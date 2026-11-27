Tiroteo en Tucumán: arrestaron al presidente del club Amalia y hay un herido grave.

Un tiroteo ocurrido en el sureste de San Miguel de Tucumán terminó con el presidente del Club Amalia, Lucas Díaz, detenido. El dirigente, de 27 años, se presentó ante las autoridades y quedó a disposición de la Justicia.

Policiales. Salió de Jujuy con varios kilos de hojas de coca ocultos en paquetes de fideos y fue detenida

Díaz está acusado de haber herido de gravedad a un joven durante el enfrentamiento. En paralelo, es señalado por sus presuntos vínculos con un clan familiar investigado por distintas actividades ilícitas en Villa Amalia.

El tiroteo tuvo lugar este jueves después del mediodía en la zona de San Cayetano . Los primeros elementos incorporados a la causa indican que Lezcano (24) se desplazaba junto a su madre, Leila Galván, en una camioneta Toyota Hilux por la avenida Papa Francisco.

Al llegar a la rotonda, se encontró con Díaz, frenó el vehículo y descendió con la intención de enfrentarlo .

Los testigos que presenciaron el episodio señalaron que la discusión derivó rápidamente en un tiroteo, luego de que ambos hombres sacaran armas y comenzaran a dispararse.

Durante el intercambio, Lezcano recibió un impacto de bala en el pecho que tuvo salida por la axila izquierda. El joven fue llevado de urgencia al Hospital Padilla en un vehículo particular y continúa internado en estado grave. Por su parte, Díaz abandonó la escena y horas después se entregó ante las autoridades.

El trasfondo del tiroteo en Tucumán

El fiscal Carlos Sale quedó al frente de la causa y dispuso una serie de peritajes en la escena del tiroteo. Las primeras evidencias recolectadas apuntan a que ambos hombres intercambiaron disparos.

En paralelo, los investigadores reconstruyeron el origen de la disputa: Lezcano, quien contaría con antecedentes, habría atacado a tiros a Díaz años atrás, cuando este se encontraba lavando su camioneta en el barrio.

A partir de aquel episodio, ambos quedaron enfrentados y protagonizaban nuevos cruces cada vez que coincidían.