Pedro Monzón llegó a Jujuy y compartió sus experiencias con entrenadores del fútbol local

El exfutbolista Pedro Monzón , subcampeón del mundo con la Selección argentina en Italia 1990 y compañero de Diego Armando Maradona, visitó Jujuy este martes 3 de noviembre para participar de un encuentro destinado a directores técnicos y entrenadores de fútbol de toda la provincia.

Fútbol. Fue subcampeón del mundo, jugó con Diego Maradona y dará una charla en Jujuy

La actividad se realizó en la sede de la Liga Jujeña de Fútbol y fue organizada por la Agrupación 21 de Mayo, con la convocatoria de la Liga Jujeña. La propuesta tuvo como objetivo generar un espacio de intercambio, aprendizaje y transmisión de experiencias del fútbol profesional.

Durante su visita, Monzón también protagonizó un emotivo reencuentro con referentes del fútbol local.

El ex defensor manifestó su alegría por reencontrarse con personas vinculadas a su trayectoria deportiva y destacó el afecto recibido en la provincia.

"Esta provincia me dio algo muy lindo de poder ver al Chato y al Turquito. No me esperaba poder verlos y saludarlos. La verdad que me pone muy feliz y voy a llegar a mi casa muy feliz también", expresó.

También valoró el vínculo personal que construyó con quienes compartieron distintos momentos de su carrera: "Es un placer estar con estos dos monstruos del fútbol, pero también monstruos como persona".

Pedro Monzón brindó una charla en Jujuy

El mensaje de Monzón para los directores técnicos

Monzón explicó que su presencia en Jujuy también responde a un compromiso con la formación y las necesidades de los entrenadores. Llegó en representación de la Agrupación 21 de Mayo, cuyo secretario general es Daniel Basambera, quien no pudo acompañarlo durante la jornada por otros compromisos en Buenos Aires.

En ese sentido, planteó la necesidad de generar cambios y brindar herramientas a los directores técnicos.

"Venimos con un mensaje claro, no venimos a mentir para llevarle un voto. Tengo 64 años, 8 hijos, 8 nietos y muchos amigos. No quiero agachar la cabeza ante nadie por haber mentido", sostuvo.

Además, explicó que la intención es mantener el contacto con la comunidad y regresar para dar continuidad al trabajo: "Nosotros queremos volver dentro de cuatro meses, tres meses o dos meses acá y mirarlos en la cara a todos".

Sobre los objetivos de la propuesta, agregó: "Ojalá que podamos cambiar el rumbo de los directores técnicos porque sabemos que hay muchas necesidades y nosotros tenemos herramientas para poder ayudar".

Su vínculo con Diego Maradona: "Lo tengo en mi corazón"

Consultado por sus recuerdos junto a Diego Armando Maradona, con quien compartió la Selección argentina y una etapa de su carrera deportiva, Monzón dejó en claro que el cariño permanece intacto, incluso después de su fallecimiento.

"Tengo el mismo amor que tuve cuando nos hicimos amigos o cuando nos conocimos. Lo voy a tener en mi recuerdo, en mi alma hasta el último día de mi vida", expresó.

Y agregó: "Hoy no lo tenemos, pero yo creo que lo tengo todos los días porque lo tengo en mi corazón, lo tengo en mi mente, lo tengo tatuado en mi brazo también para besarlo todos los días porque lo quiero y lo voy a seguir queriendo".

Pedro Monzón y Diego Maradona en la Selección.

Quién es Pedro Monzón: campeón con Independiente y subcampeón del mundo

Pedro Monzón, conocido como "El Moncho", nació futbolísticamente en Independiente, club en el que debutó como profesional en 1980, cuando tenía 18 años.

Con el equipo de Avellaneda consiguió importantes títulos: ganó la Copa Libertadores de 1984 y la Copa Intercontinental de ese mismo año, tras vencer al Liverpool de Inglaterra por 1 a 0 en Japón. Luego tuvo un breve paso por Unión de Santa Fe.

Su trayectoria lo llevó a integrar la Selección argentina conducida por Carlos Salvador Bilardo. Fue convocado después de la Copa América de 1987 y participó de la edición de 1989, disputada en Brasil, en la que Argentina finalizó en el tercer puesto.

El momento más importante de su carrera internacional llegó en 1990, cuando integró el plantel argentino que disputó el Mundial de Italia. Monzón convirtió un gol frente a Rumania, en el empate 1 a 1 por la fase de grupos.

La Selección llegó hasta la final frente a Alemania Federal, que se impuso por 1 a 0. Monzón fue titular en ese encuentro y terminó expulsado tras una infracción sobre un futbolista alemán. De esa manera, se convirtió en el primer jugador expulsado en una final de la Copa del Mundo.

Su visita a Jujuy permitió acercar parte de esa historia a los entrenadores locales, en una jornada que combinó recuerdos, emociones y un mensaje centrado en la formación y el desarrollo del fútbol.