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26 de agosto de 2026 - 09:15
Fiestas patronales.

Purmamarca celebra a Santa Rosa de Lima: cronograma completo y Misa Central

Purmamarca vive las fiestas patronales en honor a Santa Rosa de Lima con novena, peregrinación, misas, procesión y actividades comunitarias.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Santa Rosa de Lima en Purmamarca - Las celebraciones comenzaron el 21 de agosto y culminarán el domingo 30. La Misa Central será a las 10 y luego habrá procesión.

Santa Rosa de Lima en Purmamarca - Las celebraciones comenzaron el 21 de agosto y culminarán el domingo 30. La Misa Central será a las 10 y luego habrá procesión.

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La propuesta incluye el rezo del rosarios, novena, momentos de oración, peregrinaciones, recepción de imágenes de comunidades vecinas, participación de bandas de sikuris, actividades culturales y encuentros comunitarios.

El momento principal será el domingo 30 de agosto a las 10, con la Misa Central, seguida desde las 11 por la tradicional procesión por las calles del pueblo.

Las actividades comenzaron el viernes 21 de agosto

El programa fue organizado en diferentes jornadas de preparación espiritual, cada una con una intención particular.

Viernes 21 de agosto – Primer día. Bajo el lema “En la escucha del otro, nuestro prójimo”, y en coincidencia con el Día del Catequista.

Sábado 22 de agosto – Segundo día. La jornada llevó como lema “Escuchar desde el corazón”.

    Domingo 23 de agosto – Tercer día. El tercer encuentro estuvo orientado a la escucha de los otros y del Espíritu Santo.

      Segundo triduo: “Echen las redes”

      Lunes 24 de agosto – Cuarto día. Con el lema “Iglesia llamada a integrar a todos”

        Martes 25 de agosto – Quinto día. El lema fue “Invitados a asumir con alegría nuestras responsabilidades”

          Qué actividades hay este miércoles 26 de agosto

          Este miércoles se desarrolla el sexto día de las celebraciones, bajo el lema: “A la escucha de la palabra para el discernimiento”.

          El programa contempla:

          • 07:00: Rosario de la mañana.
          • 20:00: Novena.

          La oración está destinada a la Municipalidad de Purmamarca y se invita a las familias a llevar el santo de su devoción.

          Jueves 27: comienza el tercer triduo

          El jueves comenzará el tercer triduo, denominado “También yo los envío”.

          El séptimo día tendrá como eje “La misión del matrimonio y la familia”.

          • 07:00: Rosario de la mañana.
          • 20:00: Novena.

          Se rezará por talleres libres, la Biblioteca Popular, el Club Atlético Santa Rosa y otros grupos deportivos.

          Como signo, los participantes podrán llevar elementos y herramientas de trabajo, equipos o indumentaria representativa. También se recibirá mercadería.

          Viernes 28: Santa Rosa recorrerá distintos sectores

          El octavo día estará dedicado a “La misión de los jóvenes en la Iglesia y la sociedad”.

          El cronograma será:

          • 07:00: Rosario de la mañana.
          • 08:30: Visita de Santa Rosa a Tunalito y al barrio 18 de Abril.
          • 17:00: Santa Rosa peregrina hacia el pueblo desde el barrio 18 de Abril.
          • 20:00: Novena.

          Durante la jornada se rezará especialmente por las bandas de sikuris y samilantes. Como signo podrán llevarse instrumentos y estandartes para su bendición y se recibirán flores para Santa Rosa.

          La iglesia Santa Rosa de Lima en Purmamarca es el &uacute;nico edificio monumental en el pueblo y quiz&aacute;s el m&aacute;s importante. Su origen se remontar&iacute;a al siglo XVII, seg&uacute;n data en el dintel de la puerta de entrada de la fachada (1648).Fue levantada con materiales aut&oacute;ctonos que a&uacute;n perduran: muros de abobe y techumbre ejecutada en madera de card&oacute;n y torta de barro.

          La iglesia Santa Rosa de Lima en Purmamarca es el único edificio monumental en el pueblo y quizás el más importante. Su origen se remontaría al siglo XVII, según data en el dintel de la puerta de entrada de la fachada (1648).Fue levantada con materiales autóctonos que aún perduran: muros de abobe y techumbre ejecutada en madera de cardón y torta de barro.

          Sábado 29: recepción de las comunidades y víspera de la fiesta

          El sábado será el noveno día, bajo el lema “En la barca con Jesús. Todos discípulos misioneros”.

          Será una de las jornadas con mayor cantidad de actividades:

          • 07:00: Rosario de la mañana.
          • 12:00: Repique de campanas.
          • 13:30: Partida de las imágenes desde la comunidad de La Ciénaga.
          • 17:30: Recepción de imágenes de las comunidades vecinas, acompañadas por bandas de sikuris y samilantes, en inmediaciones del Hotel La Comarca.
          • 20:00: Novena por las comunidades vecinas y por los servidores.
          • 21:00: Tradicional kermés en la Escuela N°21 Pedro Goyena.
          • 22:00: Las bandas de sikuris honrarán a Santa Rosa.
          • 00:00: Entonación del Himno Nacional y saludo a la patrona Santa Rosa.

          La comunidad llegará así a la medianoche preparada para la jornada principal de las fiestas patronales.

          Domingo 30: Misa Central y procesión por Purmamarca

          El domingo 30 de agosto se realizará la Fiesta Patronal en honor a Santa Rosa de Lima.

          Las actividades comenzarán desde muy temprano:

          • 06:00: Repique de campanas y Rosario de la mañana.
          • 07:00: Desayuno.
          • 08:00: Misa de Peregrinos.
          • 09:30: Acto protocolar en Plaza 9 de Julio.
          • 10:00: Misa Central.
          • 11:00: Procesión por las calles del pueblo.
          • 13:00: Pasaje Cultural.
          • 14:00: Almuerzo Comunitario.

          De esta manera, la Misa Central será el domingo 30 a las 10, mientras que una hora después comenzará la procesión por las calles de Purmamarca.

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