Atajó con el hombro lesionado: la historia de "Aerolíneas" Fernández, el héroe de Talleres de Perico

Pablo Andrés Fernández se convirtió en el gran protagonista de la clasificación de Talleres de Perico a los cuartos de final del Torneo Regional Federal Amateur 2026. El arquero, conocido como “Aerolíneas”, fue determinante en la definición por penales frente a Mitre de Salta, donde logró contener dos remates pese a sufrir una dolorosa lesión en el hombro.

Deportes. Sancionaron a Talleres de Perico y Zapla por los incidentes en el Regional Amateur

Fútbol. Talleres de Perico ganó y se metió en los cuartos de final del Regional Amateur

El Expreso había ganado 2 a 1 en el partido de ida, pero cayó 1 a 0 en la revancha disputada en Salta. Con el global igualado 2 a 2, la clasificación se definió desde los doce pasos. Allí apareció Fernández , quien con sus intervenciones permitió que el conjunto periqueño se impusiera por 6 a 5 y mantuviera intacto el sueño del ascenso.

La actuación del arquero fue la noticia del fin de semana. Durante el encuentro, Fernández sufrió una lesión en el hombro en una jugada que terminó con un gol de Mitre, posteriormente anulado por posición adelantada.

Según relató, al caer sobre una loma del campo de juego sintió que se le trabó la articulación y temió haber sufrido una lesión de gravedad.

“Sinceramente pensé lo peor, pensé que me había fracturado”, confesó el futbolista, quien decidió continuar defendiendo el arco de Talleres a pesar del dolor.

La molestia no pasó inadvertida para los jugadores rivales, que durante la tanda de penales intentaron aprovechar su limitación física y dirigir los remates hacia el sector afectado. Sin embargo, el arquero supo interpretar esa estrategia.

“Yo también intuía que podía llegar a buscar ese palo, entonces traté de esperarlo y, gracias a Dios, se dio todo para nosotros”, explicó Fernández sobre la definición que lo terminó convirtiendo en héroe.

Quién es Pablo Fernández, el arquero que ilusiona a Talleres de Perico

Pablo Andrés Fernández tiene 30 años y cuenta con una amplia trayectoria en el fútbol argentino. Nació el 14 de agosto de 1996 y comenzó su carrera profesional en Sarmiento de Junín, donde debutó en 2018.

Posteriormente pasó por Olimpo de Bahía Blanca, Ferro Carril Oeste de General Pico, Ferro Carril Sud de Olavarría y Sportivo Las Parejas, entre otros equipos. También tuvo un paso por Puerto Nuevo durante 2025, antes de regresar al conjunto jujeño.

Actualmente transita su segunda temporada con el Expreso de Perico, donde se consolidó como una pieza importante del equipo que busca conseguir el ascenso al Torneo Federal A. Su experiencia, seguridad bajo los tres palos y capacidad para responder en momentos decisivos lo transformaron en uno de los referentes futbolísticos del plantel.

Talleres de Perico se prepara para enfrentar a Atlético San Pedro

Después de eliminar a Mitre de Salta, Talleres de Perico tendrá por delante otro desafío importante en el Torneo Regional Federal Amateur. El próximo rival será Atlético San Pedro, en un duelo entre equipos jujeños por los cuartos de final de la Región Norte.

El partido de ida está programado para el domingo 25 de octubre, con Atlético San Pedro como local, mientras que la revancha se disputará el domingo 1 de noviembre en Perico.

Con la ilusión de alcanzar el Federal A, el Expreso buscará aprovechar el impulso anímico de una clasificación sufrida. Mientras tanto, la recuperación del hombro de Fernández será uno de los aspectos a seguir antes del clave duelo contra los del ramal.