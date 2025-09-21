domingo 21 de septiembre de 2025

21 de septiembre de 2025 - 13:07
Retrasos.

Ciberataque masivo paraliza vuelos en Europa: caos aéreo en Berlín, Bruselas y Londres

Desde la noche del viernes, los sistemas electrónicos de los principales aeropuertos de Berlín, Bruselas y Londres presentaron fallas, provocando interrupciones en sus operaciones.

Por  Verónica Pereyra
Caos en Aeropuertas de Europa
image

Los ataques cibernéticos de esta magnitud evidencian la vulnerabilidad de la infraestructura crítica europea y generan preocupación sobre la seguridad de los sistemas de control aéreo. Expertos en informática explicaron que estos incidentes pueden afectar desde la gestión de vuelos y controles de seguridad hasta la comunicación entre aerolíneas y pasajeros.

image

Las autoridades de transporte y ciberseguridad de los países involucrados iniciaron investigaciones para determinar el origen del ataque, evaluando si se trata de un acto coordinado a nivel internacional o un incidente local que se expandió rápidamente.

El ataque cibernético generó un debate en redes y medios sobre la necesidad de reforzar la seguridad informática en la aviación y la preparación ante emergencias tecnológicas que pueden afectar la movilidad internacional.

Los ataques cibernéticos de esta magnitud evidencian la vulnerabilidad de la infraestructura crítica europea y generan preocupación sobre la seguridad de los sistemas de control aéreo. Expertos en informática explicaron que estos incidentes pueden afectar desde la gestión de vuelos y controles de seguridad hasta la comunicación entre aerolíneas y pasajeros.

image

