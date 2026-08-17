Un cantante interpretaba ópera en el tren y una soprano se sumó de sorpresa: el video viral

Un inesperado encuentro a bordo de un tren de Buenos Aires hizo que la ópera volviera a captar la atención en las redes sociales . El momento ocurrió cuando una soprano sorprendió a un tenor lírico al incorporarse de manera espontánea a su interpretación de “Libiamo ne’ lieti calici ”, una de las piezas más reconocidas de La Traviata.

La particular escena fue registrada en distintos videos y reels que rápidamente comenzaron a difundirse durante las últimas horas.

En las plataformas digitales, la mujer fue reconocida como Gloria Mabel Mariucci , mientras que el intérprete resultó ser Pablo Lallana , tenor oriundo de Misiones que ya había llamado la atención meses atrás por sus presentaciones musicales en distintos espacios públicos. En las redes sociales, el artista se identifica mediante la cuenta @tenorliricoar .

El video comenzó a ganar circulación luego de que Lallana publicara la grabación del encuentro en sus propias redes. En la publicación, el cantante etiquetó a Mariucci a través de su perfil @gloriamabelmariucci y acompañó el contenido con diferentes hashtags relacionados tanto con la repercusión del episodio como con la obra que ambos interpretaron.

El encuentro que se hizo viral en redes

Luego de que las imágenes comenzaran a difundirse, Gloria Mabel Mariucci también decidió contar públicamente cómo vivió aquel inesperado encuentro. “Saliendo del tren en Tigre, me encontré con este tenor. Cantamos La Traviata; gracias, Pablo por este hermoso momento. Soy soprano y hace más de 30 años que canto en coros. Saludos Gloria”, relató en sus redes sociales, al recordar el episodio ocurrido en la Línea Mitre.

La publicación de Mariucci generó rápidamente nuevas repercusiones entre los usuarios, quienes empezaron a dejar mensajes, compartir el contenido y comentar lo sucedido. Entre las respuestas que recibió la publicación aparecieron frases como “Qué genialidad!!!!”, “Así da gusto viajar!!!” y “Aplausos para ambos”, en reconocimiento a la actuación de los dos cantantes.

Entre las respuestas que recibió la publicación también hubo usuarios que afirmaron haber compartido espacios musicales con la cantante. Uno de ellos escribió: “Gloria querida!!! Siii la conozco, cantábamos en el Coro de la UTN, en Gral. Pacheco!!!”. A esos mensajes se sumaron expresiones de admiración y entusiasmo, entre ellas “Qué lindo y orgullo verte y oírte cantar tan lindo!!!”, “Qué país del recontra carajo!!” y “Sólo pasa en Argentina”.

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De acuerdo con los datos que circulan en las plataformas digitales, Mariucci es una soprano oriunda de Buenos Aires que forma parte del Coro Santa Isabel. Su participación en la grabación llamó especialmente la atención debido a la inesperada combinación entre la escena habitual de un viaje en tren y una presentación de canto lírico realizada en vivo en medio de un ámbito cotidiano.

Quién es Pablo Lallana

El segundo protagonista de la escena que se volvió viral es Pablo Lallana, tenor nacido en Misiones, quien comenzó a ganar reconocimiento público gracias a sus presentaciones espontáneas en calles y otros lugares de gran concurrencia.

El cantante alcanzó más de un millón de reproducciones con una grabación realizada sobre la calle Florida, en las inmediaciones de Plaza de Mayo. La enorme difusión que tuvo aquel registro le permitió ampliar considerablemente su presencia y visibilidad en las redes sociales.

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El vínculo de Lallana con la música comenzó cuando tenía apenas 10 años, etapa en la que ingresó a la Escuela Superior de Música de Misiones para formarse como pianista. Con el paso del tiempo, participó en diferentes agrupaciones corales y continuó ampliando sus conocimientos y experiencia artística tanto en Buenos Aires como en su provincia de origen, recorrido que finalmente lo llevó a especializarse y acercarse cada vez más al canto lírico.

Además, integró el Coro Estable del Centro del Conocimiento de Misiones y, posteriormente, decidió impulsar una propuesta artística personal basada en el crossover lírico. La iniciativa buscó combinar distintos estilos y formatos para lograr que la ópera pudiera llegar a una audiencia mucho más amplia y diversa.