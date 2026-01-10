Purmamarca y Tilcara de fiesta con el Encuentro de Copleros y el Enero Tilcareño

A poco más de un mes para carnaval, la agenda cultural quebradeña llega este sábado con dos eventos relevantes como el Enero Tilcareño y el Encuentro de copleros, uno en Tilcara y el otro en Purmamarca, que haran explotar a la Quebrada.
El 41° Encuentro de Copleros en Purmamarca arranca a las 12 horas con el tradicional topamiento en la Plaza 9 de Julio, sigue a las 13 horas con el almuerzo comunitario para los copleros y copleras participantes, para que de 15 a 20 horas se haga el encuentro central.
Acto de apertura del Encuentro de Copleros
El acto de apertura se hizo este viernes 9 en las escalinatas del Viejo Algarrobo de Purmamarca donde se proyectó “El Fluir del Alma”, un cortometraje documental que recorre el 40º Encuentro de Copleros de Purmamarca a través de las voces y los cantos de quienes mantienen viva la tradición ancestral de la copla. Un aporte de jóvenes cineastas y realizadores audiovisuales que se sumaron a esta tradición quebradeña. Contará con el acompañamiento del Cine Móvil del Instituto de Artes Audiovisuales de Jujuy (IAAJ) y parte del equipo de realización.
La apertura oficial de este importante festival se realizará este sábado con distintas actividades en la plaza Coronel Álvarez Prado, también se realizará el Homenaje a la Copa en el Espacio “El Hornito” y el XV Festival de Pialada y Gran Fogón Criollo en el Camping Peña Encantada, además de fiesta electrónica en Cerro Chico.
El programa completo lo encontrás aquí:
Programa Enero tilcareño 2026
Programa Enero tilcareño 2026
Cómo llegar hasta Purmamarca y Tilcara y cómo estará el tiempo este fin de semana
Para este sábado 10 de enero el servicio meteorológico nacional pronostica tanto para Tilcara como para Purmamarca una mínima de 7° y una máxima de 21°, mayormente nublado por la mañana, y por la tarde y la noche con un rango de 10 y 40% de posibilidad de tormentas aisladas. No sería la primera vez que en la Quebrada llueve, por lo que recomiendan llevar abrigo, rompeviento, piloto y/o paraguas.
Sobre cómo llegar y cuánto sale, las empresas de colectivos de media distancia están cobrando saliendo de San Salvador, para Purmamarca $8300 y para tilcara $8800, también desde la Vieja terminal salen taxis compartidos cuyos precios se equiparan al del colectivo.