada.

Lee además
Encuentro de Copleros 2025
Tradición.

Purmamarca recibe el 41° Encuentro de Copleros este fin de semana
encuentro de copleros y enero tilcareno: actividades, cuanto sale llegar y como estara el tiempo este sabado
Agenda Cultural.

Encuentro de copleros y Enero Tilcareño: actividades, cuánto sale llegar y cómo estará el tiempo este sábado

El 41° Encuentro de Copleros en Purmamarca arranca a las 12 horas con el tradicional topamiento en la Plaza 9 de Julio, sigue a las 13 horas con el almuerzo comunitario para los copleros y copleras participantes, para que de 15 a 20 horas se haga el encuentro central.

Acto de apertura del Encuentro de Copleros

El acto de apertura se hizo este viernes 9 en las escalinatas del Viejo Algarrobo de Purmamarca donde se proyectó “El Fluir del Alma”, un cortometraje documental que recorre el 40º Encuentro de Copleros de Purmamarca a través de las voces y los cantos de quienes mantienen viva la tradición ancestral de la copla. Un aporte de jóvenes cineastas y realizadores audiovisuales que se sumaron a esta tradición quebradeña. Contará con el acompañamiento del Cine Móvil del Instituto de Artes Audiovisuales de Jujuy (IAAJ) y parte del equipo de realización.

Embed
copleros.jpg
Encuentro de Copleros - Foto de archivo: Todo Jujuy

Encuentro de Copleros - Foto de archivo: Todo Jujuy

Enero Tilcareño

Con distintas actividades desde el 3 de enero Tilcara se prepara para recibir una nueva edición de este tradicional Enero Tilcareño que se anticipa con danza, música, gastronomía y mucha alegría, la proximidad de los carnavales quebradeños.

La apertura oficial de este importante festival se realizará este sábado con distintas actividades en la plaza Coronel Álvarez Prado, también se realizará el Homenaje a la Copa en el Espacio “El Hornito” y el XV Festival de Pialada y Gran Fogón Criollo en el Camping Peña Encantada, además de fiesta electrónica en Cerro Chico.

El programa completo lo encontrás aquí:

Programa Enero tilcareño 2026

Programa Enero tilcareño 2026

Cómo llegar hasta Purmamarca y Tilcara y cómo estará el tiempo este fin de semana

Para este sábado 10 de enero el servicio meteorológico nacional pronostica tanto para Tilcara como para Purmamarca una mínima de 7° y una máxima de 21°, mayormente nublado por la mañana, y por la tarde y la noche con un rango de 10 y 40% de posibilidad de tormentas aisladas. No sería la primera vez que en la Quebrada llueve, por lo que recomiendan llevar abrigo, rompeviento, piloto y/o paraguas.

Sobre cómo llegar y cuánto sale, las empresas de colectivos de media distancia están cobrando saliendo de San Salvador, para Purmamarca $8300 y para tilcara $8800, también desde la Vieja terminal salen taxis compartidos cuyos precios se equiparan al del colectivo.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Purmamarca recibe el 41° Encuentro de Copleros este fin de semana

Encuentro de copleros y Enero Tilcareño: actividades, cuánto sale llegar y cómo estará el tiempo este sábado

Confusión viral: les pidieron "pintar" la pileta y terminaron destruyéndola

El truco usado por japoneses para dormir frescos sin ventilador ni hielo

Tras el temporal en Salta, cómo se encuentra El Valle de Lerma

Lo que se lee ahora
Les pidieron pintar la pileta y terminaron destruyéndola.
Redes sociales.

Confusión viral: les pidieron "pintar" la pileta y terminaron destruyéndola

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Ingresó una ciclogénesis en Argentina con lluvias: hasta cuándo durará y cómo afecta a Jujuy
Clima.

Ingresó una ciclogénesis en Argentina con lluvias: hasta cuándo durará y cómo afecta a Jujuy

Mercado 6 de Agosto.
Atención.

Cierran el Mercado 6 de Agosto parte del fin de semana: los detalles

Simularon uncontrol y saquearon el camión de un jujeño (Foto ilustrativa)
Inseguridad.

Simularon un control y saquearon el camión de un jujeño

Corte de tránsito en puente Gorriti por instalación de pasarela video
Atención.

Corte de tránsito en puente Gorriti: cuándo y desde qué hora

Salta: inspeccionan el río Arias tras el hallazgo de yacarés y alertan por el mascotismo video
Noa.

Salta: inspeccionan el río Arias tras el hallazgo de yacarés y alertan por el mascotismo

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel