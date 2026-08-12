Día de la Niñez: habrá un festival gratuito con juegos y sorteos en Jujuy

San Salvador de Jujuy se prepara para celebrar el Día de la Niñez con un festival gratuito que reunirá juegos, actividades recreativas, espectáculos y sorteos. La propuesta está pensada para niños, adolescentes y sus familias.

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Fernanda Altea Zarif, directora de Niñez y Adolescencia, y Daniel Toconás, director de Descentralización, brindaron detalles de la iniciativa en diálogo con TodoJujuy.

El Festival de la Niñez se realizará este sábado 15 de agosto , de 15 a 19 horas, en el Multiespacio El Alto , ubicado sobre avenida Snopek. “Ahí vamos a estar esperando a toda la familia para que se acerque”, explicó Toconás durante la entrevista.

La propuesta contará con diferentes sectores de acuerdo con las edades de los chicos. Uno de ellos estará destinado especialmente a las primeras infancias , con condiciones y actividades adaptadas para los más pequeños. “Entendemos que las primeras infancias tienen otras necesidades, como un espacio más seguro, más cubierto, hasta con sonido tal vez un poco más bajo o juegos adaptados para ellos” , detalló Altea Zarif.

También habrá un espacio general con propuestas para niños más grandes, adolescentes y familias.

Juegos, shows y actividades para toda la familia

Durante la jornada habrá diferentes stands, juegos y actividades recreativas. La intención es que los adultos también participen junto a los chicos y que el festejo se convierta en un espacio para compartir en familia.

“Me parece que es muy importante trabajar los vínculos en la familia, el padre, el hijo, verlos participar y jugar en ese espacio”, señaló Toconás. Además, anticiparon que habrá diferentes shows y la participación de Capital Multifruta, personaje que formará parte de las actividades previstas para la jornada.

La edición de este año tendrá como lema “Somos Equipo”, una consigna orientada a trabajar valores como el compañerismo, la empatía, la solidaridad y los vínculos.

Cómo conseguir las entradas para los sorteos

El festival tendrá entrada libre y gratuita, aunque desde la organización explicaron que las familias pueden retirar previamente una entrada que les permitirá participar de los sorteos previstos para el sábado.

Las entradas se pueden buscar en diferentes espacios municipales, entre ellos los CIC y CPV, además de otros puntos mencionados por la organización, como la Zona Gamer en inmediaciones del Parque San Martín, Jorge Newbery 996 y el Multiespacio El Alto. Según indicaron durante la entrevista, pueden retirarse de 9 a 18 horas. “Con esa entradita pueden participar de los diferentes sorteos que va a haber el día sábado”, explicó Toconás.

Un festejo pensado también para las familias

Desde la organización remarcaron que, aunque la celebración tiene como protagonistas a los chicos, la intención es generar una propuesta que involucre a todo el grupo familiar. “Sabemos que es el Día de la Niñez, pero entendemos que los niños y las niñas están insertos dentro de una familia”, explicó Altea Zarif.

En ese sentido, el festival buscará combinar entretenimiento con espacios de encuentro y actividades que permitan compartir tiempo entre chicos y adultos. La cita será entonces este sábado 15 de agosto, de 15 a 19, en el Multiespacio El Alto, con entrada gratuita, juegos, shows, actividades recreativas y sorteos.