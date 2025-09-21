Ciberataque masivo paraliza vuelos en Europa: caos aéreo en Berlín, Bruselas y Londres

Desde la noche del viernes, los principales aeropuertos de Berlín, Bruselas y Londres se vieron afectados por un ciberataque masivo que interrumpió sus sistemas electrónicos . La falla tecnológica impactó la operatividad de las terminales aéreas, causando cancelaciones y retrasos en cientos de vuelos, dejando a miles de pasajeros varados o con itinerarios reprogramados.

Los ataques cibernéticos de esta magnitud evidencian la vulnerabilidad de la infraestructura crítica europea y generan preocupación sobre la seguridad de los sistemas de control aéreo. Expertos en informática explicaron que estos incidentes pueden afectar desde la gestión de vuelos y controles de seguridad hasta la comunicación entre aerolíneas y pasajeros.

Las compañías aéreas afectadas se vieron obligadas a cancelar o retrasar vuelos , mientras que el personal aeroportuario trabajaba intensamente para restaurar la normalidad. Los pasajeros reportaron largas filas en los mostradores de atención , incertidumbre sobre el estado de sus vuelos y retrasos de varias horas en las conexiones.

Las autoridades de transporte y ciberseguridad de los países involucrados iniciaron investigaciones para determinar el origen del ataque, evaluando si se trata de un acto coordinado a nivel internacional o un incidente local que se expandió rápidamente.

El ataque cibernético generó un debate en redes y medios sobre la necesidad de reforzar la seguridad informática en la aviación y la preparación ante emergencias tecnológicas que pueden afectar la movilidad internacional.

