Es argentino y vive de tocar cumbia en las calles de Irlanda: la historia viral

“En la calle pasaban cosas mágicas: la gente se emocionaba, me hablaban, me grababan, y eso me conectó con un montón de personas que hoy me siguen y escuchan mi música”, comentó el artista argentino.

El alcance de Cavagna trasciende el arte en las calles. Gracias a su participación en bares y eventos privados, amplió su vínculo con el público. Su destreza le permitió crear el Argentofest, una celebración que trajo una experiencia de Argentina a los habitantes de Irlanda, así como a otros países europeos y del Reino Unido.

A su vez, Cavagna imparte clases en una institución de música, afianzando su papel en la escena artística de Dublín y demostrando que su amor por la enseñanza complementa su carrera musical profesional.

Las urbes de Argentina e Irlanda representan realidades completamente diferentes, y el artista ha notado de manera significativa las diferencias culturales durante su proceso de adaptación. Uno de los aspectos que más lo sorprendió fue el profundo aprecio que los irlandeses tienen por la música en vivo y las actuaciones en las calles.

“En la mayoría de los bares de Dublín hay siempre alguien tocando; cualquier día que vayas. Además, acá te escuchan, te agradecen y está visto como un trabajo ‘en serio’”, mencionó a Infobae. Sin embargo, también admitió que extraña profundamente la calidez humana de su tierra natal. “Extraño mucha la calidez argentina, el abrazo, el mate compartido y muchas cosas más”, confesó.

Los irlandeses acogieron con gran entusiasmo su música, sobre todo cuando Cavagna incorpora géneros como la cumbia, un estilo que usualmente sorprende a los oyentes del lugar. “Se sorprenden mucho cuando escuchan cumbia por primera vez. Me dicen que la música los pone felices, y les llama la atención cómo combino ritmos latinos con otros géneros que por ahí ellos están más acostumbrados a escuchar”, dijo el cantante.

En menos de tres años en Irlanda, Gabriel Cavagna ha logrado vivir enteramente de su arte. Aunque siempre mantiene presente sus raíces, su triunfo le ha permitido establecerse en un entorno artístico que le era ajeno, llevando un trozo de Argentina a cada rincón de la isla.