De Fraile Pintado a Río Blanco: más de 40 años de peregrinación por la Virgen

Llegó desde Fraile Pintado con su familia para la vigilia de la Virgen de Río Blanco

La Virgen del Rosario de Río Blanco y Paypaya es parte de la historia de Omar Albornoz y su familia . Desde Fraile Pintado , llegó hasta el santuario para instalar las carpas y prepararse para la vigilia de la peregrinación de los jóvenes, que se realizará este domingo 25 de octubre. Mientras él organiza el campamento, su esposa, sus hijos y otros familiares continúan el recorrido a pie para reencontrarse en Río Blanco.

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Omar es uno de los primeros peregrinos que ya se instalaron en las inmediaciones del santuario. Entre carpas, alimentos y preparativos, espera a sus seres queridos para compartir una celebración que forma parte de su vida desde la adolescencia. En diálogo con Canal 4, contó que la peregrinación no es una experiencia nueva para ellos, sino una tradición familiar que comenzó hace más de cuatro décadas.

“Nosotros venimos de Fraile Pintado. Mi señora y mis hijos vienen caminando. Nosotros preparamos las carpas, todos los años venimos”, relató Omar mientras terminaba de organizar el espacio donde permanecerán hasta el domingo.

Su historia con la Virgen de Río Blanco comenzó cuando todavía cursaba la secundaria. Por aquellos años, sus padres también participaban de la peregrinación, sin imaginar que esa costumbre seguiría presente en las siguientes generaciones.

“Desde que comenzamos la secundaria, creo que desde el año 80 venimos. Mis padres también vinieron” “Desde que comenzamos la secundaria, creo que desde el año 80 venimos. Mis padres también vinieron”

Con el paso del tiempo, sus hijos se sumaron a las caminatas y ahora también participa su nieta. Así, la devoción familiar ya atraviesa tres generaciones.

Para Omar, volver cada octubre al santuario tiene un significado especial. No se trata solamente de cumplir con una tradición, sino de agradecer y reencontrarse con una celebración que espera durante todo el año.

“Para mí es lo más importante. Cada año uno lo espera con ansias para venir acá” “Para mí es lo más importante. Cada año uno lo espera con ansias para venir acá”

Las primeras carpas ya esperan a los peregrinos en Río Blanco

La familia de Omar llegó de manera organizada. Mientras algunos integrantes realizan el trayecto caminando desde Fraile Pintado, otros se adelantaron para preparar el lugar donde descansarán durante la vigilia.

Según contó, su esposa y sus hijos tenían previsto llegar durante la noche, entre las 20 y las 22. Para recibirlos, ya habían comenzado a instalar varias carpas y a preparar los alimentos. También explicó que otros familiares y vecinos de Fraile Pintado participan de la peregrinación. Estimó que entre 200 y 300 personas podrían trasladarse desde esa localidad, aunque aclaró que se trata de una apreciación personal.

En el predio, las primeras familias ya comparten los preparativos y comienzan a encontrarse con peregrinos que llegan desde distintos puntos de Jujuy. Omar aseguró que las condiciones del tiempo nunca fueron un impedimento para mantener esta costumbre. El frío, el calor o la lluvia forman parte de una experiencia que su familia elige repetir año tras año.

Este domingo 25 de octubre, la peregrinación de los jóvenes marcará el cierre de las peregrinaciones dominicales de octubre en honor a la Virgen del Rosario de Río Blanco y Paypaya.

Para Omar y su familia, la celebración comenzó antes. La vigilia, las carpas y la espera de quienes llegan caminando son parte de una historia de fe que empezó con sus padres y que hoy continúa con sus hijos y su nieta.