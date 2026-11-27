Salió de Jujuy con varios kilos de hojas de coca ocultos en paquetes de fideos y fue detenida

Efectivos de Gendarmería Nacional descubrieron 10 kilos de hojas de coca ocultos dentro de paquetes de fideos que eran trasladados en un colectivo de larga distancia. El vehículo había partido desde La Quiaca y tenía como destino final la provincia de Mendoza.

El procedimiento se concretó anoche sobre el kilómetro 1.358 de la Ruta Nacional 9, a la altura del peaje Molle Yaco, en el departamento tucumano de Trancas.

Descubrieron hojas de coca ocultas en paquetes de fideos Los efectivos de la Patrulla Eventual “Trancas”, dependientes del Escuadrón 55 “Tucumán”, detuvieron la marcha del ómnibus para realizar un control.

Salió de Jujuy con varios kilos de hojas de coca ocultos en paquetes de fideos y fue detenida Durante la inspección, detectaron tres bultos que aparentemente contenían paquetes de fideos. Sin embargo, al profundizar la requisa en presencia de testigos, descubrieron que en su interior había envoltorios con hojas de coca en estado natural. Tras contabilizar la totalidad de la mercadería, los efectivos confirmaron que se trataba de 10 kilos del vegetal.

Una mujer quedó supeditada a la causa En el procedimiento intervino la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), delegación Tucumán, que dispuso el decomiso de la mercadería y el labrado de las actuaciones correspondientes. Por el hecho, una mujer quedó supeditada a la causa por infracción a la Ley Nacional N.º 22.415 del Código Aduanero.

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