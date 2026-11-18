Cristina Kirchner recibirá cerca de $3,2 millones más por mes luego de que la Justicia previsional ordenara a la Anses eliminar el descuento del 20% que se aplicaba sobre su pensión de privilegio por viudez.

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Cristina Kirchner dejará de percibir un descuento del 20% en su pensión de privilegio por una decisión de la Justicia previsional.

El fallo le ordenó a la Anses suspender esa retención , por lo que la exmandataria cobrará alrededor de $3,2 millones más por mes.

La jueza Karina Alonso Candis , titular del Juzgado Federal de la Seguridad Social N° 1, fue quien firmó el fallo e intimó a la Anses a dejar de aplicar el descuento dentro de los próximos diez días.

El organismo previsional había dispuesto la deducción para recuperar sumas que, según su interpretación, habían sido cobradas de forma indebida. No obstante, la magistrada consideró que la cautelar que ordenó restablecer la pensión de Cristina Kirchner no autorizaba a realizar ese descuento.

La pensión bruta de Cristina Kirchner había alcanzado los $16.090.877 en agosto, cuando volvió a percibir el beneficio. Sin embargo, la Anses le retuvo $3.218.175, correspondientes al descuento del 20%.

Con la nueva resolución, el organismo no solo deberá dejar de aplicar esa deducción, sino que también tendrá que afrontar el reclamo por los pagos retroactivos desde el 24 de abril, cuando quedó firme la cautelar.

En noviembre de 2024, el Gobierno había dado de baja las dos pensiones de privilegio de Cristina Kirchner, después de que la Corte Suprema ratificara su condena en la causa Vialidad. La medida alcanzó tanto al beneficio que percibía como expresidenta como al que recibía por el fallecimiento de Néstor Kirchner.

La restitución provisoria de una de las pensiones fue ordenada en febrero por la Cámara Federal de la Seguridad Social, hasta tanto se resuelva el litigio judicial de fondo.

Sin embargo, tanto la Anses como el Ministerio Público Fiscal mantienen sus cuestionamientos y llevaron el caso ante la Corte Suprema mediante recursos de queja.

Hotesur - Los Sauces: avanzó la lectura de la acusación y el juicio se retomará la próxima semana

La causa Hotesur avanzó este miércoles con la lectura del requerimiento de elevación a juicio, en una nueva audiencia que involucra a Cristina Kirchner y a su hijo Máximo.

Ambos están acusados de haber utilizado los hoteles de la familia para canalizar presuntos retornos de empresarios que recibieron contratos del Estado entre 2003 y 2016.

La jornada se extendió durante una hora y media y terminó sin avanzar sobre la reconstrucción de los hechos. La instancia tuvo lugar después de que, en las audiencias previas, se completara la presentación de las acusaciones de la fiscalía y la UIF vinculadas a la inmobiliaria Los Sauces.

Por primera vez, el debate se desarrolló un miércoles. La modificación fue dispuesta por José Michilini, presidente del Tribunal Oral Federal N° 5, para sostener una frecuencia de tres audiencias por semana y acelerar los tiempos del juicio.

Cuando finalice la lectura de las acusaciones correspondientes al tramo Hotesur, tanto la de la fiscalía como la de la querella de la UIF, será el turno de las defensas, que podrán plantear sus cuestiones preliminares. Después se dará paso a las declaraciones indagatorias de los imputados.